Μουσική 09.11.2026

«Γιατί όχι;»: Ο Πέτρος Ιακωβίδης μιλά για την πιθανότητα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision

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Μάθε τι είπε ο Πέτρος Ιακωβίδης για την Eurovision και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτει για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.
  • Η συμμετοχή του θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη ενός τραγουδιού που θα αισθάνεται ότι εκπροσωπεί επάξια την πατρίδα του.
  • Ο Ιακωβίδης στηρίζει τη συμμετοχή του Γιώργου Περρή για την Κύπρο στη Eurovision.
  • Ο τραγουδιστής βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο για να απολαύσει τις φίλες του, Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, εξέφρασε την προθυμία του να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο τραγουδιστής και συνθέτης τόνισε ότι η συμμετοχή του σε έναν τέτοιο διεθνή διαγωνισμό θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη ενός τραγουδιού που θα αισθάνεται ότι μπορεί να εκπροσωπήσει επάξια την πατρίδα του.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης ποζάρει με καπέλο και ριγέ πουκάμισο, backstage από το νέο του video clip.
https://www.instagram.com/petros_iakovidis/

«Γιατί όχι; Όταν έχει να κάνει με τη χώρα σου. Αν είχα ένα τραγούδι και αισθανόμουν κι εγώ ότι θα μπορούσα να εκπροσωπήσω σωστά την πατρίδα μου, θα το έκανα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Ιακωβίδης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια μελλοντική συμμετοχή. Η δήλωση αυτή δείχνει την αφοσίωσή του στην Ελλάδα και την επιθυμία του να συνεισφέρει στην πολιτιστική της προβολή, εφόσον οι συνθήκες και το καλλιτεχνικό υλικό είναι ιδανικά.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου!

Ερωτώμενος για τη συμμετοχή του Γιώργου Περρή στον διαγωνισμό της Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο, ο Πέτρος Ιακωβίδης εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του. «Μια χαρά, πολύ ωραία. Μακάρι να πάει και τέλεια. Το εύχομαι. Την Κύπρο εκπροσωπεί, έτσι; Μακάρι. Για την Κύπρο είμαστε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ενότητα και την υποστήριξη μεταξύ των ελληνόφωνων καλλιτεχνών, ανεξαρτήτως της χώρας που εκπροσωπούν.

Πέτρος Ιακωβίδης
https://www.instagram.com/petros_iakovidis/

Η προετοιμασία για τη Eurovision αποτελεί πάντα ένα μεγάλο στοίχημα για κάθε χώρα, και η επιλογή του κατάλληλου εκπροσώπου και τραγουδιού είναι κρίσιμη. Η προσέγγιση του Πέτρου Ιακωβίδη δείχνει ωριμότητα και αφοσίωση στην ποιότητα, κάτι που είναι απαραίτητο για μια επιτυχημένη διεθνή εμφάνιση. Η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία στον διαγωνισμό, με αξιοσημείωτες εμφανίσεις και νίκες, και η αναζήτηση του ιδανικού τραγουδιού συνεχίζεται.

Πέρα από τις δηλώσεις του για τη μουσική βιομηχανία και τους διαγωνισμούς, ο Πέτρος Ιακωβίδης μοιράστηκε και στιγμές από την προσωπική του ζωή. Η βραδινή του έξοδος στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή είχε ως σκοπό την απόλαυση των δύο φίλων του. «Τις φίλες μου. Ήρθαμε να τις απολαύσουμε. Τις είδα και τις δύο. Ήταν πολύ ωραίες. Θα τις δούμε και live τώρα», δήλωσε ο τραγουδιστής, δείχνοντας την αφοσίωσή του στις φιλικές του σχέσεις.

Η παρουσία του Πέτρου Ιακωβίδη σε τέτοιες εξόδους επιβεβαιώνει την ενεργή του παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και την αγάπη του για τις συνεργασίες και τις φιλίες που έχουν χτιστεί μέσα από κοινές εμπειρίες. Η στήριξη προς συναδέλφους καλλιτέχνες, όπως η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή, αποτελεί δείγμα σεβασμού και εκτίμησης, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν αγαπητό στο κοινό.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/petros_iakovidis/

Η πιθανότητα να δούμε τον Πέτρο Ιακωβίδη στη σκηνή της Eurovision στο μέλλον παραμένει ανοιχτή, με την προϋπόθεση του ιδανικού τραγουδιού. Μέχρι τότε, ο ίδιος συνεχίζει να προσφέρει στο ελληνικό μουσικό κοινό με τις δικές του ξεχωριστές δισκογραφικές δουλειές και τις ζωντανές του εμφανίσεις.

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Eurovision Πέτρος Ιακωβίδης
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