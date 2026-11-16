Celeb News 16.11.2026

Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε για τα Χριστούγεννα – Δες το εντυπωσιακό δέντρο που έκλεψε τις εντυπώσεις

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Δες πώς η Ελένη Μενεγάκη υποδέχεται τα Χριστούγεννα με εντυπωσιακό στολισμό στο σπίτι της και μπαίνει σε γιορτινό κλίμα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε το σπίτι της για τα Χριστούγεννα στα μέσα Νοεμβρίου.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο του χριστουγεννιάτικου δέντρου της στο Instagram.
  • Η παρουσιάστρια έδειξε την ανυπομονησία της για τις επερχόμενες γιορτές.
  • Η ανάρτηση δημιουργεί αίσθηση προσμονής και χαράς για τους θαυμαστές της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί ακόμα να βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου, ωστόσο η Ελένη Μενεγάκη έχει ήδη μπει για τα καλά σε γιορτινό κλίμα. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις καθημερινές της υποχρεώσεις, έδωσε στους followers της μια ματιά σε μια ιδιαίτερα γιορτινή γωνιά του σπιτιού της, αποκαλύπτοντας την ατμόσφαιρα που έχει ήδη δημιουργηθεί.

https://www.instagram.com/elenimenegaki
https://www.instagram.com/elenimenegaki

Το βράδυ του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να μοιραστεί μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, φωτογραφίες και σύντομα βίντεο από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σαλονιού της. Με τη λεζάντα «Santa Baby» και μια σειρά από λαμπερά emoji, η παρουσιάστρια έδειξε την ανυπομονησία της για τις επερχόμενες γιορτές.

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Στο επίκεντρο των αναρτήσεων βρίσκεται αναμφίβολα το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο έχει ήδη κοσμήσει τον χώρο, προσδίδοντας μια άκρως γιορτινή διάθεση. Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε αυτές τις στιγμές προετοιμασίας, επιβεβαιώνοντας ότι για εκείνη η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει.

https://www.instagram.com/elenimenegaki
https://www.instagram.com/elenimenegaki

Η φετινή προετοιμασία για τα Χριστούγεννα βρίσκει την Ελένη Μενεγάκη σε πλήρη εορταστική διάθεση, νωρίτερα από ποτέ. Η απόφασή της να στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της τον Νοέμβριο, λίγες μόλις ημέρες μετά τα γενέθλιά της, δείχνει την αγάπη της για τις γιορτές και την επιθυμία της να δημιουργήσει μια ζεστή και μαγική ατμόσφαιρα στο σπίτι της.

Η παρουσίαση του στολισμένου δέντρου μέσω Instagram Stories, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους θαυμαστές της να πάρουν μια γεύση από την προσωπική της ζωή και τις προετοιμασίες της. Είναι μια κίνηση που αναδεικνύει την άμεση σύνδεσή της με το κοινό της, προσφέροντας στιγμές χαράς και έμπνευσης.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει αποδείξει επανειλημμένα πόσο αγαπά την περίοδο των Χριστουγέννων, τόσο μέσα από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις όσο και μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media. Η φετινή της κίνηση επιβεβαιώνει αυτή την αγάπη, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου με τον δικό της, ξεχωριστό τρόπο.

https://www.instagram.com/elenimenegaki
https://www.instagram.com/elenimenegaki

Η φετινή της ανάρτηση για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό έρχεται ως μια ευχάριστη υπενθύμιση ότι οι γιορτές πλησιάζουν, δημιουργώντας μια αίσθηση προσμονής και χαράς. Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να είναι ένα πρόσωπο που εμπνέει και προσφέρει θετική ενέργεια, ακόμη και μέσα από τις πιο απλές καθημερινές της στιγμές.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ Χριστούγεννα
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