Eurovision 2027: Η λίστα με τους καλλιτέχνες που δήλωσαν συμμετοχή στο Sing for Greece

Η λίστα με τους καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2027 και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2027 έχει ξεκινήσει, καθώς ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής συμμετοχών για το Sing for Greece 2027. Για ακόμη μία χρονιά, το ενδιαφέρον της εγχώριας μουσικής σκηνής ήταν ιδιαίτερα έντονο, με δεκάδες καλλιτέχνες να καταθέτουν τις προτάσεις τους, διεκδικώντας μια θέση στον εθνικό τελικό.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει γνωστά αρκετά από τα ονόματα που αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στη διαδικασία, μέσα από σχετικά ρεπορτάζ. Πλέον, με την ολοκλήρωση των υποβολών, η λίστα των καλλιτεχνών περιλαμβάνει τόσο γνώριμα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής όσο και νέα ονόματα που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

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Sing for Greece 2027 – Οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που διεκδικούν μια θέση στο Sing for Greece 2027 βρίσκονται γνώριμα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, αλλά και νέοι δημιουργοί και ερμηνευτές.

Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής:

Αλεξάνδρα Κόνιακ

Αλέξανδρος Τζοβάνι

Αριστέα Αλεξανδράκη

Βασίλης Βασιλόπουλος

Βίκυ Γιαννούλα

Γιάννης Σουριάς Γιατράς

Δημήτρης Γερογιάννης

Δημήτρης Κόψης

Εύα Τσάχρα

Κωνσταντίνα Κορδούλη

Μαλού

Μάνος Βασιλάκης

Μαρία Τσιάγια

Μαριάννα Μασάδη

Μιχάλης Καραγκούνης

Παναγιώτης Τσακαλάκος

Ραφαέλα

Σάσσα Παπαλάμπρου

Σπύρος Καίσαρης

Σταύρος Κρητικός

Σταύρος Σάνης

Τάνια Μπρεάζου

Χρήστος Αδαμόπουλος

Χριστιάνα Σιόκα

ABOSS

Aura & Andreas Habibi

Ayaz

Barbz

Biased Beast

Billie Isak

Billy Rize

Bløøm

Dezy Dero

Drew Melano

Emily Lybe

Eva Som

Evanster

Fey Kross

George

George Pattas

Jimmy Sion

Joanne

Karen

Katerina Nicole

LAFIS

Manos Phi

Mike Vasileiadis

Mitsos

Nafsica

Nyther Silence

RIKKI

SAINT KD

Stamos

Stylianos

THEO & Synaesthema

Vasilis Anis

Vasilis Plytarias

Vemily

Vox Acapella

Yanos

Zaraggas

ZORZ

Πώς θα επιλεγούν οι φιναλίστ του Sing for Greece 2027

Μετά την ολοκλήρωση των υποβολών, η διαδικασία περνά πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης από την ΕΡΤ. Μια επταμελής επιτροπή θα εξετάσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν και θα επιλέξει έως και 20 τραγούδια, τα οποία θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό μέσα από δύο ημιτελικές βραδιές. Παράλληλα, θα οριστούν και τέσσερις αναπληρωματικές συμμετοχές.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με ανώνυμο τρόπο, ώστε η επιλογή να βασιστεί αποκλειστικά στα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά των τραγουδιών και όχι στην αναγνωρισιμότητα των δημιουργών ή των ερμηνευτών τους.

Στους 2 ημιτελικούς θα παρουσιαστούν έως 10 τραγούδια ανά βραδιά, ενώ το κοινό θα έχει τον καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των φιναλίστ. Συγκεκριμένα, έως 6 συμμετοχές από κάθε ημιτελικό θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό.

Εκεί, η τελική απόφαση για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027 θα προκύψει από τον συνδυασμό της τηλεψηφοφορίας και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς. Η ψήφος του κοινού θα έχει βαρύτητα 50% στο συνολικό αποτέλεσμα, ενώ η ελληνική και η διεθνής επιτροπή θα συνεισφέρουν από 25% η καθεμία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των τραγουδιών που θα καταφέρουν να περάσουν την πρώτη αξιολόγηση, αλλά και στις δύο ημιτελικές βραδιές που θα διαμορφώσουν το τοπίο για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2027.

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