Οι 7 διατροφικές συνήθειες που κάνουν κακό στην τσέπη σου και στον πλανήτη

Με μια ματιά Αγοράζοντας περισσότερα τρόφιμα από όσα χρειάζεσαι, σπαταλάς χρήματα και τρόφιμα.

Η αξιοποίηση περισσευμάτων και η σωστή αποθήκευση μειώνουν τη σπατάλη και βοηθούν τον προϋπολογισμό.

Τα εποχικά προϊόντα και τα όσπρια προσφέρουν οικονομικές και βιώσιμες διατροφικές επιλογές.

Ο προγραμματισμός γευμάτων και η αποφυγή ατομικών συσκευασιών μειώνουν σπατάλη και περιβαλλοντικό κόστος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι επιλογές που κάνεις καθημερινά στο σούπερ μάρκετ δεν επηρεάζουν μόνο το πορτοφόλι και την υγεία σου. Μπορούν να επηρεάσουν και το περιβάλλον, από τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή των τροφίμων μέχρι τις συσκευασίες και τα περισσεύματα που καταλήγουν στα σκουπίδια.

Tο παράδοξο είναι ότι αρκετές συνήθειες που θεωρείς οικονομικές και πρακτικές μπορεί να έχουν μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κόστος από όσο φαντάζεσαι. Την ίδια στιγμή, η πιο βιώσιμη διατροφή δεν σημαίνει απαραίτητα ακριβά βιολογικά προϊόντα ή εξωτικές πρώτες ύλες. Συχνά, η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο που οργανώνεις τα ψώνια και τα γεύματά σου.

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1. Αγοράζεις περισσότερα τρόφιμα από όσα χρειάζεσαι

Οι προσφορές τύπου «δύο στην τιμή του ενός» μοιάζουν δελεαστικές, ειδικά όταν θέλεις να περιορίσεις τα έξοδά σου. Αν, όμως, αγοράζεις μεγαλύτερες ποσότητες από όσες μπορείς να καταναλώσεις εγκαίρως, ένα μέρος των χρημάτων σου καταλήγει στα απορρίμματα. Πριν γεμίσεις το καλάθι σου, έλεγξε τι υπάρχει ήδη στο ψυγείο και στα ντουλάπια σου. Μια απλή λίστα αγορών μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις περιττές δαπάνες και σπατάλη τροφίμων.

2. Θεωρείς ότι το φθηνότερο προϊόν είναι πάντα η οικονομικότερη επιλογή

Η τιμή στο ράφι δεν αποκαλύπτει ολόκληρη την ιστορία. Η ποσότητα, η διάρκεια ζωής, η συσκευασία και το αν θα καταναλώσεις πραγματικά το προϊόν έχουν επίσης σημασία. Αν αγοράζεις κάτι μόνο επειδή κοστίζει λιγότερο, χωρίς να εξετάζεις αν σου είναι απαραίτητο, μπορεί τελικά να ξοδέψεις περισσότερα. Σύγκρινε την τιμή ανά κιλό ή λίτρο και υπολόγισε τι πραγματικά θα χρησιμοποιήσεις.

3. Πετάς τρόφιμα επειδή δεν ξέρεις πώς να τα αξιοποιήσεις

Λίγα λαχανικά που έχουν περισσέψει, ένα πιάτο φαγητό από την προηγούμενη ημέρα ή φρούτα που έχουν ωριμάσει πολύ συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια. Ωστόσο, μπορείς να τα αξιοποιήσεις σε σούπες, ομελέτες, σάλτσες ή άλλες συνταγές, εφόσον είναι ασφαλή για κατανάλωση. Η σωστή αποθήκευση και η αξιοποίηση των περισσευμάτων μειώνουν τη σπατάλη και βοηθούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

4. Αφήνεις τα όσπρια εκτός του εβδομαδιαίου μενού

Οι φακές, τα ρεβίθια και τα φασόλια αποτελούν οικονομικές πηγές φυτικής πρωτεΐνης και έχουν σημαντική θέση στην ελληνική κουζίνα. Αν επιλέγεις συχνά κρέας χωρίς να εξετάζεις εναλλακτικές, χάνεις την ευκαιρία να διαφοροποιήσεις τη διατροφή σου. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις τα αγαπημένα σου φαγητά. Μπορείς να εντάξεις ένα ή δύο επιπλέον γεύματα με όσπρια κάθε εβδομάδα και να ανακαλύψεις ξανά συνταγές που συνδυάζουν οικονομία, γεύση και μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

5. Επιλέγεις προϊόντα χωρίς να εξετάζεις την εποχικότητά τους

Έχεις παρατηρήσει πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η τιμή ενός φρούτου ανάλογα με την εποχή; Τα εποχικά προϊόντα μπορεί να προσφέρουν οικονομικές επιλογές, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις συνθήκες παραγωγής. Αναζήτησε φρούτα και λαχανικά της εποχής και σύγκρινε τις τιμές πριν αγοράσεις. Η επιλογή τους μπορεί να σε βοηθήσει να ανανεώσεις το μενού σου, χωρίς να αυξήσεις αναγκαστικά το κόστος.

6. Παρασύρεσαι από την ευκολία των ατομικών συσκευασιών

Οι μικρές συσκευασίες είναι πρακτικές για τη δουλειά ή το σχολείο, αλλά συχνά συνεπάγονται περισσότερα υλικά συσκευασίας σε σχέση με μεγαλύτερες ποσότητες του ίδιου προϊόντος. Όπου είναι εφικτό, προτίμησε μεγαλύτερες συσκευασίες που θα καταναλώσεις πραγματικά ή χρησιμοποίησε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία για να μεταφέρεις το φαγητό σου. Έτσι περιορίζεις τα απορρίμματα χωρίς να στερείσαι την ευκολία.

7. Δεν προγραμματίζεις τα γεύματά σου

Όταν αποφασίζεις τι θα φας την τελευταία στιγμή, είναι ευκολότερο να παραγγείλεις έτοιμο φαγητό ή να αγοράσεις προϊόντα που τελικά δεν χρειάζεσαι. Δοκίμασε να οργανώνεις ένα απλό εβδομαδιαίο πρόγραμμα γευμάτων. Δεν χρειάζεται να ακολουθείς αυστηρό πλάνο. Αρκεί να γνωρίζεις τι θα μαγειρέψεις, ποια υλικά έχεις ήδη και τι πρέπει να αγοράσεις.

Η βιώσιμη διατροφή ξεκινά από τις μικρές αποφάσεις

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιλογές ενός καταναλωτή. Χρειάζονται υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής, κατάλληλες υποδομές και πολιτικές που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα. Ωστόσο, μπορείς να ξεκινήσεις από όσα βρίσκονται στον έλεγχό σου: να αγοράζεις πιο συνειδητά, να αξιοποιείς το φαγητό που ήδη έχεις και να περιορίζεις τις περιττές συσκευασίες. Την επόμενη φορά που θα πας στο σούπερ μάρκετ, μην κοιτάξεις μόνο την τιμή. Αναρωτήσου αν χρειάζεσαι πραγματικά αυτό που αγοράζεις και αν θα το καταναλώσεις. Μερικές μικρές αλλαγές μπορούν να ωφελήσουν τόσο τα οικονομικά σου όσο και το περιβάλλον.

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