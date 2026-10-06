Μουσική 06.10.2026

Eurovision 2027: Η Lila ξεκαθαρίζει για πρώτη φορά αν θα διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας

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Η Lila διαψεύδει τα δημοσιεύματα που τη θέλουν υποψήφια για τη Eurovision, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο μέλλον
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Lila διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες για συμμετοχή της στη Eurovision 2027 μέσω Instagram.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν αναζητά τραγούδι και δεν σκοπεύει να καταθέσει υποψηφιότητα.
  • Η Lila εξέφρασε την ενόχλησή της για την αναπαραγωγή ανακριβών ειδήσεων ("fake news").
  • Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της στο μέλλον, εφόσον βρεθεί το κατάλληλο τραγούδι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που πλησιάζει η περίοδος των προετοιμασιών για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, οι φήμες γύρω από τα ονόματα των καλλιτεχνών που πρόκειται να δηλώσουν συμμετοχή στον εθνικό τελικό χτυπάει κόκκινο. Οι εικασίες φουντώνουν καθημερινά, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ονοματολογία μετατρέπεται στο αγαπημένο παιχνίδι των Eurofans. Ανάμεσα στα ονόματα που πρωταγωνίστησαν έντονα στα τελευταία δημοσιεύματα ήταν και αυτό της Lila, μιας από τις πιο αγαπημένες και ταλαντούχες καλλιτέχνιδες της εγχώριας μουσικής σκηνής, η οποία φερόταν έτοιμη να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας.

Η Lila περπατάει σε ένα βιομηχανικό τοπίο, φορώντας τζιν σύνολο, ενώ ετοιμάζεται για το Sing for Greece.
https://www.instagram.com/lilatrianti

Ωστόσο, η ίδια η τραγουδίστρια αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να βάλει μια για πάντα τέλος στις ανυπόστατες φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες. Μέσα από μια άμεση και αφοπλιστική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής performer ξεκαθάρισε την πραγματικότητα με απόλυτη ειλικρίνεια, αποδομώντας πλήρως τα σενάρια που την ήθελαν να ετοιμάζει βιλίτσες για τη σκηνή του διαγωνισμού. Χωρίς περιστροφές, η καλλιτέχνιδα έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την αναπαραγωγή ανακριβών ειδήσεων.

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Παρά το γεγονός ότι η ίδια τρέφει μεγάλη αγάπη για τον θεσμό της Eurovision και δεν κρύβει πως έχει φανταστεί τον εαυτό της να χαρίζει ένα εντυπωσιακό show σε αυτό το τεράστιο αρθρωτό stage, τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι εντελώς διαφορετικά από όσα γράφονται. Η Lila φρόντισε να διευκρινίσει ότι για την ώρα δεν βρίσκεται σε καμία διαδικασία αναζήτησης τραγουδιού ούτε σκοπεύει να καταθέσει υποψηφιότητα για τον εθνικό τελικό. Ετοιμάσου να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για την τοποθέτησή της, αλλά και την αποκλειστική κουβέντα που είχε με τους ανθρώπους του OGAE Greece.

https://www.instagram.com/lilatrianti/
https://www.instagram.com/lilatrianti/

Η ηχηρή διάψευση στο Instagram και το μήνυμα για τα fake news

Η τοποθέτηση της Lila Trianti στο Instagram ήταν άμεση, κατηγορηματική και δεν άφησε κανένα περιθώριο για παρερμηνείες. Η αγαπημένη τραγουδίστρια χαρακτήρισε ως απολύτως αβάσιμα όλα τα δημοσιεύματα που την εμπλέκουν με τον φετινό εθνικό τελικό της Eurovision, υπογραμμίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε φάση αναζήτησης κομματιού. Εκφράζοντας την ξεκάθαρη στάση της απέναντι στην παραπληροφόρηση, έκλεισε την ανάρτησή της με την αγγλική φράση «I don’t like fake news», βάζοντας οριστικό φρένο στα σενάρια.

https://www.instagram.com/lilatrianti/?hl=el
https://www.instagram.com/lilatrianti/?hl=el

Η αποκλειστική δήλωση στο OGAE Greece που αφήνει ανοιχτό το μέλλον

Παρά τη διάψευση των τρεχουσών φημών, η Lila φροντίζει να διατηρεί μια πολύ θερμή σχέση με το κοινό και τους λάτρεις του διαγωνισμού. Σε ειδική επικοινωνία που είχε μαζί της το επίσημο σωματείο φίλων της Eurovision, OGAE Greece, η καλλιτέχνιδα εξέφρασε τη θετική της διάθεση για το μέλλον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα χαρώ πάρα πολύ να το κάνω κάποια στιγμή και θα χαρώ να έχω την αγάπη σας και τη στήριξη σας». Η δήλωση αυτή αποδεικνύει ότι, αν και το timing δεν είναι το κατάλληλο αυτή τη στιγμή, η πόρτα της Eurovision παραμένει ανοιχτή για εκείνη.

Νεαρή γυναίκα με μαύρο ρούχο και αλογοουρά, με φόντο νυχτερινό ουρανό και εκκλησία, σε στιγμή συγκίνησης.
https://www.instagram.com/lilatrianti/

Η ειλικρινής σχέση με το κοινό και η ετοιμότητα για το σωστό βήμα

Η στάση της Lila αναδεικνύει τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό που τρέφει απέναντι στο κοινό της, επιλέγοντας να μην τροφοδοτεί ψεύτικες προσδοκίες απλώς για τη δημιουργία εντυπώσεων. Η απόφασή της να ξεκαθαρίσει το τοπίο δείχνει μια καλλιτέχνιδα που γνωρίζει πότε θέλει να κάνει το κάθε βήμα στην καριέρα της, χωρίς να παρασύρεται από τη βιασύνη των μέσων. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και βρεθεί το τραγούδι που θα την αντιπροσωπεύει απόλυτα, είναι βέβαιο πως θα κάνει την ανακοίνωση η ίδια, με την υποστήριξη των θαυμαστών της.

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Eurovision Lila
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