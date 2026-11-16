Life 16.11.2026

Ξέχνα το αυστηρό cat eye: Tο ghost wing είναι το eyeliner που θα βλέπεις παντού

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Το κλασικό cat eye αποκτά πιο απαλή όψη με το ghost wing, το eyeliner trend που χαρίζει ανοδικό βλέμμα χωρίς αυστηρές γραμμές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το ghost wing είναι η νέα, πιο απαλή εκδοχή του κλασικού cat eye eyeliner.
  • Δημιουργεί ένα διακριτικό, σβησμένο αποτέλεσμα που επιμηκύνει οπτικά τα μάτια.
  • Δεν απαιτεί απόλυτη ακρίβεια, καθώς η ελαφρώς μουτζουρωμένη υφή είναι μέρος της γοητείας του.
  • Ιδανικό για ανανέωση του καθημερινού μακιγιάζ με μια πιο soft προσέγγιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το cat eye eyeliner παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά makeup looks, όμως αυτή τη σεζόν αποκτά μια πιο ανεπιτήδευτη και σύγχρονη διάσταση. Το ghost wing είναι η νέα εκδοχή του κλασικού eyeliner που αφήνει στην άκρη τις αυστηρές γραμμές και τα απόλυτα καθορισμένα τελειώματα, προτιμώντας ένα πιο σβησμένο και απαλό αποτέλεσμα.

Το πιο hot lip trend της σεζόν, με το χρώμα της σοκολάτας, αναδεικνύεται με εντυπωσιακό μακιγιάζ.
https://www.instagram.com/pattrice.makeupartist/?hl=el

Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου trend είναι απλή. Διατηρεί το χαρακτηριστικό ανοδικό σχήμα που επιμηκύνει οπτικά τα μάτια, αλλά αντί για μια έντονη, γεωμετρική γραμμή, δημιουργεί ένα διακριτικό αποτέλεσμα με σβησμένες άκρες. Έτσι, το βλέμμα αποκτά βάθος και ένταση χωρίς να δείχνει υπερβολικά επιτηδευμένο.

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Το ghost wing είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα επιλογή αν θέλεις να ανανεώσεις το καθημερινό σου μακιγιάζ χωρίς να αλλάξεις ολόκληρη τη ρουτίνα σου. Το καλύτερο είναι ότι δεν απαιτεί απόλυτη ακρίβεια στην εφαρμογή, αφού η ελαφρώς μουτζουρωμένη υφή αποτελεί μέρος της γοητείας του.

Πώς να δημιουργήσεις το ghost wing

Πριν περάσεις στο eyeliner, φρόντισε να δώσεις ένα διακριτικό σχήμα στα φρύδια σου, γεμίζοντας τα κενά με ένα μολύβι ή σκιά σε φυσικό τόνο. Τα περιποιημένα, απαλά τονισμένα φρύδια βοηθούν να αναδειχθεί περισσότερο το ανοδικό αποτέλεσμα του μακιγιάζ.

Στη συνέχεια, άπλωσε μια καφέ σκιά σε όλο το κινητό βλέφαρο, δημιουργώντας μια ζεστή βάση. Αν θέλεις μεγαλύτερη ένταση, πρόσθεσε μια λίγο πιο σκούρα απόχρωση στην κόγχη και σβήσε πολύ καλά τις άκρες, ώστε να μην υπάρχουν αυστηρές γραμμές. Το συγκεκριμένο look ταιριάζει εξίσου όμορφα τόσο με ματ όσο και με πιο λαμπερές βάσεις μακιγιάζ.

deffused_makeup_trend
https://www.instagram.com/leahbaines_mua/

Το βασικό προϊόν που θα χρειαστείς είναι ένα κρεμώδες καφέ μολύβι ματιών. Σχεδίασε μια λεπτή γραμμή κατά μήκος των πάνω βλεφαρίδων, φροντίζοντας να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στη ρίζα τους. Δώσε μεγαλύτερη έμφαση στην εξωτερική γωνία του ματιού, όπου θα δημιουργήσεις την ανοδική προέκταση.

Με ένα μικρό λοξό πινέλο, άρχισε να σβήνεις απαλά το μολύβι προς τα έξω και ελαφρώς προς τα πάνω, μέχρι να σχηματιστεί ένα διακριτικό wing. Το ζητούμενο είναι η γραμμή να μοιάζει με φυσική προέκταση των βλεφαρίδων και όχι με ένα αυστηρά σχεδιασμένο eyeliner.

Ολοκλήρωσε με ψαλιδάκι βλεφαρίδων και μάσκαρα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις εξωτερικές βλεφαρίδες. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεις το επιμηκυμένο σχήμα των ματιών και πετυχαίνεις ένα πιο ανορθωμένο αποτέλεσμα.

Κοντινό πλάνο γυναίκας με καστανά μαλλιά, καλοσχηματισμένα φρύδια και έντονα ζυγωματικά.
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Το ghost wing αποδεικνύει ότι μερικές φορές μια μικρή αλλαγή στην τεχνική αρκεί για να ανανεώσει ένα κλασικό beauty look. Είναι διακριτικό, ευέλικτο και αρκετά εύκολο στην εφαρμογή, αποτελώντας μια σύγχρονη εναλλακτική για όσες αγαπούν το cat eye αλλά προτιμούν ένα πιο soft αποτέλεσμα.

Κεντρική Εικόνα: @nikki_makeup

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