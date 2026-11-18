Το διάσημο τεστ επίπλευσης στο νερό, ο ήχος που προδίδει την παλαιότητα και η εικόνα του κρόκου μόλις ανοίξει το τσόφλι

Με μια ματιά Ένα φρέσκο αυγό βυθίζεται στον πάτο ποτηριού με νερό και παραμένει ξαπλωμένο.

Αν το αυγό επιπλέει, έχει γεμίσει αέρα και πρέπει να πεταχτεί.

Ένα φρέσκο αυγό δεν κάνει ήχο όταν κουνιέται και έχει ματ, τραχύ κέλυφος.

Ο κρόκος φρέσκου αυγού είναι στρογγυλός και ψηλά, ενώ το ασπράδι πηχτό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανοίγεις την πόρτα του ψυγείου για να φτιάξεις το αγαπημένο σου πρωινό ή να ξεκινήσεις εκείνη τη συνταγή για κέικ που λαχταράς όλη μέρα, πιάνεις στα χέρια σου την αυγοθήκη και ξαφνικά σου μπαίνει η αμφιβολία. Η ημερομηνία πάνω στο κουτί έχει ξεθωριάσει ή έχεις μεταφέρει τα αυγά σε άλλη θήκη, με αποτέλεσμα να μην έχεις ιδέα πόσες μέρες βρίσκονται εκεί μέσα και αν είναι ασφαλές να τα καταναλώσεις χωρίς δεύτερη σκέψη.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό – αλλά και επικίνδυνο για το στομάχι σου – από το να σπάσεις ένα χαλασμένο αυγό απευθείας μέσα στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά σου, καταστρέφοντας ολόκληρη την προετοιμασία σου. Ευτυχώς, η φύση έχει προνοήσει και μας δίνει πολύ ξεκάθαρα σημάδια για την ηλικία κάθε αυγού, αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις και ποια μικρά πειράματα να κάνεις στον πάγκο της κουζίνας σου μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

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Αν αναρωτήθηκες ποιοι είναι οι πιο αξιόπιστοι τρόποι για να ελέγξεις τη φρεσκάδα ενός αυγού χωρίς να ρισκάρεις την υγεία σου, ήρθε η ώρα να δούμε τα δεδομένα. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα 3 αλάνθαστα τεστ που εφαρμόζουν όλοι οι έμπειροι μάγειρες πριν ανάψουν το μάτι της κουζίνας.

Το διάσημο τεστ με το ποτήρι ή το μπολ γεμάτο νερό

Γέμισε ένα βαθύ ποτήρι ή ένα μπολ με κρύο νερό και ακούμπησε απαλά μέσα το αυγό. Αν βυθιστεί αμέσως στον πάτο και μείνει ξαπλωμένο στο πλάι, τότε είναι ολόφρεσκο. Αν σταθεί όρθιο στον πάτο ακουμπώντας μόνο τη μύτη του, έχει περάσει λίγος καιρός αλλά τρώγεται άνετα, ενώ αν ανέβει και επιπλεύσει στην επιφάνεια, έχει γεμίσει αέρα λόγω παλαιότητας και πρέπει να το πετάξεις αμέσως.

Ο έλεγχος του ήχου και της υφής του κελύφους

Πιάσε το αυγό, φέρε το κοντά στο αυτί σου και κούνησέ το πολύ απαλά. Ένα φρέσκο αυγό δεν κάνει κανέναν απολύτως ήχο, γιατί το ασπράδι του είναι πυκνό και κρατά τον κρόκο σταθερό στη θέση του, ενώ αν ακούσεις ένα ελαφρύ πλατσούρισμα σημαίνει ότι το ασπράδι έχει αραιώσει. Παράλληλα, έλεγξε το τσόφλι: στα φρέσκα αυγά είναι ματ και ελαφρώς τραχύ, ενώ στα μπαγιάτικα γίνεται λείο και γυαλιστερό.

Η εικόνα του κρόκου και του ασπραδιού μόλις το σπάσεις

Αν αποφασίσεις να το ανοίξεις, σπάσε το πάντα πρώτα σε ένα ξεχωριστό μικρό πιατάκι. Στο φρέσκο αυγό ο κρόκος είναι στρογγυλός, σφιχτός και στέκεται ψηλά, ενώ το ασπράδι είναι πηχτό και μαζεμένο γύρω του. Αντίθετα, αν δεις τον κρόκο να απλώνει επίπεδος και το ασπράδι να τρέχει σαν νερό σε όλο το πιάτο – ειδικά αν συνοδεύεται από περίεργη μυρωδιά – μην το χρησιμοποιήσεις.

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