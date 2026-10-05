Μουσική 05.10.2026

Η Lila είναι όλο και πιο κοντά στη Eurovision 2027 – Τι ετοιμάζει για το Sing for Greece

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Η Lila φέρεται να εξετάζει συμμετοχή στο Sing for Greece 2027, αναζητώντας το κατάλληλο τραγούδι για να διεκδικήσει την Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lila εξετάζει σοβαρά τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό Sing for Greece 2027.
  • Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου τραγουδιού για την πιθανή συμμετοχή της.
  • Φήμες αναφέρουν ότι σκέφτεται ένα δυναμικό dance τραγούδι με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Lila ή την ΕΡΤ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lila φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027, μέσω του εθνικού τελικού Sing for Greece 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» από την Αθηνά Κλήμη, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του κατάλληλου τραγουδιού. Οι ίδιες πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από το Eurovisionfun.com, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια τη Lila ή την ΕΡΤ.

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https://www.instagram.com/lilatrianti

Το ενδεχόμενο συμμετοχής της LILA αναμένεται να προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις καλλιτέχνιδες που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική pop και urban σκηνή. Όπως έγινε γνωστό, στόχος της φαίνεται να είναι να βρει ένα κομμάτι που θα ταιριάζει απόλυτα στο ύφος της και θα μπορούσε να κατατεθεί στην ΕΡΤ για το Sing for Greece 2027. Έτσι, η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο.

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Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη Lila να σκέφτεται ένα δυναμικό dance τραγούδι, το οποίο θα μπορούσε να συνοδευτεί από μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Ένα τέτοιο concept θα ταίριαζε στον σύγχρονο ήχο της τραγουδίστριας και θα της επέτρεπε να παρουσιάσει ένα performance με έντονη ενέργεια. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, όλα παραμένουν σε επίπεδο προετοιμασίας και συζητήσεων.

Η Lila με τη συγκινητική ερμηνεία της στο τραγούδι «Παραπονεμένα Λόγια» ξεχώρισε για την εμφάνισή της.
https://www.instagram.com/lilatrianti

Το Sing for Greece 2027 αναμένεται να αποτελέσει τον δρόμο μέσα από τον οποίο θα επιλεγεί η ελληνική συμμετοχή για τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Αν τελικά η Lila αποφασίσει να καταθέσει συμμετοχή, θα βρεθεί ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μουσική σκηνή.

Γυναίκα με κίτρινο τοπ και πολύχρωμη φούστα ποζάρει στο μπαλκόνι με θέα θάλασσα και πισίνα, αναφερόμενη στο Mad.gr.
https://www.instagram.com/lilatrianti

Προς το παρόν, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επιλογή του τραγουδιού και στο αν η Lila θα κάνει τελικά το επόμενο βήμα. Ένα dance κομμάτι με δυνατό performance θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό πακέτο για τον εθνικό τελικό. Οι επόμενες εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η ελληνική Eurovision season για το 2027 αρχίζει ήδη να αποκτά όλο και περισσότερα ονόματα και σενάρια.

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Eurovision 2027 Lila
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