Η Mariah Carey ετοιμάζει την πιο απρόσμενη μουσική επιστροφή – Η αποκάλυψη για κρυφό album

Μια αινιγματική απάντηση της Mariah Carey ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τις ελπίδες για την κυκλοφορία του rock project της δεκαετίας του '90

Με μια ματιά Η Mariah Carey άφησε να εννοηθεί ότι το κρυφό grunge album της, "Someone's Ugly Daughter", μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα.

Το album ηχογραφήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '90, παράλληλα με το "Daydream", αλλά κυκλοφόρησε με άλλο όνομα.

Η Carey εξέφρασε την επιθυμία της να κυκλοφορήσει η αυθεντική της εκδοχή, χαρακτηρίζοντάς την πολύ καλή.

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι εργάζεται σε νέες μουσικές ιδέες, αλλά δεν έδωσε πληροφορίες για το επόμενο album της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να έχει ταυτιστεί με τις μεγάλες pop επιτυχίες, τις εντυπωσιακές φωνητικές επιδόσεις και τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες που επιστρέφουν κάθε χρόνο στα charts, όμως η Mariah Carey έχει και μια εντελώς διαφορετική μουσική πλευρά που παραμένει μέχρι σήμερα σχεδόν ανεξερεύνητη. Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, την περίοδο που ηχογραφούσε ένα από τα πιο επιτυχημένα albums της καριέρας της, η superstar πειραματίστηκε με τον ήχο της grunge και δημιούργησε ένα ολόκληρο rock project, το οποίο κυκλοφόρησε με διαφορετικό όνομα και χωρίς τη δική της φωνή στα βασικά φωνητικά.

Το συγκεκριμένο album, με τίτλο «Someone’s Ugly Daughter», αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά μυστικά της Carey. Οι θαυμαστές της γνωρίζουν την ύπαρξή του, έχουν ακούσει την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του, αλλά εξακολουθούν να περιμένουν την επίσημη κυκλοφορία της αυθεντικής εκδοχής, στην οποία τραγουδά η ίδια. Και τώρα, μια νέα απάντησή της στο Reddit ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τη συζήτηση, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι η αναμονή ίσως κάποια στιγμή φτάσει στο τέλος της.

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Η Mariah Carey συμμετείχε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου σε ένα Reddit AMA (Ask Me Anything), με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία του «Glitter». Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε από τους fans της, δεν θα μπορούσε να λείπει εκείνη για το περιβόητο grunge album της και το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει επιτέλους η δική της ηχογράφηση.

Η απάντησή της ήταν σύντομη, αλλά με αρκετή δόση μυστηρίου. «Με ρωτούν γι’ αυτό περίπου μία φορά την εβδομάδα», έγραψε, προτού προσθέσει το «#notyet» και διευκρινίσει πως πρόκειται για ένα hint. Η φράση της, που μεταφράζεται ως «όχι ακόμα», δεν συνοδεύτηκε από κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ή επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις γύρω από το project που οι θαυμαστές της ζητούν εδώ και χρόνια.

«Someone’s Ugly Daughter»: Η grunge πλευρά της που έμεινε στα συρτάρια

Η ιστορία του «Someone’s Ugly Daughter» ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν η Mariah Carey εργαζόταν πάνω στο πέμπτο studio album της, το «Daydream». Την ίδια περίοδο, η τραγουδίστρια και οι μουσικοί συνεργάτες της ηχογραφούσαν παράλληλα ένα rock album με έντονες grunge επιρροές, χρησιμοποιώντας το ως μια δημιουργική διέξοδο από την απαιτητική διαδικασία παραγωγής της pop δισκογραφικής δουλειάς της.

Το «Daydream» κυκλοφόρησε το 1995 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, παραμένοντας για έξι εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Το εναλλακτικό project, ωστόσο, ακολούθησε μια πολύ διαφορετική διαδρομή. Κυκλοφόρησε με το όνομα Chick, ενώ στα βασικά φωνητικά βρέθηκε η φίλη της Carey, Clarissa Dane. Η εκδοχή στην οποία τραγουδά η ίδια η Mariah δεν παρουσιάστηκε ποτέ επίσημα, γεγονός που διατήρησε ζωντανό το ενδιαφέρον γύρω από το album.

