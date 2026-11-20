Μάθε την ξεκαρδιστική ιστορία που αποκάλυψαν οι Martin Short και Selena Gomez για την τούρτα του γάμου της, στο Jimmy Kimmel Live

Με μια ματιά Ο Martin Short έφαγε κομμάτι από τη νυφική τούρτα του γάμου της Selena Gomez.

Ο Short νόμιζε ότι η τούρτα ήταν για όλους τους καλεσμένους, όχι η νυφική.

Η Selena Gomez αντέδρασε χιουμοριστικά, ενώ η τούρτα επισκευάστηκε.

Το περιστατικό έγινε μια ξεχωριστή ανάμνηση για Gomez, Blanco και Short. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez και ο Martin Short βρέθηκαν καλεσμένοι στο «Jimmy Kimmel Live» για να προωθήσουν τη νέα σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Only Murders in the Building». Η συζήτηση, ωστόσο, δεν άργησε να στραφεί σε μια απρόσμενη και ξεκαρδιστική ιστορία από τον γάμο της Selena Gomez με τον Benny Blanco, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Martin Short.

Ο Jimmy Kimmel ζήτησε από τον Martin Short να ανασύρει από τη μνήμη του την ιστορία που είχε διηγηθεί στο παρελθόν, αναφορικά με το πώς παραλίγο να καταστρέψει την τούρτα του γάμου της Selena Gomez. Ο Martin Short, με τη χαρακτηριστική του αμεσότητα, δήλωσε αθώος, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα του γάμου ως «φανταστική» και «υπέροχη», με 18-20 μουσικούς, χώρο για χορό και νυχτερινό κέντρο.

Διάβασε επίσης: «Only Murders in the Building»: Η 6η σεζόν φέρνει τη Selena Gomez στο Λονδίνο – Δες το trailer

Σύμφωνα με την αφήγηση του Martin Short, υπήρχαν διάφορα καθιστικά με καναπέδες και καρέκλες για τους καλεσμένους. Ανάμεσά τους, βρισκόταν και μια εντυπωσιακή τούρτα. Ο Martin Short, ομολογώντας ότι είχε «ίσως» απολαύσει ένα ποτό, πήρε ένα πιρούνι και έκοψε ένα κομμάτι από την τούρτα, θεωρώντας λανθασμένα ότι επρόκειτο για μια τούρτα που προοριζόταν για κάθε ξεχωριστή παρέα. Η αποκάλυψη, ωστόσο, ήρθε αργότερα, καθώς αυτή ήταν η νυφική τούρτα. Ο Jimmy Kimmel μάλιστα παρουσίασε μια φωτογραφία της αλλοιωμένης τούρτας, με τα χαρακτηριστικά σημάδια από το πιρούνι.

Η Selena Gomez αντέδρασε με χιούμορ, σχολιάζοντας: «Μου αρέσουν τα σημάδια από τα δόντια του πιρουνιού, όπου προσπάθησε να τη σώσει. Πολύ ωραία δουλειά». Σύμφωνα με την Selena Gomez, ο Martin Short επέμενε να μην της αποκαλύψει κανείς τι είχε συμβεί. «Κατάφεραν να την επαναφέρουν», είπε η τραγουδίστρια. «Ξαφνικά, κάποιος έρχεται και μου λέει, ‘Ο Marty έφαγε την τούρτα σου’».

Η Selena Gomez εξήγησε ότι η τούρτα δεν προοριζόταν για όλους τους καλεσμένους, αλλά ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εκείνη και τον Benny Blanco. Ωστόσο, κατέληξε να γίνει μια στιγμή για εκείνη, τον Benny Blanco και τον Martin Short. «Θα έχουμε πάντα αυτή τη μνήμη μαζί και, ειλικρινά, δεν θα την ξεχάσω ποτέ», δήλωσε η Selena Gomez, τονίζοντας την καλή της σχέση με τον ηθοποιό.

Ο γάμος της Selena Gomez και του Benny Blanco πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σχέσης. Στο γάμο παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι, όπως η Taylor Swift, η οποία εκφώνησε ομιλία. Ο Martin Short και ο Steve Martin, μαζί με άλλα μέλη του καστ της σειράς «Only Murders in the Building», ήταν επίσης παρόντες. Ο Martin Short, μετά το περιστατικό με την τούρτα, θυμήθηκε να ρωτάει τον Paul Rudd: «Πρέπει απλώς να φύγουμε;»

Η νέα σεζόν της σειράς «Only Murders in the Building» κάνει πρεμιέρα στις 8 Δεκεμβρίου στο Hulu.

Διάβασε επίσης: