Μετατρέποντας απλά υλικά της κουζίνας σου σε ένα θεϊκό επιδόρπιο με χρυσή κρούστα και αφράτη υφή

Με μια ματιά Η συνταγή αφορά ένα αφράτο κέικ καραμέλας, ιδανικό για πρωινό ή απογευματινό.

Η παρασκευή του κέικ έχει μέτριο βαθμό δυσκολίας και διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά.

Τα βασικά υλικά περιλαμβάνουν ζάχαρη, νερό, αυγά, λάδι, γάλα, βανίλια, αλεύρι, μπέικιν πάουντερ και αλάτι.

Το κέικ πρέπει να αναποδογυριστεί ζεστό για να ρέει ομοιόμορφα η καραμέλα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα γλυκό που μπορεί να μεταμορφώσει μια εντελώς συνηθισμένη μέρα σε μια εμπειρία απόλυτης γευστικής απόλαυσης, αυτό είναι αναμφίβολα ένα αφράτο, μοσχομυριστό κέικ καραμέλας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δελεαστικό από τη μυρωδιά της λιωμένης ζάχαρης που καραμελώνει αργά στην κουζίνα και μπλέκεται με τη ζεστή βανίλια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που σε ταξιδεύει κατευθείαν στα ανέμελα παιδικά σου χρόνια.

Είτε ψάχνεις το ιδανικό συνοδευτικό για τον πρωινό σου καφέ, είτε θέλεις εκείνη την τέλεια γλυκιά μπουκιά που θα συνοδεύσει το απογευματινό σου τσάι, αυτή η συνταγή υπόσχεται να γίνει ο απόλυτος σύμμαχός σου. Με βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζεται μέτριος και συνολικό χρόνο εκτέλεσης μόλις 1 ώρα και 15 λεπτά, ετοιμάζεσαι να δημιουργήσεις ένα αναποδογυρισμένο θαύμα με χρυσή, λαμπερή κρούστα που λιώνει στο στόμα και αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς για την καραμέλα και το κέικ

Για την παρασκευή της καραμέλας:

200 γρ. ζάχαρη

3 κ.σ. νερό.

Για τη ζύμη του κέικ:

3 αυγά

150 γρ. ζάχαρη

120 ml σπορέλαιο

200 ml γάλα

1 βανίλια

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

Τα βήματα εκτέλεσης για το απόλυτο κέικ καραμέλας

Σε μια μικρή κατσαρόλα βάζεις τη ζάχαρη με το νερό σε μέτρια φωτιά χωρίς ανακάτεμα. Μόλις το μείγμα πάρει ένα όμορφο χρυσαφί χρώμα, το αδειάζεις γρήγορα σε μια φόρμα κέικ ή σε μια στρογγυλή φόρμα και το απλώνεις στη βάση. Χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη στο μίξερ μέχρι να αφρατέψουν καλά. Προσθέτεις στο μείγμα των αυγών το σπορέλαιο, το γάλα και τη βανίλια. Κοσκινίζεις το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι, και τα ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα. Ρίχνεις το τελικό μείγμα του κέικ προσεκτικά πάνω από την καραμέλα στη φόρμα. Ψήνεις το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 45-50 λεπτά. Αφήνεις το γλυκό να σταθεί για 10 λεπτά και στη συνέχεια το αφαιρείς από τη φόρμα όσο είναι ακόμα ζεστό, αναποδογυρίζοντάς το προσεκτικά σε μια πιατέλα.

Το μυστικό για το τέλειο σερβίρισμα

Το μεγάλο μυστικό αυτής της συνταγής κρύβεται στο αναποδογύρισμα όσο το κέικ είναι ακόμα ζεστό, καθώς έτσι η καραμέλα ρέει ομοιόμορφα και αγκαλιάζει ολόκληρη τη ζύμη. Αφού ολοκληρώσεις τη διαδικασία, το κέικ σου είναι έτοιμο να κλέψει τις εντυπώσεις, προσφέροντας μια απίστευτα ζουμερή και αφράτη υφή σε κάθε μπουκιά.

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