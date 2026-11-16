BSB x Kidd & Evangelia: 3 δημιουργικοί κόσμοι συναντιούνται στη σκηνή του MadWalk 2026

Η BSB συναντά την Evangelia και τον Kidd στο MadWalk 2026 σε μια ξεχωριστή σκηνική σύμπραξη, όπου η μόδα και η μουσική αποκτούν κοινή ταυτότητα

Με μια ματιά Η BSB στο MadWalk 2026 παρουσιάζει μια αισθητική που δίνει έμφαση στην προσωπική πινελιά και την ελευθερία έκφρασης στη μόδα.

Ο Kidd κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk, συνδυάζοντας streetwear με luxury στοιχεία, εκφράζοντας την ταυτότητά του.

Η Evangelia επιστρέφει στο MadWalk, εστιάζοντας στη θηλυκότητα, το παιχνίδι με το στιλ και τη δημιουργία ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Η συνεργασία BSB, Kidd και Evangelia στο MadWalk 2026 ενώνει διαφορετικές δημιουργικές ταυτότητες, όπου μόδα και μουσική αλληλοεπηρεάζονται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τι είναι αυτό που κάνει μια γυναίκα να ξεχωρίζει πραγματικά; Για την BSB, δεν είναι απαραίτητα ένα εντυπωσιακό outfit, αλλά η ικανότητά της «να πειραματίζεται και να βάζει πάντα τη δική της πινελιά σε ένα look», χωρίς να αισθάνεται υποχρεωμένη να ακολουθεί κάθε κανόνα της μόδας. Αυτή η αντίληψη για το προσωπικό στιλ βρίσκεται στο επίκεντρο της αισθητικής του brand, το οποίο στο MadWalk 2026 by Three Cents συναντά τον Kidd και την Evangelia σε ένα ξεχωριστό fashion act. Ο Kidd θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στη σκηνή του θεσμού, ενώ η Evangelia επιστρέφει για 2η χρονιά, με τους 2 καλλιτέχνες να πλαισιώνουν μουσικά τη συλλογή της BSB.

Για την BSB, η σύγχρονη γυναίκα δεν χρειάζεται να επιλέξει μία μόνο πλευρά του στιλ της. Μπορεί να είναι chic, sexy και casual, να συνδυάζει διαφορετικές διαθέσεις και να πειραματίζεται με την εικόνα της, χωρίς περιορισμούς. «Η μόδα σήμερα είναι πολύ πιο ελεύθερη και πολύ πιο fun. Και αυτό είναι το ωραίο!», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το brand.

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Αυτή η αντίληψη βρίσκεται στον πυρήνα της αισθητικής της BSB: η μόδα γίνεται ένας χώρος όπου οι τάσεις συναντούν την προσωπικότητα και οι κανόνες υπάρχουν μόνο για να αμφισβητούνται. Γιατί, τελικά, αυτό που κάνει μια γυναίκα να ξεχωρίζει δεν είναι απαραίτητα το τι φοράει, αλλά ο δικός της τρόπος να το υποστηρίζει.

BSB: Μια αισθητική που δεν χωρά σε έναν μόνο κανόνα

Για την BSB, η μόδα είναι ένας ζωντανός διάλογος με όσα συμβαίνουν γύρω της. Οι πασαρέλες, το street style, η μουσική και τα social media αποτελούν πηγές έμπνευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε τάση περνά αυτομάτως στη δική της αισθητική. Το ζητούμενο είναι να επιλέγονται εκείνα τα στοιχεία που εκφράζουν πραγματικά την ταυτότητα του brand και να αποκτούν τη δική του ξεχωριστή προσέγγιση, το χαρακτηριστικό «BSB twist».

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που δεν έχει μία και μοναδική εκδοχή. Μπορεί τη μία στιγμή να επιλέγει ένα minimal look και την επόμενη να θέλει να πειραματιστεί με κάτι πιο έντονο, να κινηθεί ανάμεσα στο glamour και την καθημερινότητα και να αφήσει τη διάθεσή της να καθορίσει το στιλ της. Η BSB την περιγράφει ως «δυναμική, θηλυκή και λίγο απρόβλεπτη» μια γυναίκα που δεν αισθάνεται την ανάγκη να ακολουθεί κάθε fashion rule, αλλά προτιμά να δημιουργεί τους δικούς της.

