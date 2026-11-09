Μουσική 09.11.2026

Δήμος Αναστασιάδης: Το «Σε κατηγορώ» αποκτά εικόνα μέσα από ένα video γεμάτο συναίσθημα

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Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσιάζει το νέο music video για το «Σε κατηγορώ» με κινηματογραφική αισθητική και έναν ρόλο - έκπληξη
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσιάζει το music video για το «Σε κατηγορώ», ένα από τα τραγούδια του που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, δίνοντας εικόνα σε μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα και ένταση.

dimos_anastasiadis
https://www.instagram.com/dimosanastasiadisofficial/

Το music video του «Σε κατηγορώ» αποτυπώνει με κινηματογραφικό και ευρηματικό τρόπο τη συναισθηματική φθορά που αφήνει πίσω του ένας χωρισμός. Με τον Δήμο Αναστασιάδη σε ρόλο – έκπληξη, οι εικόνες αποτυπώνουν τις μέρες που διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς τίποτα να αλλάζει όσο η απουσία γίνεται όλο και πιο έντονη.

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Το «Σε κατηγορώ», σε μουσική του Δημήτρη Νικολόπουλου και στίχους του Νίκου Σαρρή, είναι ένα δυναμικό λαϊκό τραγούδι με την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα του Δήμου Αναστασιάδη, που περιλαμβάνεται στο χρυσό album «Τώρα μιλάω εγώ», ενώ έχει ξεχωρίσει πολύ και μέσα από τις live εμφανίσεις του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αναστασιάδης συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις με την Πάολα στο «Hotel Music Hall», σε ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολυσυζητημένα σχήματα της φετινής νυχτερινής Αθήνας.

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video clip Δήμος Αναστασιάδης ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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