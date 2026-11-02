Μουσικά Νέα 02.11.2026

Eurovision 2027: Η λίστα με τους καλλιτέχνες που δήλωσαν συμμετοχή στο Sing for Greece

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Η λίστα με τους καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2027 και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2027 έχει ξεκινήσει, καθώς ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής συμμετοχών για το Sing for Greece 2027. Για ακόμη μία χρονιά, το ενδιαφέρον της εγχώριας μουσικής σκηνής ήταν ιδιαίτερα έντονο, με δεκάδες καλλιτέχνες να καταθέτουν τις προτάσεις τους, διεκδικώντας μια θέση στον εθνικό τελικό.

https://www.instagram.com/eurovisionert/
https://www.instagram.com/eurovisionert/

Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει γνωστά αρκετά από τα ονόματα που αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στη διαδικασία, μέσα από σχετικά ρεπορτάζ. Πλέον, με την ολοκλήρωση των υποβολών, η λίστα των καλλιτεχνών περιλαμβάνει τόσο γνώριμα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής όσο και νέα ονόματα που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

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Sing for Greece 2027 – Οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που διεκδικούν μια θέση στο Sing for Greece 2027 βρίσκονται γνώριμα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, αλλά και νέοι δημιουργοί και ερμηνευτές.

Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής:

  • Αλεξάνδρα Κόνιακ
  • Αλέξανδρος Τζοβάνι
  • Αριστέα Αλεξανδράκη
  • Βασίλης Βασιλόπουλος
  • Βίκυ Γιαννούλα
  • Γιάννης Σουριάς Γιατράς
  • Δημήτρης Γερογιάννης
  • Δημήτρης Κόψης
  • Εύα Τσάχρα
  • Κωνσταντίνα Κορδούλη
  • Μαλού
  • Μάνος Βασιλάκης
  • Μαρία Τσιάγια
  • Μαριάννα Μασάδη
  • Μιχάλης Καραγκούνης
  • Παναγιώτης Τσακαλάκος
  • Ραφαέλα
  • Σάσσα Παπαλάμπρου
  • Σπύρος Καίσαρης
  • Σταύρος Κρητικός
  • Σταύρος Σάνης
  • Τάνια Μπρεάζου
  • Χρήστος Αδαμόπουλος
  • Χριστιάνα Σιόκα
  • ABOSS
  • Aura & Andreas Habibi
  • Ayaz
  • Barbz
  • Biased Beast
  • Billie Isak
  • Billy Rize
  • Bløøm
  • Dezy Dero
  • Drew Melano
  • Emily Lybe
  • Eva Som
  • Evanster
  • Fey Kross
  • George
  • George Pattas
  • Jimmy Sion
  • Joanne
  • Karen
  • Katerina Nicole
  • LAFIS
  • Manos Phi
  • Mike Vasileiadis
  • Mitsos
  • Nafsica
  • Nyther Silence
  • RIKKI
  • SAINT KD
  • Stamos
  • Stylianos
  • THEO & Synaesthema
  • Vasilis Anis
  • Vasilis Plytarias
  • Vemily
  • Vox Acapella
  • Yanos
  • Zaraggas
  • ZORZ

Πώς θα επιλεγούν οι φιναλίστ του Sing for Greece 2027

Μετά την ολοκλήρωση των υποβολών, η διαδικασία περνά πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης από την ΕΡΤ. Μια επταμελής επιτροπή θα εξετάσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν και θα επιλέξει έως και 20 τραγούδια, τα οποία θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό μέσα από δύο ημιτελικές βραδιές. Παράλληλα, θα οριστούν και τέσσερις αναπληρωματικές συμμετοχές.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με ανώνυμο τρόπο, ώστε η επιλογή να βασιστεί αποκλειστικά στα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά των τραγουδιών και όχι στην αναγνωρισιμότητα των δημιουργών ή των ερμηνευτών τους.

Στους 2 ημιτελικούς θα παρουσιαστούν έως 10 τραγούδια ανά βραδιά, ενώ το κοινό θα έχει τον καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των φιναλίστ. Συγκεκριμένα, έως 6 συμμετοχές από κάθε ημιτελικό θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό.

Εκεί, η τελική απόφαση για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027 θα προκύψει από τον συνδυασμό της τηλεψηφοφορίας και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς. Η ψήφος του κοινού θα έχει βαρύτητα 50% στο συνολικό αποτέλεσμα, ενώ η ελληνική και η διεθνής επιτροπή θα συνεισφέρουν από 25% η καθεμία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των τραγουδιών που θα καταφέρουν να περάσουν την πρώτη αξιολόγηση, αλλά και στις δύο ημιτελικές βραδιές που θα διαμορφώσουν το τοπίο για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2027.

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Eurovision 2027 Sing for Greece 2027
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