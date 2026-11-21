Με μια ματιά Το «Choosin’ Texas» της Ella Langley παραμένει 27 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100, σπάζοντας ρεκόρ.

Το «Thriller» του Michael Jackson επανήλθε στη 2η θέση του Billboard Hot 100 λόγω Halloween, με αυξημένα streams και πωλήσεις.

Το «Thriller» του Michael Jackson κατέκτησε την 1η θέση στα charts Streaming Songs και Digital Song Sales για πρώτη φορά.

Το «Dracula» των Tame Impala και JENNIE ανέβηκε στο Νο. 3 του Hot 100, ισοφαρίζοντας την υψηλότερη θέση για γυναίκα K-pop καλλιτέχνιδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Choosin’ Texas» της Ella Langley παραμένει αδιαφιλονίκητο στην κορυφή του Billboard Hot 100, κλείνοντας 27 εβδομάδες παραμονής στην 1η θέση, σπάζοντας για άλλη μια φορά τα δικά του ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή, που κυριάρχησε στους πίνακες από τον Φεβρουάριο, κατάφερε να «κρατήσει πίσω» την ανανεωμένη δημοτικότητα του κλασικού «Thriller» του Michael Jackson, το οποίο, χάρη στο κλίμα του Halloween, εκτοξεύτηκε στη δεύτερη θέση.

Η φετινή χρονιά αποδεικνύεται ιστορική για το «Choosin’ Texas», καθώς έχει ήδη βρεθεί στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 27 εβδομάδες. Στη λίστα με τα τραγούδια που έχουν παραμείνει περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 από την έναρξη του chart το 1958, η Ella Langley βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey (22 εβδομάδες), το «A Bar Song (Tipsy)» του Shaboozey και το «Old Town Road» του Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus (και τα δύο με 19 εβδομάδες).

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Το «Thriller» του Michael Jackson ξανά στην κορυφή

Η επανεμφάνιση του «Thriller» στην κορυφαία δεκάδα του Billboard Hot 100, και συγκεκριμένα στη δεύτερη θέση, αποτελεί ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για ένα τραγούδι σχεδόν 40 ετών. Το εμβληματικό κομμάτι του Michael Jackson, που κυκλοφόρησε το 1982, σημείωσε 17,4 εκατομμύρια streams (αύξηση 87%), 11,3 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (αύξηση 172%) και 4.000 πωλήσεις ψηφιακών τραγουδιών (αύξηση 48%) κατά την εβδομάδα που περιλάμβανε την Ημέρα των Halloween.

Το «Thriller» κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts Streaming Songs και Digital Song Sales για πρώτη φορά, χαρίζοντας στον αείμνηστο King of Pop την πρώτη του πρωτιά σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Σημειώνεται ότι, παρόλο που τα συνολικά streams του «Thriller» ήταν τα δεύτερα υψηλότερα της εβδομάδας, η πρώτη θέση στο Streaming Songs αποδόθηκε με βάση τη στάθμιση των streams επί πληρωμή και των δωρεάν, καθώς και των streams από ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

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Το τραγούδι έφτασε σε νέα κορυφή στο Hot 100, 42 χρόνια και εννέα μήνες μετά την πρώτη του εμφάνιση στο chart, όπου προηγουμένως είχε φτάσει στο Νο. 4. Το «Thriller» ήταν το έβδομο και τελευταίο τραγούδι από το ομώνυμο άλμπουμ του Michael Jackson που βρέθηκε στο top 10 του Hot 100, ένα άλμπουμ που κυριάρχησε στο Billboard 200 για 37 εβδομάδες, το μεγαλύτερο διάστημα για άλμπουμ από έναν καλλιτέχνη.

Συνολικά, το άλμπουμ «Thriller» έχει δώσει επτά τραγούδια στο top 10 του Hot 100:

«Billie Jean» (Νο. 1 για επτά εβδομάδες)

«Beat It» (Νο. 1 για τρεις εβδομάδες)

«Thriller» (Νο. 2)

«The Girl Is Mine» (με τον Paul McCartney, Νο. 2)

«Wanna Be Startin’ Somethin’» (Νο. 5)

«Human Nature» (Νο. 7)

«P.Y.T. (Pretty Young Thing)» (Νο. 10)

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Η παρουσία του Michael Jackson στο Νο. 2 τόσο στο Hot 100 όσο και στο Billboard 200 (όπου το άλμπουμ «Thriller» ανέβηκε από το Νο. 13 στο Νο. 2) σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης βρίσκεται ταυτόχρονα στα κορυφαία δύο σημεία των δύο charts από τον Ιανουάριο του 1992.

«Dracula» ανεβαίνει στο Νο 3

Το «Dracula» των Tame Impala και JENNIE ανεβαίνει δύο θέσεις, φτάνοντας στο νέο του υψηλότερο σημείο, το Νο. 3 του Hot 100. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε λίγο πριν το Halloween, σημείωσε αύξηση 31% στα streams (9,4 εκατομμύρια) και 8% στις πωλήσεις (2.000). Η JENNIE, με αυτή την επιτυχία, ισοφαρίζει την Rosé των BLACKPINK για την υψηλότερη θέση στο Hot 100 για γυναίκα καλλιτέχνιδα της K-pop, καθώς το «APT.» των Bruno Mars και Rosé είχε επίσης φτάσει στο Νο. 3 τον Φεβρουάριο του 2025.

Τα υπόλοιπα τραγούδια του Top 10

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το «Housewife» της Tate McRae, ενώ το «Boston» της Stella Lefty πέφτει στην πέμπτη, ακολουθούμενο από το «Been by Now» του Morgan Wallen στην έκτη θέση. Το «Nicole Kidman» της ADÉLA υποχωρεί μία θέση στο Νο. 7. Στην όγδοη θέση, το «BbY WOW» των Karol G, Judeline και rusowsky ανεβαίνει από το Νο. 9, ενώ κορυφώνει το chart Hot Latin Songs για 12η εβδομάδα. Το «Hate That I Made You Love Me» της Ariana Grande ανεβαίνει στο Νο. 9, και το «Stupid Song» της Olivia Rodrigo επιστρέφει στο Top 10, στην δέκατη θέση.

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