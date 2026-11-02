Κατερίνα Λιόλιου & Σάκης Ρουβάς: Sold out πρεμιέρα στο «Έναστρον» και ένα ντουέτο που έρχεται να συζητηθεί

Πρεμιέρα με sold out για Σάκη Ρουβά και Κατερίνα Λιόλιου στο «Έναστρον», ενώ το ντουέτο τους «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;» βρίσκεται καθ’ οδόν

Με μια ματιά Sold out πρεμιέρα για Κατερίνα Λιόλιου και Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον».

Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάζονται για πρώτη φορά σε νυχτερινό σχήμα.

Ετοιμάζουν το πρώτο τους ντουέτο με τίτλο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;».

Το κοινό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική τους συνάντηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νυχτερινή Αθήνα απέκτησε ένα από τα πιο δυνατά μουσικά ραντεβού της σεζόν και η πρεμιέρα της Κατερίνας Λιόλιου και του Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον» είχε όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις τη διασκέδαση με τον καλύτερο τρόπο. Οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του γνωστού νυχτερινού κέντρου, το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία τους με μια sold out πρεμιέρα. Το κοινό έδωσε δυναμικό «παρών», ενώ οι επιτυχίες τους κράτησαν το κέφι στα ύψη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αν βρέθηκες εκεί, ξέρεις ήδη ότι η βραδιά είχε ξεχωριστή ενέργεια. Αν πάλι δεν κατάφερες να εξασφαλίσεις θέση, τα πρώτα videos από την πρεμιέρα σού δίνουν μια γεύση από όσα συνέβησαν πάνω στη σκηνή. Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς παρουσίασαν τις μεγάλες επιτυχίες τους, σε μια μουσική συνάντηση που συνδυάζει δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες και υπόσχεται πολλές βραδιές γεμάτες τραγούδι και διασκέδαση.

Διάβασε επίσης: Από το NYXDrop 2 στη Eurovision; Η Eva Som καταθέτει υποψηφιότητα για το Sing for Greece 2027

Η φετινή συνεργασία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο τραγουδιστές συναντιούνται για πρώτη φορά στο ίδιο νυχτερινό σχήμα. Ο Σάκης Ρουβάς, με τη χαρακτηριστική σκηνική παρουσία και τις διαχρονικές επιτυχίες του, συναντά την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η πρεμιέρα της Παρασκευής επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του κοινού για αυτή τη μουσική συνάντηση, με το «Έναστρον» να υποδέχεται τους δύο καλλιτέχνες σε μια βραδιά με γεμάτο πρόγραμμα και έντονη διάθεση για διασκέδαση. Τα videos από τη σκηνή μεταφέρουν λίγη από την ατμόσφαιρα της πρώτης τους εμφάνισης και κάνουν ακόμη πιο έντονη την προσμονή για τις επόμενες βραδιές.

Το ντουέτο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;» που ετοιμάζουν οι δύο καλλιτέχνες

Και αν η κοινή τους παρουσία στη σκηνή ήταν από μόνη της αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα, υπάρχει ακόμη ένας λόγος που κάνει τη συνεργασία τους ξεχωριστή. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους ντουέτο, με τίτλο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;».

Το τραγούδι υπογράφουν ο Θοδωρής Μάκρας στους στίχους και ο Γιάννης Φακίνος στη μουσική. Μάλιστα, στις 13 Οκτωβρίου, η Panik Entertainment Group δημοσίευσε στα social media ένα πρώτο απόσπασμα από το κομμάτι, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική λεζάντα «έρχεται».

Έτσι, η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών δεν περιορίζεται στις κοινές εμφανίσεις τους στο «Έναστρον», αλλά αποκτά και τη δική της μουσική συνέχεια. Μέχρι να κυκλοφορήσει το «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;», η πρώτη τους sold out βραδιά έχει ήδη δώσει το στίγμα μιας συνεργασίας που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού.

Διάβασε επίσης: