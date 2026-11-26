Ο βραβευμένος ηθοποιός μιλά για την απεξάρτησή του, εξηγώντας πώς η πατρότητα τον βοήθησε να ξεπεράσει τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Με μια ματιά Ο Colin Farrell μίλησε για τη μάχη του με τον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά από την εφηβεία.

Η ευαισθησία του από παιδί και η δυσκολία διαχείρισης συναισθημάτων τον οδήγησαν σε εξαρτήσεις.

Η παραμονή σε κέντρο απεξάρτησης μετά το "Miami Vice" αποτέλεσε σημείο καμπής.

Ο γιος του, James, με σύνδρομο Angelman, έγινε η "ανώτερη δύναμή" του στην απεξάρτηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Colin Farrell, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του, έκανε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας την πολυετή μάχη του με τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο μεγαλύτερος γιος του, James, στη ζωή του. Ο 50χρονος Ιρλανδός σταρ μοιράστηκε αυτές τις ευάλωτες πτυχές της ζωής του στο πλαίσιο του νέου ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch».

Η σχέση του Colin Farrell με το αλκοόλ ξεκίνησε από πολύ νωρίς, στην ηλικία των 13 ή 14 ετών. Όπως περιέγραψε, το ποτό του έδινε την αίσθηση της αυτοπεποίθησης και τον βοηθούσε να νιώθει πιο άνετα στις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις. «Όταν άρχισα να πίνω, στα 13 ή τα 14 μου, διαπίστωσα ότι έβγαινα από το καβούκι μου και μπορούσα να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Γινόμουν πιο θορυβώδης», δήλωσε. Ωστόσο, η κατάχρηση σύντομα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. «Όταν όμως επέστρεφα στο σπίτι, άνοιγα ένα μπουκάλι ουίσκι Jack Daniel’s, μέχρι που έχανα εντελώς τον έλεγχο», συμπλήρωσε, αναρωτώμενος πλέον αν αυτή η κατάσταση όντως αντιστοιχούσε στη διασκέδαση ή στην έκφραση μιας βαθύτερης ανάγκης.

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Οι εξαρτήσεις του δεν περιορίστηκαν στο αλκοόλ. Ο Colin Farrell μίλησε για χρόνια κατάχρησης «κάθε ναρκωτικού που μπορεί κανείς να φανταστεί», συνδέοντας αυτή τη συμπεριφορά με την ευαισθησία που ένιωθε από την παιδική του ηλικία και την αδυναμία του να διαχειριστεί τα έντονα συναισθήματά του. «Ήμουν ένα ευαίσθητο παιδί. Ένιωθα τα πάντα πολύ έντονα και δεν είχα πού να στραφώ για να προσπαθήσω να καταλάβω ή να ερμηνεύσω αυτά τα συναισθήματα», εξήγησε.

Η απότομη αλλαγή στη ζωή του ήρθε απροσδόκητα. Ο Colin Farrell αποκάλυψε ότι μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Miami Vice», βρέθηκε σε κέντρο απεξάρτησης, έχοντας «ξυπνήσει 3 ημέρες αργότερα». Αυτή η εμπειρία αποτέλεσε το σημείο καμπής, οδηγώντας τον σε μια συνειδητοποίηση της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Colin Farrell Reflects on His Sobriety Journey and How His Son Changed His Life: ‘I Made James My Higher Power’ https://t.co/7yhuXr12Pd — People (@people) November 25, 2026

Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια απεξάρτησής του διαδραμάτισε ο μεγαλύτερος γιος του, James, ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο Angelman, μια σπάνια νευρογενετική διαταραχή. Ο Colin Farrell απεξαρτήθηκε όταν ο James ήταν μόλις 2 ετών και μίλησε με συγκίνηση για το πώς ο γιος του έγινε η «ανώτερη δύναμή» του. «Έτσι, εγωιστικά, στηρίχτηκα πάνω του, κάνοντάς τον τον προστάτη μου. Τον μικρό μου φύλακα, που ποτέ δεν επέλεξε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο», εξομολογήθηκε, αναγνωρίζοντας ότι η ύπαρξη του γιου του τον βοήθησε να ωριμάσει.

Ο Colin Farrell, ο οποίος έχει αποκτήσει και δεύτερο γιο, τον Henry, από τη σχέση του με την Alicja Bachleda-Curuś, τόνισε τη σημασία της πατρότητας στην προσωπική του εξέλιξη. «Τα παιδιά μου είναι εκείνα που με μεγάλωσαν», δήλωσε, αναφερόμενος και στους 2 γιους του. «Ο Τζέιμς και ο Χένρι με έχουν βοηθήσει να ωριμάσω με τους πιο εκπληκτικούς τρόπους, χωρίς να μου το ζητήσουν ποτέ. Απλώς και μόνο με την ύπαρξή τους και με την τιμή που έχω να είμαι πατέρας τους», κατέληξε.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που βρίσκεται εν ζωή, απαντώντας θετικά στο ερώτημα αν είχε πιστέψει ποτέ ότι θα πέθαινε. Η πορεία του προς την απεξάρτηση, αν και δύσκολη, αποδείχθηκε σωτήρια, με την οικογένεια να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάκαμψής του.

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