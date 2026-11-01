Πλιγούρι, λαχανικά και λεμόνι: Το fresh combo που θα σε κάνει να ξεχάσεις τις βαρετές σαλάτες

Φτιάξε εύκολη και δροσερή σαλάτα με πλιγούρι φρέσκα λαχανικά μυρωδικά και λεμόνι και έτσι θα έχεις μια νόστιμη συνταγή για ελαφρύ γεύμα ή συνοδευτικό

Με μια ματιά Η σαλάτα με πλιγούρι είναι μια εύκολη, χορταστική και δροσερή επιλογή.

Συνδυάζεται με φρέσκα λαχανικά, μυρωδικά και dressing λεμονιού-ελαιόλαδου.

Η συνταγή είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται στα υλικά που έχετε.

Μπορεί να γίνει ελαφρύ γεύμα, συνοδευτικό ή ιδανική επιλογή για lunch box. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις μια εύκολη, χορταστική και διαφορετική σαλάτα που μπορείς να ετοιμάσεις χωρίς πολύ κόπο, η σαλάτα με πλιγούρι είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι δροσερή, γεμάτη χρώμα και μπορεί να γίνει ένα ελαφρύ γεύμα ή ένα νόστιμο συνοδευτικό για το τραπέζι σου.

Το πλιγούρι συνδυάζεται υπέροχα με φρέσκα λαχανικά, μυρωδικά και ένα απλό dressing με λεμόνι και ελαιόλαδο. Το καλύτερο είναι ότι μπορείς να προσαρμόσεις τη συνταγή ανάλογα με τα υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου.

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Υλικά

Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: περίπου 10-15 λεπτά

Μερίδες: 2-3

Για 2-3 μερίδες θα χρειαστείς:

200 γρ. πλιγούρι

2 ντομάτες

1 αγγούρι

1 μικρή πιπεριά

2 φρέσκα κρεμμυδάκια

Μισό ματσάκι μαϊντανό

Λίγο δυόσμο

3 κ.σ. ελαιόλαδο

Χυμό από 1 λεμόνι

Αλάτι και πιπέρι

80 γρ. φέτα, προαιρετικά

Πώς θα τη φτιάξεις

Ξεκίνα βάζοντας το πλιγούρι σε ένα μπολ. Πρόσθεσε ζεστό νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και άφησέ το να μαλακώσει. Όταν είναι έτοιμο, στράγγισέ το καλά και άφησέ το να κρυώσει. Στο μεταξύ, πλύνε καλά τα λαχανικά και κόψε τις ντομάτες, το αγγούρι και την πιπεριά σε μικρά κομμάτια. Ψιλόκοψε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον μαϊντανό και τον δυόσμο. Βάλε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ και πρόσθεσε το κρύο πλιγούρι. Ανακάτεψε απαλά, ώστε να μοιραστούν ομοιόμορφα τα λαχανικά.

Για το dressing, ανακάτεψε το ελαιόλαδο με τον χυμό λεμονιού, λίγο αλάτι και πιπέρι. Περιχύνεις τη σαλάτα και ανακατεύεις ξανά. Αν θέλεις, πρόσθεσε από πάνω θρυμματισμένη φέτα για ακόμη πιο πλούσια γεύση.

Μικρά tips για περισσότερη γεύση

Αν θέλεις να κάνεις τη σαλάτα πιο ιδιαίτερη, μπορείς να προσθέσεις ελιές, καλαμπόκι, λιαστή ντομάτα ή λίγο αγγούρι τουρσί. Για περισσότερη πρωτεΐνη, μπορείς να τη συνδυάσεις με βραστό αυγό, τόνο ή όσπρια, ανάλογα με τις προτιμήσεις σου. Άφησέ τη για λίγο στο ψυγείο πριν τη σερβίρεις, ώστε να δέσουν καλύτερα οι γεύσεις. Είναι επίσης μια πολύ πρακτική επιλογή για lunch box, καθώς μπορείς να την ετοιμάσεις από πριν και να την έχεις έτοιμη για το επόμενο γεύμα σου. Η σαλάτα με πλιγούρι είναι από εκείνες τις συνταγές που μπορείς να προσαρμόσεις εύκολα. Με φρέσκα υλικά και ένα απλό dressing, έχεις ένα γεύμα που είναι νόστιμο, δροσερό και εύκολο να εντάξεις στην καθημερινότητά σου.

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