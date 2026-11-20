Η P!nk προσθέτει νέες ημερομηνίες στη residency της στο Sphere του Las Vegas μετά την εντυπωσιακή ζήτηση με εκατομμύρια fans

Με μια ματιά Η P!nk ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες για συναυλίες στο Sphere του Las Vegas το 2027 και 2028.

Περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν στην ηλεκτρονική ουρά για εισιτήρια.

Η P!nk είναι η πρώτη solo female pop artist με headlining εμφανίσεις στο Sphere.

Προστέθηκαν 6 νέες συναυλίες τον Ιανουάριο του 2028 και 3 τον Νοέμβριο του 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η P!nk ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Las Vegas, καθώς η πρώτη της residency στο εντυπωσιακό Sphere εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά events των επόμενων ετών. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη, που η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την προσθήκη νέων ημερομηνιών για το 2027 και το 2028.

Η ίδια αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο στο Instagram ότι περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν στην ηλεκτρονική ουρά για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τις πρώτες εμφανίσεις της στο πρωτοποριακό venue. «Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εμφανώς έκπληκτη από το ενδιαφέρον του κοινού, προτού ανακοινώσει ότι θα προστεθούν κι άλλες συναυλίες.

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Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από τον ενθουσιασμό της P!nk, η οποία δεν έκρυψε την έκπληξή της για την τεράστια ανταπόκριση. Άλλωστε, η συγκεκριμένη residency δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη κεφάλαιο στην καριέρα της, αλλά μια σημαντική στιγμή για τη μουσική σκηνή, καθώς θα είναι η πρώτη solo female pop artist που θα πραγματοποιήσει headlining εμφανίσεις στο Sphere.

Μετά την ανακοίνωση, στο πρόγραμμα προστέθηκαν 6 νέες συναυλίες τον Ιανουάριο του 2028, συγκεκριμένα στις 19, 21, 22, 26, 28 και 29 Ιανουαρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν 3 επιπλέον εμφανίσεις για τις 3, 5 και 6 Νοεμβρίου 2027.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις νέες ημερομηνίες ξεκινά την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί ώρα Ειρηνικού, δίνοντας στους fans μια νέα ευκαιρία να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις πολυαναμενόμενες συναυλίες.

Η P!nk ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Sphere

Η πρώτη residency της P!nk στο Las Vegas έχει ήδη ξεχωριστή σημασία, αφού το Sphere έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι U2, Metallica, Eagles, Backstreet Boys και Kenny Chesney. Μέχρι στιγμής, η μοναδική εμφάνιση γυναικείου μουσικού σχήματος στο venue ήταν η residency των No Doubt, με 18 συναυλίες το καλοκαίρι του 2026.

Η τραγουδίστρια, πάντως, έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το εντυπωσιακό venue, καθώς πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στην κορυφή του Sphere για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης. Παρά τους ισχυρούς ανέμους που έφταναν τα 44 μίλια την ώρα και τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως την πιο κρύα, τρομακτική αλλά και διασκεδαστική πρωινή στιγμή της ζωής της.

Με την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού και τις νέες ημερομηνίες να προστίθενται στο πρόγραμμα, η P!nk ετοιμάζεται για ένα από τα πιο ξεχωριστά live projects της καριέρας της.

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