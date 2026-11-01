Το tiramisu όπως δεν το έχεις ξαναδεί: Η «αμαρτωλή» εκδοχή tres leches που θα σε κάνει να ξεχάσεις την κλασική

Η αέρινη ζύμη που ρουφάει μέχρι τελευταίας σταγόνας το πλούσιο αρωματικό σιρόπι espresso δημιουργεί τη βάση για την πιο βελούδινη στρώση κρέμας

Με μια ματιά Δημιουργήθηκε ένα νέο γλυκό που συνδυάζει tiramisu και tres leches.

Το γλυκό αποτελείται από παντεσπάνι, σιρόπι τριών γάλατων με espresso και κρέμα μασκαρπόνε.

Η υφή του περιγράφεται ως λιώνουσα στο στόμα και δροσερή.

Η συνταγή περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για την παρασκευή του παντεσπανιού, του σιροπιού και της κρέμας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όποτε βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημμα για το ποιο είναι το ιδανικό επιδόρπιο που θα εντυπωσιάσει τους πάντες, η μάχη ανάμεσα σε ένα δροσερό ιταλικό tiramisu και ένα αυθεντικό λατινοαμερικάνικο tres leches φαίνεται πάντα αμφίρροπη. Από τη μία πλευρά, η ένταση του καφέ και η αέρινη κρέμα μασκαρπόνε προσφέρουν αυτή τη διαχρονική φινέτσα που λατρεύουμε, ενώ από την άλλη, η απόλυτη ζουμερή υφή ενός παντεσπανιού βουτηγμένου σε τρία διαφορετικά είδη γάλακτος αποτελεί την επιτομή της γλυκιάς απόλαυσης.

Η γαστρονομική δημιουργικότητα αποφάσισε να καταργήσει αυτά τα διλήμματα, συνδυάζοντας τις δύο αυτές εμβληματικές συνταγές σε ένα θεϊκό γλυκό ταψιού που ήδη σπάει τα κοντέρ στα social media. Η δομή του είναι απλά ιδανική: ένα σπιτικό, πανάλαφρο παντεσπάνι που λειτουργεί σαν σφουγγάρι, απορροφώντας ένα πλούσιο σιρόπι από φρέσκο, εβαπορέ και ζαχαρούχο γάλα μαζί με αρωματικό espresso, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται από μια βελούδινη κρέμα μασκαρπόνε με νιφάδες σοκολάτας.

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Το αποτέλεσμα είναι ένα επιδόρπιο που κυριολεκτικά λιώνει στο στόμα, διατηρώντας μια απίστευτη φρεσκάδα χωρίς να σε λιγώνει καθόλου. Φοράμε λοιπόν την ποδιά μας, συγκεντρώνουμε τα πιο αγνά υλικά στην κουζίνα μας και ετοιμαζόμαστε να δημιουργήσουμε το πιο λαχταριστό tres leches tiramisu που θα σε κάνει τη βασίλισσα των γλυκών!

Τα Υλικά για το tiramisu

Για το παντεσπάνι:

3 μεγάλα αυγά (χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια)

(χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια) 2 κ.σ. απαλό λάδι

80 gr γάλα

100 gr αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

που φουσκώνει μόνο του 1 πρέζα αλάτι

60 gr ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

Μπόλικο κακάο για το σερβίρισμα

Για το σιρόπι tres leches:

1/2 φλ. δυνατό ρόφημα καφέ espresso (καυτό)

(καυτό) 1 φλ. εβαπορέ γάλα

1 φλ. ζαχαρούχο γάλα

1 φλ. φρέσκο γάλα πλήρες

Για την κρέμα:

200 gr μασκαρπόνε (σε θερμοκρασία δωματίου)

(σε θερμοκρασία δωματίου) 500 gr κρέμα γάλακτος 35% (κρύα)

35% (κρύα) 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

2 κ.σ. ζάχαρη (ή ανάλογα με το πόσο γλυκιά θέλουμε την κρέμα)

(ή ανάλογα με το πόσο γλυκιά θέλουμε την κρέμα) 30 gr ξύσμα κουβερτούρας

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 150-160°C στον αέρα. Σε ένα μπολ χτυπάμε πολύ καλά με το σύρμα τους κρόκους των αυγών με το λάδι και το γάλα, ενώ στη συνέχεια κοσκινίζουμε μέσα το αλάτι με το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σε ένα δεύτερο μπολ χτυπάμε με το μίξερ χειρός στη μεσαία ταχύτητα τα ασπράδια με το αλάτι για 1-2 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί μαρέγκα. Προσθέτουμε βροχηδόν τη ζάχαρη σε δύο δόσεις, συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να έχουμε μια λεία, σταθερή και γυαλιστερή μαρέγκα. Αραιώνουμε το μείγμα των κρόκων προσθέτοντας 1-2 κουταλιές από τη μαρέγκα και ανακατεύοντας απαλά με το σύρμα. Έπειτα, ρίχνουμε το αραιωμένο μείγμα πίσω στη μαρέγκα και ενσωματώνουμε με μια μαλακή σπάτουλα (μαρίζ) με απαλές αναδιπλώσεις, ώστε να μη χάσουμε τον αέρινο όγκο. Αδειάζουμε τη ζύμη σε ένα μακρόστενο ταψί 25×18 εκ. ή τετράγωνο 24 εκ. (χωρίς να το βουτυρώσουμε, αποφεύγοντας τα αντικολλητικά σκεύη), ισιώνουμε την επιφάνεια με τη σπάτουλα και χτυπάμε ελαφρά το ταψί στον πάγκο για να φύγουν οι εγκλωβισμένες φυσαλίδες αέρα. Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για περίπου 30 λεπτά μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει. Μόλις το βγάλουμε καυτό από τον φούρνο, το αναποδογυρίζουμε με προσοχή πάνω σε μια σχάρα ώστε να κρυώσει ανάποδα μέσα στο σκεύος του, διατηρώντας την αφράτη υφή του. Αφού κρυώσει τελείως (μετά από 1-2 ώρες), ξεκολλάμε περιμετρικά τα τοιχώματα με ένα μαχαίρι και ξύνουμε ελαφρά την πάνω επιφάνεια για να αφαιρέσουμε τη σκληρή κρούστα. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα υλικά για το σιρόπι (espresso, εβαπορέ, ζαχαρούχο, φρέσκο γάλα) και περιχύνουμε σταδιακά το παντεσπάνι, κάνοντας μικρά διαλείμματα για να προλαβαίνει να απορροφά όλο το υγρό. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για μερικές ώρες να παγώσει καλά. Χτυπάμε με το μίξερ το μασκαρπόνε με τη ζάχαρη να αφρατέψει, προσθέτουμε την κρύα κρέμα γάλακτος και τη βανίλια και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές. Στο τέλος, ενσωματώνουμε αναδιπλώνοντας απαλά το ξύσμα κουβερτούρας. Απλώνουμε την αφράτη κρέμα πάνω από το παγωμένο tres leches, βάζουμε ξανά το γλυκό στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί, πασπαλίζουμε με μπόλικο κακάο πριν το σερβίρισμα και κόβουμε σε απολαυστικά κομμάτια!

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