Άλλωστε, όπως υπογραμμίζει το ίδιο το brand, «Some rules are meant to be broken!». Η προσωπικότητα είναι εκείνη που κάνει ένα σύνολο να ξεχωρίζει, ακόμη κι όταν αποτελείται από απλές επιλογές. Και αυτή η ελευθερία έκφρασης είναι που διαμορφώνει τη σχέση της BSB με τη μόδα: όχι ως μια αυστηρή ακολουθία τάσεων, αλλά ως ένα παιχνίδι στιλ, διάθεσης και διαφορετικών πλευρών του εαυτού.

Η σχέση της BSB με το MadWalk έχει ήδη τη δική της διαδρομή, με προηγούμενες παρουσίες στον θεσμό. Για τη φετινή διοργάνωση, η BSB έρχεται με νέες ιδέες, διαφορετική αισθητική και διάθεση να παρουσιάσει μια ακόμη ξεχωριστή σκηνική συνάντηση. Γιατί μόδα και μουσική δεν κινούνται σε παράλληλους κόσμους: αλληλοεπηρεάζονται, συνομιλούν και μοιράζονται την ίδια ανάγκη για έκφραση.

Kidd: Η πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk έχει τη δική της μουσική υπογραφή

Για τον Kidd, το MadWalk 2026 σηματοδοτεί την πρώτη του εμφάνιση στον θεσμό, με μια συμμετοχή που συνδέει τη μουσική του παρουσία με τον κόσμο της μόδας και του προσωπικού στιλ. Η σχέση του με το ντύσιμο δεν περιορίζεται στην εικόνα που συνοδεύει μια εμφάνιση.

Αντιθέτως, αποτελεί έναν ακόμη τρόπο να επικοινωνεί την ταυτότητά του, ακόμη και χωρίς να χρειάζεται να πει λέξη. Στην BSB αναγνωρίζει μια «δυνατή αισθητική ταυτότητα, η οποία συνδυάζει στοιχεία streetwear με πιο luxury στοιχεία» έναν συνδυασμό που τον εκφράζει και τον προκαλεί να δοκιμάσει κάτι πιο τολμηρό.

Για τον ίδιο, το outfit που επιλέγει ένας καλλιτέχνης πρέπει να αντιπροσωπεύει τη μουσική, την προσωπικότητα και την ενέργειά του. Δεν αρκεί να είναι απλώς ένα εντυπωσιακό stage look. Πρέπει να αποτελεί φυσική προέκταση αυτού που συμβαίνει πάνω στη σκηνή, αλλά και αυτού που ο καλλιτέχνης είναι μακριά από αυτήν.

Η πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk αποκτά, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Kidd καλείται να κινηθεί σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική συναντά τη μόδα και η σκηνική παρουσία αποκτά διαφορετικές διαστάσεις. Και η συνεργασία του με την Evangelia προσθέτει ακόμη ένα δημιουργικό στοιχείο σε αυτή την εμπειρία.

Evangelia: Η θηλυκότητα, το παιχνίδι με το στιλ και η επιστροφή στο MadWalk

Για την Evangelia, το MadWalk δεν είναι ένας άγνωστος προορισμός. Η περσινή της παρουσία στη διοργάνωση, το 2025, με το mash-up των «Panáthemáse» και «Sports Car» άφησε τη δική της μουσική και σκηνική υπογραφή. Φέτος, επιστρέφει σε 1 διαφορετικό δημιουργικό περιβάλλον, αυτή τη φορά μαζί με τον Kidd για τη πασαρέλα της BSB, με τη μόδα να γίνεται ξανά μέρος της συνολικής καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Η σχέση της με το fashion κομμάτι μιας εμφάνισης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ατμόσφαιρα που θέλει να δημιουργήσει. Για την Evangelia, «1 live δεν αποτελείται μόνο από τη μουσική, αλλά από την κίνηση, τον φωτισμό, το styling και όλες εκείνες τις λεπτομέρειες που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Κάθε στοιχείο χρειάζεται να βρίσκεται σε αρμονία με τα υπόλοιπα, ώστε η εικόνα να εκφράζει την ίδια ενέργεια με τα τραγούδια».

