Το τετράδιο του Freddie Mercury που όλοι ήθελαν – Πόσο πουλήθηκαν οι χειρόγραφες σημειώσεις του

Με μια ματιά Το χειρόγραφο τετράδιο του Freddie Mercury με προσχέδια τραγουδιών του solo άλμπουμ "Mr. Bad Guy" πωλήθηκε για £277.000.

Το τετράδιο περιέχει σκιτσάρισμα ιδεών, αλλαγές στίχων και μουσικές σημειώσεις, αποκαλύπτοντας τη δημιουργική διαδικασία του καλλιτέχνη.

Το τετράδιο ανήκε στον παραγωγό Reinhold Mack, στενό φίλο του Mercury, και ήταν μέρος ευρύτερου αρχείου του.

Άλλα αντικείμενα του Mercury, όπως το Yamaha Grand Piano του, πωλήθηκαν επίσης, ενώ αντικείμενα άλλων καλλιτεχνών είχαν υψηλές τιμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δημιουργική διαδικασία του Freddie Mercury, γεμάτη σκιτσάρισμα ιδεών, αλλαγές στίχων και μουσικές σημειώσεις, αποκαλύπτεται μέσα από ένα χειρόγραφο τετράδιο που πρόσφατα δημοπρατήθηκε. Το μοναδικό αυτό κομμάτι, που περιλαμβάνει δώδεκα σελίδες με προσχέδια τραγουδιών, σημειώσεις και διορθώσεις, έφτασε στην εξωφρενική τιμή των £277.000 κατά την πρώτη ημέρα της Music Live Auction που διοργάνωσε ο οίκος Propstore στο Λονδίνο. Το τετράδιο αυτό αναδείχθηκε στο αντικείμενο με την υψηλότερη αξία της δημοπρασίας.

Τα πρώτα βήματα του Mr. Bad Guy

Οι σημειώσεις στο τετράδιο χρονολογούνται από την περίοδο που ο Mercury ετοίμαζε το πρώτο του solo άλμπουμ, «Mr. Bad Guy», το οποίο κυκλοφόρησε το 1985. Ανάμεσα στις σκαλιές του, ξεχωρίζουν τα προσχέδια για τραγούδια όπως τα «Living On My Own», «Mr. Bad Guy», «Foolin’ Around» και «Money Can’t Buy Happiness». Ωστόσο, το τετράδιο αποκαλύπτει και ιδέες που τελικά δεν ενσωματώθηκαν στο άλμπουμ, όπως τα «I Can’t Sleep At Nights», «Don’t Give Up» και «Let’s Drink A Toast To Me». Αυτές οι αχρησιμοποίητες ιδέες προσφέρουν μια σπάνια εικόνα των εναλλακτικών κατευθύνσεων που εξέταζε ο Mercury κατά τη διάρκεια της δημιουργικής του διαδικασίας.

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Η οπτική του καλλιτέχνη για το πώς ένα τραγούδι παίρνει τη μορφή του είναι συναρπαστική. Στις χειρόγραφες σελίδες, οι διορθώσεις, οι αλλαγές και οι μουσικές σημειώσεις μαρτυρούν έναν καλλιτέχνη που δεν σταματούσε ποτέ να πειραματίζεται. Η διαφορά μεταξύ της τελικής, ακουστικής μορφής ενός τραγουδιού και των πρώτων προσχεδίων του είναι εντυπωσιακή, και το τετράδιο αυτό μας δίνει την ευκαιρία να δούμε αυτή τη μετάβαση από κοντά. Το «Living On My Own», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της solo καριέρας του Mercury, είναι ένα από τα τραγούδια που αναπτύχθηκαν μέσα από αυτές τις σημειώσεις. Το «Mr. Bad Guy», με τα συνολικά 11 τραγούδια του, αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη solo studio κυκλοφορία του Mercury, η οποία χαρακτηρίστηκε από μια στροφή προς dance, pop και electronic στοιχεία, απομακρύνοντας από τον κλασικό ήχο των Queen.

Το ιστορικό αρχείο του Reinhold Mack

Η προέλευση αυτού του πολύτιμου τετραδίου είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Ανήκε στον Reinhold Mack, τον Γερμανό παραγωγό και μηχανικό ήχου, ο οποίος είχε στενή συνεργασία με τον Mercury και τους Queen. Το τετράδιο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αρχείου του Mack, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 80 αντικείμενα που σχετίζονται με τη δουλειά του με τους Queen και τον Freddie Mercury.

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Ο Mack, γνωστός για τη συμβολή του στα Musicland Studios του Μονάχου, συνεργάστηκε με ένα ευρύ φάσμα θρυλικών καλλιτεχνών, όπως οι Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Electric Light Orchestra και Black Sabbath. Η σχέση του με τον Mercury, όμως, ξεπερνούσε τα επαγγελματικά όρια. Οι δύο άνδρες έγιναν στενοί φίλοι, με τον Mercury μάλιστα να βαπτίζει τον γιο του Mack, John-Frederick «Freddie» Mack. Το αρχείο του Mack περιλάμβανε, εκτός από χειρόγραφους στίχους, αναμνηστικά από ηχογραφήσεις, προσωπικά αντικείμενα και δώρα που του είχαν προσφερθεί κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τον Mercury και τους Queen.

Άλλα σημαντικά αντικείμενα στην δημοπρασία

Το χειρόγραφο τετράδιο δεν ήταν το μοναδικό αντικείμενο του Freddie Mercury που βγήκε σε δημοπρασία από τη συλλογή του Mack. Το Yamaha C3 Grand Piano, στο οποίο ο Mercury έγραφε μουσική στα Musicland Studios, πωλήθηκε για £81.900. Επιπλέον, ένα εντυπωσιακό μαύρο και διακοσμημένο σύνολο που φορούσε ο Mercury κατά την περιοδεία «Sheer Heart Attack» (1974-75) έφτασε τις £75.600.

Η δημοπρασία προσέλκυσε επίσης αντικείμενα από άλλους μεγάλους μουσικούς. Η ακουστική κιθάρα του Noel Gallagher από την εμφάνιση των Oasis στο MTV Unplugged (1996) έπιασε την τιμή των £226.800, ενώ ένα μαύρο-χρυσό jacket του Michael Jackson έφτασε στο ίδιο ποσό. Τα χαρακτηριστικά γυαλιά του John Lennon πωλήθηκαν για £126.000. Συνολικά, η πρώτη ημέρα της δημοπρασίας απέφερε £2,5 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό ενδιαφέρον για τα αναμνηστικά αντικείμενα θρυλικών καλλιτεχνών. Για τον Freddie Mercury, ωστόσο, η αληθινή αξία βρίσκεται ίσως στα λόγια που παρέμειναν στο χαρτί – οι στίχοι που άλλαξαν, οι ιδέες που δεν ολοκληρώθηκαν και τα τραγούδια που έμειναν ως χειρόγραφοι τίτλοι, αποκαλύπτοντας την ατέλειωτη δημιουργική του φλόγα.

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