Η κορυφαία σχεδιάστρια Celia Kritharioti και η εκρηκτική Lila ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική εμφάνιση στο MadWalk 2026

Με μια ματιά Η Celia Kritharioti και η Lila συνεργάζονται στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Η Celia Kritharioti παρουσιάζει συλλογή εμπνευσμένη από τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ.

Η Lila θα κάνει την τέταρτη εμφάνισή της στο MadWalk με εκρηκτική ενέργεια.

Η συνεργασία συνδυάζει υψηλή ραπτική και σύγχρονη pop σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της μόδας και της μουσικής όπου τα συμβατικά όρια διαλύνονται ολοκληρωτικά, αφήνοντας χώρο σε μια πρωτογενή, αισθητική αποκάλυψη που καθηλώνει τις αισθήσεις. Στο MadWalk 2026 by Three Cents η Celia Kritharioti και η εκρηκτική Lila ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καλλιτεχνική σύμπραξη που υπόσχεται να καθηλώσει.

Το κορυφαίο fashion-music project της χρονιάς επιστρέφει επίσημα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, έτοιμο να μετατρέψει ολόκληρη τη βραδιά σε έναν λαμπερό ναό υψηλής αισθητικής.

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Celia Kritharioti: Η Χρυσή Εποχή του Hollywood

Φέροντας την βαριά κληρονομιά του παλαιότερου οίκου υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα από το 1906 και την ύψιστη αναγνώριση ως προσκεκλημένο μέλος της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, η Celia Kritharioti υφαίνει μια συλλογή που αποθεώνει τη χειροποίητη τελειότητα. Αντλώντας έμπνευση από τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ και την «αρχιτεκτονική των ονείρων», οι δημιουργίες της συνδυάζουν αέρινες σιλουέτες από τούλι, φτερά, κρόσσια και κεντημένες στο χέρι δαντέλες, κορυφώνοντας τη μαγεία σε μια ονειρική νυφική δημιουργία τριών μέτρων που μοιάζει βγαλμένη από μουσικό κουτί.

Lila: H παρουσία που δονεί τη σκηνή

Απέναντι σε αυτό το αριστοκρατικό σκηνικό, η Lila επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του θεσμού, υπογράφοντας την 4η κατά σειρά ανατρεπτική της εμφάνιση στο MadWalk. Με την αστείρευτη, εκκρηκτική της ενέργεια και το αλάνθαστο σκηνικό της ένστικτο, η αγαπημένη ερμηνεύτρια εμποτίζει την υψηλή ραπτική με έναν ασυμβίβαστο, σύγχρονο ηλεκτρισμό, αποδεικνύοντας πως το απόλυτο glamour αγαπά την τολμηρή, ατίθαση νιότη.

Όταν το Old Hollywood συναντά τη σύγχρονη pop σκηνή

Στις 23 Νοεμβρίου, η σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do μεταμορφώνεται στον απόλυτο καμβά μιας σύμπραξης που επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του σύγχρονου θεάματος, στο πλαίσιο του MadWalk 2026 by Three Cents. Η Celia Kritharioti και η Lila δεν συναντιούνται απλώς για να μοιραστούν τα φώτα της ράμπα. Συμπράττουν για να αποδείξουν πως η αριστοκρατική κληρονομιές της υψηλής ραπτικής και η ακατέργαστη, εκρηκτική ενέργεια της ποπ σκηνής μπορούν να συνυπάρξουν σε μια σπάνια, μαγnτική αρμονία.

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