Η BSB τής δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσει μια πλευρά του στιλ της που περιγράφει με τρεις λέξεις: «Θηλυκό, τολμηρό, παιχνιδιάρικο». Η ίδια φαντάζεται 1 look που μπορεί αρχικά να μοιάζει απλό, αλλά να κρύβει μια ανατροπή, όπως μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που αποκαλύπτεται όταν το παρατηρήσεις καλύτερα.

Αυτή η διάθεση για πειραματισμό υπάρχει και στη μουσική της. Στη δημιουργική διαδικασία του νέου τραγουδιού με τον Kidd, η Evangelia ξεκίνησε από τη μελωδία, ενώ εκείνος έφερε στο κομμάτι τις rap στροφές και τους ρυθμούς. Στη συνέχεια, οι 2 καλλιτέχνες ανέπτυξαν μαζί την ιδέα και τους στίχους, δημιουργώντας 1 αποτέλεσμα που συνδυάζει διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις. Μάλιστα, η Evangelia επιφυλάσσει μια έκπληξη στο τέλος του τραγουδιού, με ένα δικό της rap verse.

Και αν η σκηνή αναδεικνύει μια πιο δυναμική και τολμηρή πλευρά της, η ίδια δεν αισθάνεται ότι χρειάζεται να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο για να λάμπει. Αγαπά εξίσου τις απλές στιγμές της καθημερινότητας και τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της. Όπως χαρακτηριστικά λέει, «Και στις 2 αυτές εκδοχές νιώθω απόλυτα ο εαυτός μου». Γιατί, όπως σημειώνει, «Δεν χρειάζεται να είσαι συνεχώς στο επίκεντρο για να λάμπεις. Η λάμψη έχει πολλές μορφές».

BSB, Kidd & Evangelia: 3 διαφορετικές ταυτότητες, μία κοινή σκηνική συνάντηση

Η ουσία της φετινής συνεργασίας βρίσκεται ακριβώς στη συνάντηση αυτών των διαφορετικών κόσμων. Η BSB φέρνει τη δική της αντίληψη για τη μόδα και τη γυναικεία έκφραση, ο Kidd προσθέτει τη streetwear αισθητική και τη δική του μουσική ενέργεια, ενώ η Evangelia συνδυάζει τη θηλυκότητα με τον πειραματισμό και την παιχνιδιάρικη διάθεση. Κανείς δεν χρειάζεται να αφήσει πίσω την προσωπική του ταυτότητα για να αποτελέσει μέρος μιας κοινής δημιουργίας.

Αυτό, άλλωστε, είναι και ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη μουσική τους συνεργασία. Ο Kidd το περιγράφει με μια φράση που θα μπορούσε να συνοψίζει ολόκληρο το concept της συνάντησής τους: «Δεν χρειάζεται να γίνουμε ίδιοι για να ταιριάξουμε μουσικά». Η Evangelia, από την πλευρά της, ξεχωρίζει την αυτοπεποίθηση και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο εκείνος προσεγγίζει τον ρυθμό, ενώ ο Kidd αναγνωρίζει τη δική της ξεχωριστή συμβολή στο τραγούδι.

Το κομμάτι που δημιούργησαν μαζί θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά στο MadWalk 2026, αποκτώντας την πρώτη του σκηνική εικόνα μέσα από τη συνεργασία τους με την BSB. Έτσι, η μόδα δεν λειτουργεί απλώς ως το εντυπωσιακό φόντο μιας μουσικής εμφάνισης, αλλά γίνεται μέρος της ίδιας της αφήγησης. Το styling, η μουσική και η κίνηση συναντιούνται σε ένα κοινό fashion act, όπου κάθε δημιουργική ταυτότητα διατηρεί τη δική της φωνή.

Στο MadWalk 2026, με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», η BSB, ο Kidd και η Evangelia συναντιούνται πάνω στη σκηνή για να δώσουν τη δική τους εκδοχή στη λάμψη. Μια λάμψη που δεν χρειάζεται να έχει την ίδια μορφή για όλους, ούτε να υπακούει σε έναν κοινό κανόνα. Άλλωστε, όπως αποδεικνύει και αυτή η συνεργασία, το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα γεννιέται συχνά όταν διαφορετικοί κόσμοι βρίσκουν τον τρόπο να συνυπάρξουν.

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