Η Rihanna μοιράστηκε backstage βίντεο από τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Fenty Beauty με πρωταγωνιστές τα παιδιά της

Με μια ματιά Η Rihanna ενσωμάτωσε τα τρία παιδιά της στην καμπάνια της Fenty Beauty.

Η καμπάνια περιλαμβάνει βίντεο με τα παιδιά της να παίζουν και να διασκεδάζουν στο στούντιο.

Οι θαυμαστές της Rihanna ενθουσιάστηκαν με τη σπάνια ματιά στην οικογενειακή της ζωή.

Τα παιδιά της Rihanna έχουν ήδη εμφανιστεί σε εξώφυλλα περιοδικών πριν τα τρία τους χρόνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna αποφάσισε να κάνει τα γυρίσματα της φετινής καμπάνιας για τη Fenty Beauty μια πραγματική οικογενειακή υπόθεση. Η πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα, μαζί με τον σύντροφό της A$AP Rocky, υποδέχτηκαν τα 3τους παιδιά, RZA, Riot και Rocki, στο σετ, δημιουργώντας αξιολάτρευτο υλικό που μοιράστηκε στα social media.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με soundtrack χριστουγεννιάτικη μουσική, οι μικροί πρωταγωνιστές φαίνονται να διασκεδάζουν και να προκαλούν μικρό χαμό στο στούντιο, φορώντας ασορτί πιτζάμες. Η σκηνή περιγράφει τον Rocki να προσπαθεί να φάει ένα μικρόφωνο, ενώ ο Riot παριστάνει τον Spider-Man, εκτοξεύοντας φανταστικούς ιστούς με αστεία ηχητικά εφέ.

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Η Rihanna σχολίασε το στιγμιότυπο με τη λεζάντα: «Στα παρασκήνια με τα πραγματικά δώρα», υπονοώντας προφανώς την παρουσία των παιδιών της. Η αντίδραση του κοινού, των θαυμαστών της που είναι γνωστοί ως «The Navy», ήταν άμεση και ενθουσιώδης.

Πολλοί εξέφρασαν την αγάπη τους για τη σπάνια ματιά στην «Riri» ως μητέρα, απολαμβάνοντας την εικόνα της να τρέχει πίσω από τα μικρά της. Σχόλια όπως «Η Riri έκανε 3 αντίγραφα του εαυτού της και περνάει υπέροχα μαζί τους τα προσωπικά της κουκλάκια» και «Η Rihanna τα έχει βάλει τα μωρά να δουλεύουν τόσο σκληρά που κοιμούνται στο σετ λmfaoooooo!» γέμισαν την ενότητα σχολίων.

Τα παιδιά της Rihanna και του A$AP Rocky δεν φαίνεται να έχουν κανέναν φόβο μπροστά στην κάμερα, ακολουθώντας τα βήματα των διάσημων γονιών τους. Και τα τρία παιδιά έχουν ήδη κοσμήσει εξώφυλλα περιοδικών πριν καν κλείσουν τα τρία τους χρόνια. Η μικρή Rocki μοιράστηκε το εξώφυλλο του περιοδικού W με τη μητέρα της τον Απρίλιο, ενώ ο Riot Rose έκανε το δικό του σόλο ντεμπούτο σε έξι διαφορετικά εξώφυλλα για το Arena HOMME+ νωρίτερα τον Νοέμβριο.

Παρόλο που η Rihanna έχει 3 παιδιά, δεν αποκλείει την πιθανότητα να αποκτήσει και τέταρτο παιδί με τον A$AP Rocky. Νωρίτερα φέτος, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σκέφτεται την εγκυμοσύνη, ανταποκρινόμενη σε σχόλιο της πρώην παίκτριας του Love Island, Montana Rose Brown, η οποία εξέφραζε αμφιβολίες για το αν έπρεπε να κάνει άλλο παιδί.

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