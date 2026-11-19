Με μια ματιά Ο "Christmas Lover" στολίζει από τον Νοέμβριο και ζει για τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ο "foodie" περιμένει τα Χριστούγεννα κυρίως για τις γιορτινές λιχουδιές και το οικογενειακό τραπέζι.

Ο "ρομαντικός" ονειρεύεται ατμοσφαιρικές βόλτες, χιονισμένα τοπία και ρομαντικές στιγμές.

Ο "οργανωτικός" έχει προγραμματίσει τα πάντα, από δώρα μέχρι εξόδους, για τις γιορτές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί τους επιστρέφουν η γιορτινή διάθεση, τα φωτάκια, τα μελομακάρονα, τα δώρα και φυσικά η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη μουσική. Για κάποιους, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από τον Νοέμβριο, ενώ άλλοι χρειάζονται να φτάσει η παραμονή για να συνειδητοποιήσουν ότι οι γιορτές είναι εδώ. Υπάρχουν εκείνοι που ζουν για τα οικογενειακά τραπέζια, όσοι ονειρεύονται ρομαντικές στιγμές σαν να βρίσκονται σε χριστουγεννιάτικη ταινία, αλλά και εκείνοι που αντιμετωπίζουν τις γιορτές ως την καλύτερη αφορμή για ξεκούραση, φαγητό και ατελείωτες σειρές στον καναπέ. Όποια κι αν είναι η σχέση σου με αυτή την εποχή, σίγουρα θα αναγνωρίσεις κάτι από τον εαυτό σου στις παρακάτω πέντε κατηγορίες. Ετοιμάσου, λοιπόν, να ανακαλύψεις τι τύπος ανθρώπου είσαι όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα!

1. Ο Christmas Lover που στολίζει από τον Νοέμβριο

Για αυτόν τον άνθρωπο τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή, αλλά ολόκληρος τρόπος ζωής. Μόλις τελειώσει το Halloween, οι κούτες με τα στολίδια βγαίνουν από την αποθήκη, το δέντρο παίρνει τη θέση του στο σαλόνι και το σπίτι μεταμορφώνεται σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό. Η Mariah Carey ακούγεται σε επανάληψη, οι χριστουγεννιάτικες πιτζάμες έχουν ήδη φορεθεί και το «Home Alone» έχει μπει στη λίστα των ταινιών που πρέπει να ξαναδεί. Δεν τον ενδιαφέρει αν οι υπόλοιποι θεωρούν ότι είναι πολύ νωρίς για στολισμό. Εκείνος πιστεύει ότι τα Χριστούγεννα δεν κρατούν ποτέ αρκετά και θέλει να απολαύσει κάθε λεπτό τους. Αν μπορούσε, θα άφηνε το δέντρο στο σαλόνι μέχρι τον Μάρτιο!

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2. Ο foodie που περιμένει τα Χριστούγεννα για το φαγητό

Για αυτόν η μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται στο τραπέζι. Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες, γεμιστή γαλοπούλα, πατάτες φούρνου και κάθε λογής γιορτινές λιχουδιές είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της περιόδου. Έχει ήδη επισκεφθεί το αγαπημένο του ζαχαροπλαστείο, γνωρίζει ποιος φτιάχνει τα καλύτερα μελομακάρονα και περιμένει με ανυπομονησία το οικογενειακό τραπέζι. Είναι εκείνος που θα δοκιμάσει τα πάντα, θα ζητήσει δεύτερη μερίδα και θα πάρει μαζί του ένα ταπεράκι για την επόμενη ημέρα. Δεν αισθάνεται καμία ενοχή για τις διατροφικές υπερβολές, αφού θεωρεί ότι τα Χριστούγεννα είναι η μία περίοδος του χρόνου κατά την οποία όλα επιτρέπονται!

