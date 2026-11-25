Φτιάξε εύκολα gingerbread cookies με κανέλα τζίντζερ και μέλι ακολουθώντας μια απλή χριστουγεννιάτικη συνταγή με λίγα υλικά

Με μια ματιά Τα gingerbread cookies είναι χριστουγεννιάτικα μπισκότα με άρωμα κανέλας, τζίντζερ και μελιού.

Η συνταγή περιλαμβάνει αλεύρι, βούτυρο, καστανή ζάχαρη, αυγό, μέλι, κανέλα, τζίντζερ, μαγειρική σόδα και αλάτι.

Η ζύμη χρειάζεται ψυγείο για 30 λεπτά, άνοιγμα με πλάστη και ψήσιμο στους 180°C για 8-10 λεπτά.

Τα μπισκότα μπορούν να διακοσμηθούν με γλάσο, σοκολάτα ή ζαχαρόπαστα και αποτελούν ιδέα για δώρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα γλυκό που συνδέεται απόλυτα με τη μαγεία των Χριστουγέννων, αυτό είναι τα gingerbread cookies! Τα αγαπημένα μπισκότα με άρωμα κανέλας, τζίντζερ και μελιού έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτινής περιόδου, ενώ τα χαρακτηριστικά ανθρωπάκια τους πρωταγωνιστούν κάθε χρόνο σε χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες και festive τραπέζια.

Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι έμπειρος στη ζαχαροπλαστική για να τα ετοιμάσεις. Με απλά υλικά, λίγη υπομονή και τα αγαπημένα σου κουπάτ μπορείς να φτιάξεις σπιτικά gingerbread cookies, να τα διακοσμήσεις όπως θέλεις και να γεμίσεις την κουζίνα σου με το πιο χαρακτηριστικό άρωμα των γιορτών.

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Μπορείς, μάλιστα, να τα μετατρέψεις σε μια μικρή χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα, καλώντας φίλους ή την οικογένειά σου να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και τη διακόσμησή τους. Είτε επιλέξεις την κλασική εκδοχή με λευκό γλάσο είτε πειραματιστείς με σοκολάτα και πολύχρωμα sprinkles, το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου γιορτινό. Παρακάτω θα βρεις μια εύκολη συνταγή για gingerbread cookies με απλά υλικά, που μπορείς να ετοιμάσεις χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Υλικά

Για περίπου 20-25 μπισκότα θα χρειαστείς:

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

100 γρ. καστανή ζάχαρη

1 αυγό

3 κ.σ. μέλι

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

1 πρέζα αλάτι

Λίγο γαρύφαλλο σε σκόνη, προαιρετικά

Εκτέλεση

1. Ετοίμασε τη ζύμη

Σε ένα μπολ χτύπησε το βούτυρο με την καστανή ζάχαρη μέχρι να δημιουργηθεί ένα αφράτο μείγμα. Πρόσθεσε το αυγό και το μέλι και ανακάτεψε καλά μέχρι να ενσωματωθούν.

2. Πρόσθεσε τα υπόλοιπα υλικά

Ρίξε το αλεύρι, την κανέλα, το τζίντζερ, τη μαγειρική σόδα, το αλάτι και, αν θέλεις, λίγο γαρύφαλλο. Ανακάτεψε μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη ζύμη που μπορείς να δουλέψεις με τα χέρια σου.

3. Άνοιξε τη ζύμη και δώσε σχήμα στα μπισκότα

Τύλιξε τη ζύμη με μεμβράνη και άφησέ τη στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, άνοιξέ τη με έναν πλάστη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και κόψε τα μπισκότα με κουπάτ. Μπορείς να επιλέξεις το κλασικό σχήμα του gingerbread man ή να δημιουργήσεις αστεράκια, χριστουγεννιάτικα δέντρα και καρδιές.

4. Ψήσε τα μπισκότα

Τοποθέτησέ τα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας λίγη απόσταση μεταξύ τους. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 8-10 λεπτά. Μόλις τα βγάλεις, άφησέ τα να κρυώσουν καλά πριν τα μετακινήσεις, καθώς όσο κρυώνουν σταθεροποιούνται.

5. Πρόσθεσε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

Όταν τα μπισκότα κρυώσουν, μπορείς να τα διακοσμήσεις με λευκό γλάσο, λιωμένη σοκολάτα ή χρωματιστή ζαχαρόπαστα. Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη και δημιούργησε μικρά σχέδια, χαμόγελα και κουμπιά στα gingerbread ανθρωπάκια σου.

Το μυστικό για πετυχημένα gingerbread cookies

Αν θέλεις τα μπισκότα σου να διατηρήσουν το σχήμα τους κατά το ψήσιμο, μην παραλείψεις την παραμονή της ζύμης στο ψυγείο. Επίσης, πρόσεξε να μην τα αφήσεις περισσότερο από όσο χρειάζεται στον φούρνο, καθώς θα σκληρύνουν όσο κρυώνουν.

Μόλις ετοιμαστούν, μπορείς να τα φυλάξεις σε ένα αεροστεγές δοχείο και να τα απολαύσεις με τον καφέ ή τη ζεστή σοκολάτα σου. Μάλιστα, αποτελούν και μια όμορφη χειροποίητη ιδέα για χριστουγεννιάτικο δώρο, ειδικά αν τα τοποθετήσεις σε ένα γιορτινό κουτί ή σακουλάκι!

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