Με μια ματιά Η Mariah Carey δυσκολεύτηκε να κινηθεί στη σκηνή συναυλίας της στη Βραζιλία, χρειαζόμενη βοήθεια από χορευτές.

Οι θαυμαστές εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της, προτείνοντας ξεκούραση ή προσωρινή απόσυρση.

Υπήρξαν εικασίες για playback και συγκρίσεις με άλλες περιπτώσεις καλλιτεχνών που αντιμετώπισαν δυσκολίες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια εμφανίζεται να έχει κινητικά προβλήματα, εντείνοντας τις ανησυχίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mariah Carey προκάλεσε πρόσφατα αναστάτωση στους θαυμαστές της κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο São Paulo της Βραζιλίας, όπου φάνηκε να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην κίνηση. Η εμφάνισή της, που σηματοδότησε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της «Christmas Time» για το 2026, έγινε αντικείμενο συζήτησης στα social media, με πολλούς να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας της.

Κατά την ερμηνεία της μεγάλης της επιτυχίας «Fantasy» από το 1995, η Mariah Carey, ντυμένη με ένα εντυπωσιακό χρυσό φόρεμα γεμάτο παγιέτες, χρειάστηκε τη βοήθεια ενός χορευτή της για να μετακινηθεί προς το κέντρο της σκηνής. Στη συνέχεια, 4 χορευτές την περικύκλωσαν, βοηθώντας την να γείρει προς τα πίσω και να σηκώσει το πόδι της. Αυτές οι κινήσεις, που κατέγραψαν βίντεο και αναρτήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειξαν τη δυσκολία με την οποία η 57χρονη σταρ μετακινούνταν χωρίς υποστήριξη.

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Η εικόνα της Mariah Carey να δυσκολεύεται στη σκηνή πυροδότησε πληθώρα σχολίων από τους θαυμαστές της. Πολλοί εξέφρασαν τη λύπη τους, προτρέποντας την τραγουδίστρια να ξεκουραστεί ή ακόμα και να αποσυρθεί προσωρινά από τις δημόσιες εμφανίσεις για να φροντίσει τον εαυτό της. «Είναι λυπηρό… Ξεκουράσου ή αποσύρσου και κοίταξε τον εαυτό σου, κορίτσι μου», έγραψε ένας χρήστης. Άλλοι εξέφρασαν έκπληξη για την ηλικία της, σημειώνοντας: «Είναι μόλις 57 ετών. Γιατί συμπεριφέρεται σαν να είναι 80;».

Η ανάγκη για τέτοιου είδους βοήθεια στη σκηνή, παρουσιασμένη μάλιστα ως μέρος της παράστασης, οδήγησε κάποιους στο συμπέρασμα ότι «κάτι δεν πάει καλά». Επιπλέον, αναφέρθηκαν υποψίες για τραγούδι playback, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Θέλω τα χρήματά μου πίσω, κι ας μην ήμουν καν εκεί. Τραγουδούσε playback. Είναι σαν ρομπότ».

Κάποιοι θαυμαστές επισήμαναν ότι και σε άλλα πρόσφατα βίντεο της Mariah Carey παρατηρείται μια γενικότερη αλλαγή στη συμπεριφορά της, οδηγώντας σε πιο ανησυχητικές συγκρίσεις. Μια χρήστρια ανέφερε: «Μου προκαλεί το ίδιο συναίσθημα που είχα όταν η Britney βρισκόταν υπό καθεστώς δικαστικής επιτροπείας. Κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες, κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Φοβάμαι ότι όλο αυτό μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία».

Προηγούμενες ενδείξεις δυσκολίας

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Mariah Carey προκαλεί ανησυχία με την κινητικότητά της. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε εμφανιστεί να βγαίνει με δυσκολία από ξενοδοχείο στην ίδια πόλη, υποβασταζόμενη από βοηθούς της. Αυτές οι εμφανίσεις, σε συνδυασμό με την πρόσφατη εμφάνισή της στην τελετή Recording Academy Honors στο Λος Άντζελες την 1η Φεβρουαρίου 2024, όπου επίσης παρατηρήθηκε περιορισμένη κινητικότητα, εντείνουν τις ανησυχίες του κοινού.

Η Mariah Carey παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως, με μια καριέρα που μετρά δεκαετίες και αμέτρητες επιτυχίες. Ωστόσο, οι πρόσφατες εμφανίσεις της εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ευημερία της, αφήνοντας τους θαυμαστές της σε αγωνία για το μέλλον της καλλιτεχνικής της πορείας.

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