Μουσική 05.10.2026

Hawk: Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο live του στην Αθήνα – Πότε και πού θα εμφανιστεί

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Ο Hawk επιστρέφει στην Αθήνα για ένα μεγάλο live στις 21 Νοεμβρίου στο Universe, μετά το εντυπωσιακό performance στη Θεσσαλονίκη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Hawk ανακοίνωσε νέο live στην Αθήνα στις 21 Νοεμβρίου.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο Universe.
  • Το live έρχεται μετά από επιτυχημένη εμφάνιση του καλλιτέχνη στη Θεσσαλονίκη.
  • Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για εισιτήρια και event σύντομα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Hawk ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στην Αθήνα, ανακοινώνοντας ένα μεγάλο live που αναμένεται να γίνει ένα από τα σημαντικά rap events του Νοεμβρίου. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης δίνει ραντεβού με το κοινό του στις 21 Νοεμβρίου στο Universe, για μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και δυνατές στιγμές. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά το εντυπωσιακό performance του στη Θεσσαλονίκη, όπου απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του πάνω στη σκηνή.

Ο Snik ποζάρει με γυαλιά ηλίου και δερμάτινο παντελόνι, προετοιμάζοντας τα hip hop events του Σεπτεμβρίου.
https://www.instagram.com/hawk_greco/

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Hawk μεταφέρει το live show του στην Αθήνα και ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά τους fans του. Το Universe θα αποτελέσει το σκηνικό για ένα βράδυ αφιερωμένο στον ήχο και την ενέργεια του καλλιτέχνη, με το κοινό να περιμένει ένα performance που θα ξεχωρίσει. Η νέα ημερομηνία προστίθεται έτσι στο φετινό συναυλιακό του πρόγραμμα και δημιουργεί ήδη anticipation στους fans της ελληνικής rap σκηνής.

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Το live της 21ης Νοεμβρίου έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Hawk συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής urban μουσικής. Με το ιδιαίτερο στιλ του και τις εμφανίσεις που χαρακτηρίζονται από ένταση, ο καλλιτέχνης έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κοινό που τον ακολουθεί σε κάθε νέο μουσικό του βήμα. Τώρα, η Αθήνα είναι ο επόμενος σταθμός και όλα δείχνουν πως το Universe θα γεμίσει από fans που θέλουν να τον δουν live.

Ο Hawk με γυαλιά ηλίου σε σέλφι με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα
https://www.instagram.com/hawk_greco/

Η πρόσφατη εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη άφησε έντονες εντυπώσεις, με τον Hawk να ανεβαίνει στη σκηνή και να παρασύρει το κοινό με το performance του. Το συγκεκριμένο live λειτουργεί ως ένα δυνατό teaser για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν στην Αθήνα. Άλλωστε, όταν πρόκειται για ένα show του Hawk, η ενέργεια και η αλληλεπίδραση με το κοινό αποτελούν βασικό κομμάτι της εμπειρίας.

https://www.instagram.com/hawk_greco
https://www.instagram.com/hawk_greco

Το μεγάλο ραντεβού έχει πλέον κλειστεί για τις 21 Νοεμβρίου στο Universe στην Αθήνα. Οι fans του Hawk έχουν ήδη έναν ακόμη λόγο να σημειώσουν την ημερομηνία στο ημερολόγιό τους, καθώς ο καλλιτέχνης ετοιμάζει μια εμφάνιση που αναμένεται να συζητηθεί. Περισσότερες πληροφορίες για το live και τα εισιτήρια αναμένεται να γίνουν γνωστές μέσα από τα επίσημα κανάλια του event και του καλλιτέχνη.

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