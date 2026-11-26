Από τη διαδρομή με τρένο από το Παρίσι προς τη Βενετία και το τάβλι μέχρι τη selfie με τον πρόεδρο της Γαλλίας, η Katy Perry δημοσίευσε στιγμιότυπα από την απόδρασή της με τον Justin Trudeau

Με μια ματιά Η Katy Perry και ο Justin Trudeau ταξίδεψαν με τρένο από το Παρίσι στη Βενετία.

Το ζευγάρι πέρασε χαλαρές στιγμές παίζοντας χαρτιά και τάβλι στο τρένο.

Η Katy Perry δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους, συμπεριλαμβανομένης μιας selfie με τον Emmanuel Macron.

Η τραγουδίστρια έδειξε το νέο της κούρεμα και τη χαλάρωσή της στην Ιταλία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι τα είχες δει όλα στις απρόσμενες συναντήσεις της διεθνούς showbiz, η νέα ανάρτηση της Katy Perry στο Instagram έρχεται να αποδείξει ότι η πραγματικότητα έχει πάντα το καλύτερο σενάριο. Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau, συνεχίζουν να απολαμβάνουν τον έρωτά τους με φόντο την Ευρώπη, χαρίζοντας στους followers στιγμιότυπα που μοιάζουν βγαλμένα από κινηματογραφική ρομαντική κομεντί.

Αυτή τη φορά, το ζευγάρι άφησε πίσω του τις τυπικότητες και επέλεξε μια ατμοσφαιρική διαδρομή με τρένο από το Παρίσι προς τη Βενετία, συνδυάζοντας τη γαλλική φινέτσα με τη γοητεία της Ιταλίας. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε η ίδια η Katy Perry, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι δυο τους περνούν χαλαρές, αυθόρμητες στιγμές μακριά από τα αυστηρά πρωτόκολλα, απολαμβάνοντας ο ένας τη συντροφιά του άλλου.

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Με ένα νέο κούρεμα που κέρδισε αμέσως τα βλέμματα και χριστουγεννιάτικη διάθεση στη μουσική επένδυση του post, η Katy Perry έδωσε μια γεύση από το ταξίδι τους. Δες όσα ξεχώρισαν από το ευρωπαϊκό τους «άλμπουμ».

Το ταξίδι με τρένο και οι παρτίδες τάβλι

Αντί για τις συνηθισμένες βιαστικές μετακινήσεις, η Katy Perry και ο Justin Trudeau επέλεξαν τη μαγεία του τρένου για να ταξιδέψουν από το Παρίσι στη Βενετία. Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η τραγουδίστρια, το ζευγάρι φαίνεται να περνάει δημιουργικά την ώρα του παίζοντας παιχνίδια με χαρτιά, αλλά και τάβλι, δείχνοντας μια πιο καθημερινή και παιχνιδιάρικη πλευρά της σχέσης τους.

Η απρόσμενη selfie με τον Emmanuel Macron

Ανάμεσα στις φωτογραφίες του ταξιδιού, εκείνη που συζητήθηκε ιδιαίτερα ήταν η selfie του ζευγαριού με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Emmanuel Macron. Το στιγμιότυπο ένωσε τον κόσμο της ποπ μουσικής με την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή σε ένα χαλαρό, χαμογελαστό κάδρο που έκλεψε αμέσως τις εντυπώσεις στα social media.

Το νέο καρέ της Katy Perry και η χαλάρωση στην Ιταλία

Πέρα από τις μετακινήσεις και τις συναντήσεις, η 42χρονη σταρ μοιράστηκε και μια πιο ατμοσφαιρική στιγμή, ποζάροντας χαλαρή μέσα σε μια μπανιέρα μπροστά από έναν περίτεχνο τοίχο. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «Η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση του καρέ», αναφερόμενη στο ανανεωμένο της look, ενώ επέλεξε το δικό της χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Cozy Little Christmas» ως μουσική υπόκρουση, δίνοντας στο post μια ζεστή, γιορτινή αίσθηση.

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