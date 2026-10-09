Ελένη Μενεγάκη: Η νέα απόδραση με τον Ματέο Παντζόπουλο και οι εικόνες από τη Γαλλία

Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της με τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, στη Νότια Γαλλία, αποκαλύπτοντας την αγάπη τους για τις αποδράσεις

Με μια ματιά Η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος ταξίδεψαν στη Νότια Γαλλία.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την Προβηγκία στο Instagram.

Το ζευγάρι απόλαυσε τοπία, γεύματα και αξιοθέατα στην περιοχή.

Η Μενεγάκη δήλωσε ότι απολαμβάνει περισσότερο τα ταξίδια τώρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Μενεγάκη και ο σύζυγός της, Ματέο Παντζόπουλος, επέλεξαν τη γραφική Νότια Γαλλία για την τελευταία τους απόδραση, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και όμορφων τοπίων. Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στην Προβηγκία, αναδεικνύοντας την ευτυχία και την ανεμελιά της στιγμής.

Μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram, η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε λεπτομέρειες από την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Προβηγκία. Η παρουσιάστρια, με ένα χαμόγελο που πρόδιδε την απόλαυσή της, συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη λεζάντα «Οι μέρες μας στην Προβηγκία». Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν, το ζευγάρι εμφανίζεται σε διάφορα εντυπωσιακά τοπία, απολαμβάνοντας τα γεύματά τους σε εκλεκτά εστιατόρια και επισκεπτόμενοι αξιοθέατα που κάνουν την περιοχή τόσο ξεχωριστή. Οι αγκαλιές και τα χαμόγελα που αντάλλαξαν ήταν η πιο αδιάψευστη απόδειξη της χαράς τους.

Διάβασε επίσης: Harry Styles: Πώς μια «εξωστρεφής» σύντροφος άλλαξε τη ζωή του

Λίγες ημέρες πριν την αναχώρησή τους, η Ελένη Μενεγάκη είχε εντοπιστεί από τις τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, μαζί με τον Ματέο Παντζόπουλο. Εκεί, είχε δηλώσει με ενθουσιασμό: «Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο». Όταν ρωτήθηκε αν της είχαν λείψει τα ταξίδια λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων στο παρελθόν, η απάντησή της ήταν άμεση και γεμάτη νόημα: «Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο». Ο Ματέο Παντζόπουλος, πάντα διακριτικός, βρισκόταν δίπλα της, χωρίς να επιθυμεί να κάνει δηλώσεις, αφήνοντας την Ελένη Μενεγάκη να εκφράσει τα συναισθήματά τους.

Η απόφαση του ζευγαριού να αποδράσει στην Προβηγκία έρχεται σε μια περίοδο που η Ελένη Μενεγάκη έχει επικεντρωθεί στην προσωπική της ζωή, απολαμβάνοντας τον ελεύθερο χρόνο της μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες. Οι στιγμές αυτές, γεμάτες γαλήνη και ομορφιά, αποτελούν μια υπενθύμιση της σημασίας της προσωπικής ευτυχίας και της αξίας του να μοιράζεσαι στιγμές με τους αγαπημένους σου.

Διάβασε επίσης: