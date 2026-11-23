Με μια ματιά Νίκος Μουτσινάς, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά αναμένεται να παρουσιάσουν το Sing For Greece 2027.

Ο Νίκος Μουτσινάς είναι νέα προσθήκη, ενώ Μαγγίρα και Βρανά συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά.

Για πρώτη φορά, οι τρεις βραδιές του Sing For Greece θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Eurovision 2027 αρχίζει ήδη να αποκτά τηλεοπτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα, πολύ πριν από τις βραδιές του μεγάλου ευρωπαϊκού διαγωνισμού, καθώς η ΕΡΤ φέρεται να σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές στην παρουσίαση του εθνικού τελικού. Ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά είναι τα τρία πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των τελευταίων πληροφοριών για το Sing For Greece 2027, με τον πρώτο να αποτελεί τη νέα προσθήκη και τις δύο γυναίκες να αναμένεται να συνεχίσουν την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τη Eurovision και τις ελληνικές μεταδόσεις της, δεν φαίνεται να βρίσκεται στα σχέδια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για την παρουσίαση του εθνικού τελικού. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που θα βρεθούν μπροστά από τις κάμερες. Για πρώτη φορά, οι τρεις διαγωνιστικές βραδιές του Sing For Greece θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μουσικής, δίνοντας στην πόλη πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική επιλογή για τη Eurovision 2027.

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Αν όλα επιβεβαιωθούν, η επόμενη διοργάνωση θα έχει διαφορετική τηλεοπτική ταυτότητα, με ανανεωμένο σχήμα παρουσίασης, νέα δεδομένα στον σχολιασμό και μια μεγάλη μουσική συνάντηση στη συμπρωτεύουσα.

Ο Νίκος Μουτσινάς στο Sing For Greece 2027 μαζί με Μαγγίρα και Βρανά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το iEidiseis την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ο Νίκος Μουτσινάς βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την ΕΡΤ, προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση των τριών διαγωνιστικών βραδιών του Sing For Greece 2027. Πρόκειται για μια προσθήκη που αναμένεται να δώσει διαφορετικό χαρακτήρα στον ελληνικό εθνικό τελικό, καθώς ο γνωστός παρουσιαστής διαθέτει πολυετή τηλεοπτική εμπειρία, έντονη σκηνική παρουσία και ένα ιδιαίτερο χιούμορ που θα μπορούσε να ταιριάξει με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της Eurovision.

Δίπλα του αναμένεται να βρίσκονται η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, οι οποίες φέρεται να συνεχίζουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η συγκεκριμένη σύνθεση δημιουργεί προσδοκίες για ένα διαφορετικό τηλεοπτικό αποτέλεσμα, καθώς συνδυάζει τρεις προσωπικότητες με ξεχωριστό ύφος, εμπειρία στην ψυχαγωγία και διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με το κοινό.

Ειδικά η παρουσία του Νίκου Μουτσινά αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, καθώς η συμμετοχή του θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα στοιχεία αυθορμητισμού και χιούμορ στις βραδιές του ελληνικού τελικού.

Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά οι τρεις βραδιές του Sing For Greece

Η μεγαλύτερη αλλαγή, πάντως, αφορά την ίδια τη διοργάνωση του ελληνικού εθνικού τελικού. Το Sing For Greece 2027 θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας το επίκεντρο της ελληνικής επιλογής για τη Eurovision από την Αθήνα στη συμπρωτεύουσα. Η ΕΡΤ έχει ήδη ανακοινώσει τις ημερομηνίες των τριών διαγωνιστικών βραδιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2027.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2027: Ο πρώτος ημιτελικός του Sing For Greece. Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2027: Ο δεύτερος ημιτελικός του ελληνικού εθνικού τελικού. Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2027: Ο μεγάλος τελικός, κατά τον οποίο θα αναδειχθεί η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2027.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δίνει μια ξεχωριστή διάσταση στη φετινή διαδικασία, καθώς η πόλη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά και τις τρεις βραδιές του ελληνικού διαγωνισμού. Για τη Θεσσαλονίκη, η διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία εξωστρέφειας, με το Μέγαρο Μουσικής να μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης της ελληνικής μουσικής σκηνής και των φίλων της Eurovision.

Παράλληλα, η πραγματοποίηση των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού σε διαφορετικές ημερομηνίες δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει πιο ολοκληρωμένα την πορεία των υποψηφίων τραγουδιών μέχρι την τελική επιλογή.

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