3. Ο ρομαντικός που ζει σε χριστουγεννιάτικη ταινία

Αυτός ο τύπος ανθρώπου περιμένει τα Χριστούγεννα για την ατμόσφαιρά τους. Ονειρεύεται στολισμένους δρόμους, βόλτες με ζεστή σοκολάτα στο χέρι, χιονισμένα τοπία και ρομαντικές συναντήσεις κάτω από τα φωτάκια. Αν αγαπάς τις χριστουγεννιάτικες ταινίες και πιστεύεις ότι αυτή την εποχή όλα μπορούν να συμβούν, μάλλον ανήκεις σε αυτή την κατηγορία. Έχει αδυναμία στις ρομαντικές κομεντί, συγκινείται με τις ιστορίες αγάπης και μπορεί να περάσει ολόκληρο απόγευμα βλέποντας χριστουγεννιάτικες ταινίες με μια κουβέρτα και ένα ζεστό ρόφημα. Για εκείνον, ακόμη και μια απλή βόλτα στο κέντρο της πόλης μπορεί να γίνει η πιο όμορφη ανάμνηση των γιορτών.

4. Ο οργανωτικός που έχει προγραμματίσει τα πάντα

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, αυτός είναι ο οργανωτικός της παρέας. Έχει αγοράσει τα δώρα από τις αρχές Δεκεμβρίου, έχει φτιάξει λίστα με όσα χρειάζεται για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και γνωρίζει ήδη τι θα φορέσει την παραμονή. Δεν περιμένει την τελευταία στιγμή για τίποτα. Έχει οργανώσει τις εξόδους, έχει συνεννοηθεί με φίλους και συγγενείς και πιθανότατα έχει δημιουργήσει ένα μικρό πρόγραμμα για κάθε ημέρα των γιορτών. Είναι επίσης εκείνος που θα σου υπενθυμίσει να αγοράσεις δώρα, ενώ εσύ ακόμη προσπαθείς να αποφασίσεις τι θα κάνεις τα Χριστούγεννα. Για αυτόν, η χαρά βρίσκεται και στην προετοιμασία!

5. Ο last-minute τύπος που θυμάται τα Χριστούγεννα την παραμονή

Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου δεν έχει στολίσει, δεν έχει αγοράσει δώρα και δεν έχει αποφασίσει πού θα περάσει τις γιορτές. Μάλιστα, μπορεί να δηλώνει ότι δεν έχει μπει ακόμη σε χριστουγεννιάτικο mood, την ώρα που όλοι γύρω του έχουν ήδη οργανώσει τα πάντα. Όμως, όταν φτάνει η παραμονή, μεταμορφώνεται. Τρέχει στα καταστήματα για τα τελευταία δώρα, βάζει χριστουγεννιάτικη μουσική, δοκιμάζει μελομακάρονα και ξαφνικά ενθουσιάζεται με όσα μέχρι πριν από λίγες ημέρες αγνοούσε. Είναι ο άνθρωπος που λειτουργεί καλύτερα υπό πίεση και απολαμβάνει τις γιορτές με τον δικό του, κάπως ανοργάνωτο τρόπο. Άλλωστε, ποτέ δεν είναι αργά για να μπεις στο πνεύμα των Χριστουγέννων!

Τελικά, εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις;

Είτε είσαι ο άνθρωπος που μετρά αντίστροφα από τον Νοέμβριο είτε εκείνος που θυμάται να αγοράσει δώρα την τελευταία στιγμή, τα Χριστούγεννα έχουν κάτι ξεχωριστό για όλους. Μπορεί να τα περιμένεις για το φαγητό, τη μουσική, τις οικογενειακές στιγμές, τις βόλτες ή απλώς για την ευκαιρία να ξεκουραστείς και να απολαύσεις λίγο περισσότερο τον χρόνο σου. Και αν αναγνώρισες τον εαυτό σου σε περισσότερες από μία κατηγορίες, μην ανησυχείς. Τα Χριστούγεννα είναι η μοναδική περίοδος του χρόνου κατά την οποία μπορείς να είσαι και οργανωτικός, και foodie, και λίγο… τελευταία στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να απολογηθείς σε κανέναν!

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