Η superstar μίλησε πιο ανοιχτά για αυτή την άγνωστη πτυχή της καλλιτεχνικής της διαδρομής στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν το 2020. Από τότε, οι fans της προσπαθούν να την πείσουν να δώσει στη δημοσιότητα την αυθεντική ηχογράφηση. Μάλιστα, το 2024, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Las Culturistas», είχε παραδεχτεί ότι την ενοχλεί το γεγονός πως δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμη το album, χαρακτηρίζοντάς το πολύ καλό και εκφράζοντας την επιθυμία της να το ακούσει κάποια στιγμή και το κοινό.

Για την Carey, άλλωστε, η δημιουργία του συγκεκριμένου project είχε ιδιαίτερη σημασία. Όπως είχε εξηγήσει, της πρόσφερε χαρά, δημιουργική ελευθερία και την ευκαιρία να δοκιμάσει έναν ήχο αρκετά διαφορετικό από εκείνον με τον οποίο είχε συνδεθεί το όνομά της.

Η επέτειος του «Glitter», ο Prince και οι αναμνήσεις από ένα ανολοκλήρωτο τραγούδι

Το Reddit AMA δεν περιορίστηκε μόνο στο grunge album, καθώς η Mariah Carey απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις για τη μουσική της διαδρομή, με αφορμή την επέτειο του «Glitter». Το album, που κυκλοφόρησε ως soundtrack της ομώνυμης ταινίας της, συμπλήρωσε 25 χρόνια και η τραγουδίστρια γιόρτασε την περίσταση με μια deluxe έκδοση, η οποία περιλαμβάνει επιπλέον κομμάτια.

Όταν ένας θαυμαστής τη ρώτησε ποιο τραγούδι από το «Glitter» απόλαυσε περισσότερο κατά τη δημιουργία του, η Carey ξεχώρισε το «Lead The Way». Όπως εξήγησε, ήταν ένα από τα αγαπημένα της κομμάτια ως προς τη σύνθεση, την ηχογράφηση και την παραγωγή, αν και πρόσθεσε ότι αγαπά όλα τα τραγούδια του album.

Μια ακόμη ερώτηση την οδήγησε πίσω σε μια ανάμνηση που συνδέεται με τον Prince. Ένας fan αναφέρθηκε σε ένα τραγούδι που η τραγουδίστρια είχε ξεκινήσει να γράφει και για το οποίο ο θρυλικός μουσικός την είχε ενθαρρύνει να συνεχίσει τη δημιουργική διαδικασία, αντί να χρησιμοποιήσει sample από το «Nasty Girl» των Vanity 6.

Η απάντηση της Carey αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται πλέον το demo, αν και θυμάται με αγάπη τον Prince και τη συμβουλή του.

Τι αποκάλυψε για το επόμενο album της

Παρά το ενδιαφέρον που προκάλεσε το νέο hint για το «Someone’s Ugly Daughter», η Mariah Carey δεν έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες ούτε για την κυκλοφορία του grunge project ούτε για το επόμενο ολοκληρωμένο album της. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι συνεχίζει να δημιουργεί και να δουλεύει πάνω σε νέες μουσικές ιδέες.

«Εργάζομαι συνεχώς πάνω στη μουσική και σκέφτομαι στίχους και ιδέες, αλλά δεν ξέρω από αριθμούς, οπότε δεν μπορώ να σας πω πότε ακριβώς θα γίνει το επόμενο album», απάντησε χαρακτηριστικά.

Έτσι, οι fans της έχουν προς το παρόν δύο λόγους να περιμένουν: τη νέα δισκογραφική δουλειά της και, κυρίως, την πιθανότητα να ακούσουν επιτέλους την πιο απρόσμενη πλευρά της. Το «Someone’s Ugly Daughter» παραμένει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Mariah Carey και το πρόσφατο «not yet» της αφήνει αρκετό χώρο για ελπίδες. Άλλωστε, όταν η ίδια χαρακτηρίζει την απάντησή της hint, δύσκολα μπορείς να μην αναρωτηθείς αν κάτι ετοιμάζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του studio.

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