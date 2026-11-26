Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου γιόρτασε την ονομαστική της γιορτή στο πλατό της εκπομπής της.

Στη γιορτή της ήταν παρούσα η 8 μηνών κόρη της, πίσω από τις κάμερες.

Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε τη φετινή γιορτή ως την «πιο όμορφη» της ζωής της.

Ευχαρίστησε τους συνεργάτες, φίλους και διαδικτυακούς της ακολούθους για τις ευχές και την αγάπη τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φετινή ονομαστική γιορτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς ήταν η πρώτη που την πέρασε έχοντας στο πλευρό της την κόρη της. Η παρουσιάστρια, επιλέγοντας να μοιραστεί αυτή τη ξεχωριστή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσίευσε τρυφερές φωτογραφίες από το πλατό της εκπομπής της, όπου βρισκόταν η μικρή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε τη φετινή γιορτή ως «ίσως την πιο όμορφη γιορτή της ζωής μου», τονίζοντας την παρουσία της κόρης της πίσω από τις κάμερες, η οποία έδωσε ένα εντελώς διαφορετικό νόημα στην ημέρα. «Μια μέρα γεμάτη αγάπη, χαμόγελα, αγκαλιές και συγκίνηση, με αγαπημένους συνεργάτες και φίλους στο πλευρό μου. Και κάπου εκεί, πίσω από τις κάμερες, η πιο πολύτιμη παρουσία της ζωής μου… η μικρή μου, που έκανε τη φετινή μου γιορτή να έχει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της.

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Η Κατερίνα Καινούργιου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσοι της έστειλαν ευχές, τόσο τους συνεργάτες της όσο και τους αμέτρητους διαδικτυακούς της ακολούθους. «Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον καθένα σας ξεχωριστά για τις αμέτρητες ευχές, τα υπέροχα μηνύματα και την απλόχερη αγάπη σας. Μακάρι να μπορούσα να σας απαντήσω σε όλους προσωπικά. Να ξέρετε πως τίποτα από όσα μου χαρίζετε δεν θεωρώ δεδομένο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την αξία της αγάπης που λαμβάνει.

Η παρουσιάστρια, νιώθοντας πιο γεμάτη από ποτέ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη νέα περίοδο της ζωής της. «Εύχομαι όλη αυτή η αγάπη να επιστρέψει στις ζωές σας πολλαπλάσια! Φέτος η καρδιά μου είναι πιο γεμάτη από ποτέ… Και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα όσα ζω. Σας ευχαριστώ που είστε κομμάτι της διαδρομής μου. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είστε όλοι υγιείς, ευτυχισμένοι και να έχετε πάντα δίπλα σας τους ανθρώπους που αγαπάτε», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσία της κόρης της στο πλατό, ακόμα και πίσω από τις κάμερες, έδωσε έναν μοναδικό τόνο στη γιορτή της Κατερίνας Καινούργιου, ενισχύοντας την αίσθηση της ολοκλήρωσης και της ευτυχίας που βιώνει ως νέα μητέρα.

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