Harry Styles: Πώς μια «εξωστρεφής» σύντροφος άλλαξε τη ζωή του

Ο Harry Styles εξήγησε πώς η ανασφάλεια του παρελθόντος για τις δημόσιες εμφανίσεις έσβησε χάρη στη νέα του σύντροφο

Με μια ματιά Ο Harry Styles άλλαξε την προσέγγισή του στις δημόσιες εμφανίσεις χάρη σε μια εξωστρεφή σύντροφο.

Νιώθει πλέον άνετα να βγαίνει έξω, μετά από χρόνια απομόνωσης λόγω της καριέρας του.

Η σύντροφός του τον βοήθησε να παραμείνει συνδεδεμένος με τον κόσμο, κάτι σημαντικό για τη δημιουργικότητα.

Η αλλαγή αυτή τον κρατάει πιο γειωμένο και αυθεντικό στη μουσική του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles αποκάλυψε πώς η δημόσια παρουσία του έχει αλλάξει δραματικά, αφήνοντας πίσω τις ανασφάλειες που τον κρατούσαν «κλειδωμένο» στο παρελθόν. Ο λόγος; Μια σύντροφος με εξωστρεφή χαρακτήρα, η οποία τον βοήθησε να νιώσει πιο άνετα με τις εμφανίσεις του έξω από το σπίτι.

Σε μια συζήτηση με τον Thom Yorke των Radiohead για το εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone, ο Harry Styles μοιράστηκε πώς η πρώιμη καριέρα του, ειδικά στα χρόνια των One Direction, τον έκανε να νιώθει ότι έπρεπε να παραμένει απομονωμένος. «Τόσο πολύ από την εμπειρία του ξενοδοχείου ήταν πολύ αποκομμένη», εξήγησε, αναφερόμενος στις συνεχείς περιοδείες και την ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια. «Όταν ήμουν στο σπίτι, ένιωθα ότι “δεν είναι ασφαλές για μένα να βγω έξω”».

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Η στροφή ήρθε με την εμφάνιση μιας συντρόφου στη ζωή του, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «πολύ εξωστρεφής». Η ανάγκη να μην την αφήσει να νιώσει «τρελός» αν έμενε κλεισμένη στο σπίτι για τρεις μέρες, τον οδήγησε να περπατήσει μαζί της παντού. Αυτή η εμπειρία, όπως περιέγραψε, του άνοιξε τα μάτια: «Ω, είναι εντάξει να είσαι έξω».

«Αυτό άλλαξε τη ζωή μου με έναν τόσο μεγάλο τρόπο, γιατί έτσι παραμένεις συνδεδεμένος με τον κόσμο», δήλωσε ο Harry Styles, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης μιας επαφής με την πραγματικότητα, ειδικά για όσους ασχολούνται με τη δημιουργία.

Αν και δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν στην ηθοποιό Zoë Kravitz, με την οποία φημολογείται ότι είναι αρραβωνιασμένος, η σχέση τους έχει γίνει αντικείμενο συζητήσεων, καθώς έχουν εντοπιστεί πολλές φορές μαζί σε δημόσιους χώρους.

Η συζήτηση μεταξύ Harry Styles και Thom Yorke εστιάσε επίσης στη σημασία της σύνδεσης με τον «πραγματικό κόσμο» για τους στιχουργούς. «Δημιουργείς κάτι που συνδέεται με τους ανθρώπους, επειδή έχεις συλλάβει κάτι για την ανθρώπινη εμπειρία… Και μετά κάθε επιτυχία γύρω από αυτό το πράγμα του δίνει μια δική του ζωή. Και μετά τα πάντα γύρω σου κάνουν την εμπειρία σου απίστευτα μη ανθρώπινη».

Ο Harry Styles υπογράμμισε την πρόκληση του να «κλείνεις» αυτόν τον εξωτερικό θόρυβο κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας, ώστε να συνεχίσεις να γράφεις μουσική για την ανθρώπινη εμπειρία.

Από την πλευρά του, ο Thom Yorke πρόσθεσε μια φιλοσοφική νότα, περιγράφοντας τη στιχουργία ως κάτι «αρκετά αφελές». «Δεν μπορείς να είσαι έξυπνος σε αυτό», είπε. «Μπορείς να δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό, αλλά το καλό πράγμα απλώς συμβαίνει, και δεν ξέρεις γιατί. Και πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου ότι δεν ξέρεις γιατί. Όταν σχηματίζονται πράγματα που σου αρέσουν, απλά τα αρπάζεις και δεν τα αφήνεις».

Η αλλαγή αυτή στην προσέγγιση του Harry Styles προς τις δημόσιες εμφανίσεις σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην προσωπική του ζωή, επιτρέποντάς του να παραμένει πιο γειωμένος και συνδεδεμένος με τον κόσμο γύρω του, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αυθεντικότητας στη μουσική του.

Κεντρική Εικόνα: @harrystyles

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