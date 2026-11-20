Το soundtrack του GTA VI, η deluxe έκδοση της Gracie Abrams, το νέο single της LISA και το EP των TOMORROW X TOGETHER ξεχωρίζουν στις κυκλοφορίες της εβδομάδας

Με μια ματιά Το soundtrack του GTA VI κυκλοφόρησε με συνεργασίες πολλών γνωστών καλλιτεχνών.

Η Gracie Abrams κυκλοφόρησε deluxe έκδοση του άλμπουμ της με νέα τραγούδια.

Η LISA των BLACKPINK κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Leave With Me» για την ταινία της.

Οι TOMORROW X TOGETHER ανακοίνωσαν νέο mini album και παγκόσμια περιοδεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική σκηνή ζει μια ακόμη «New Music Friday» γεμάτη εκπλήξεις, με κορυφαίες κυκλοφορίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στα charts και στις playlists. Το απόλυτο highlight της εβδομάδας είναι η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του soundtrack του «Grand Theft Auto VI», ένα εγχείρημα που υπόσχεται να συνδέσει τον κόσμο του gaming με τη σύγχρονη μουσική.

Η Rockstar Games, μετά την τεράστια επιτυχία του «Grand Theft Auto VI», παρουσιάζει ένα soundtrack που αντανακλά την ενέργεια και τον κόσμο του παιχνιδιού. Το «Grand Theft Auto VI: The Album» περιλαμβάνει συνεργασίες με ονόματα όπως Dua Lipa, Cardi B, Morgan Wallen, Tame Impala, King Gizzard and the Lizard Wizard, SZA, Travis Scott, Justice, JENNIE, Lana Del Rey, Zara Larsson και Rauw Alejandro.

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Αυτή η συλλογή, που ξεπερνά τα όρια του hip-hop, της dance, της Latin και της country μουσικής, προσφέρει πλούσιο νέο υλικό τόσο για τους gamers όσο και για τους απλούς ακροατές. Η κυκλοφορία του άλμπουμ έρχεται μετά από δέκα κομμάτια που είχαν προηγηθεί, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την προσμονή.

Gracie Abrams: Επέκταση του «Daughter From Hell»

Η pop τραγουδοποιός Gracie Abrams γιορτάζει τέσσερις μήνες από την κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ, «Daughter From Hell», με μια deluxe έκδοση που περιλαμβάνει πέντε νέα τραγούδια. Η Gracie Abrams έχει ήδη μοιραστεί το πειραματικό single «Here You Come, There You Go», το οποίο παρουσίασε στο «Saturday Night Live».

Στη νέα έκδοση, ξεχωρίζουν το πιο uptempo «Lost In It» και το «Out Of Nowhere», σε συνεργασία με τον Jim-E Stack, καθώς και τα «Crazy Girl» και «Love Letter», με την χαρακτηριστική παραγωγή του Aaron Dessner.

LISA: Solo πτήση με «Leave With Me»

Η LISA, μέλος των BLACKPINK, συνεχίζει την επιτυχημένη solo πορεία της με το νέο τραγούδι «Leave With Me». Το κομμάτι ακούγεται κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους της νέας της ταινίας στο YouTube Premium, «Always Lalisa», η οποία συμπίπτει με την έναρξη της πρώτης residency K-pop καλλιτέχνη στο Las Vegas, VIVA LA LISA.

Το «Leave With Me» αποτυπώνει το συναίσθημα της απογείωσης και της αυτόνομης πορείας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της LISA.

TOMORROW X TOGETHER: Το «Perfect Storm» και η νέα παγκόσμια περιοδεία

Το δημοφιλές νοτιοκορεάτικο συγκρότημα TOMORROW X TOGETHER (TXT) κυκλοφορεί το ένατο mini album του, «Perfect Storm». Το άλμπουμ περιλαμβάνει έξι τραγούδια, με το electro-pop focus track «Angel Bite» να συνεχίζει την παράδοση του γκρουπ στις ερωτικές μπαλάντες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το «Perfect Storm» αντιμετωπίζει την «καταιγίδα» ως καταλύτη για αλλαγή, εξερευνώντας τον πόνο της αντιμετώπισης της πραγματικότητας, την επιθυμία για αλλαγή και το θάρρος να αγκαλιάσει το άγνωστο. Παράλληλα, οι TXT ετοιμάζονται για την πέμπτη παγκόσμια περιοδεία τους σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη το 2027.

Άλλες αξιοσημείωτες κυκλοφορίες

Στη λίστα των νέων κυκλοφοριών περιλαμβάνονται επίσης:

Julien Baker : Ανακοίνωσε τον πρώτο solo δίσκο της μετά από έξι χρόνια, «This World or the Next», με lead single το «Hound».

: Ανακοίνωσε τον πρώτο solo δίσκο της μετά από έξι χρόνια, «This World or the Next», με lead single το «Hound». beabadoobee : Παρουσιάζει το «No Punctuation», lead single του πέμπτου άλμπουμ της, «Bananas 4 Cats», εμπνευσμένο από την έννοια του «σπιτιού» και τις δύο γάτες της.

: Παρουσιάζει το «No Punctuation», lead single του πέμπτου άλμπουμ της, «Bananas 4 Cats», εμπνευσμένο από την έννοια του «σπιτιού» και τις δύο γάτες της. Rema: Κυκλοφορεί το EP «E-Mortal Boy», το οποίο ωθεί τον Afrorave ήχο του σε νέα μουσικά μονοπάτια, με συμμετοχές από Wizkid, BNYX, ThisizLondon και Kah-Lo.

Η μουσική εβδομάδα συνεχίζει να εντυπωσιάζει, προσφέροντας νέες ακουστικές εμπειρίες για κάθε γούστο.

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