Το φρούτο που μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου στον ύπνο

Με μια ματιά Τα βύσσινα, ειδικά η ποικιλία Montmorency, θεωρούνται φυσικό ηρεμιστικό για τον ύπνο.

Περιέχουν μελατονίνη, τρυπτοφάνη, μαγνήσιο και ανθοκυανίνες που βοηθούν στη χαλάρωση και τον ύπνο.

Ο συμπυκνωμένος χυμός βύσσινου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συνιστάται 1-2 ώρες πριν τον ύπνο.

Ο συνδυασμός βύσσινων με πρωτεΐνη και καλά λιπαρά σταθεροποιεί το σάκχαρο και αποτρέπει νυχτερινές αφυπνίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις ξαπλώσει στο κρεβάτι σου νεκρή από την κούραση, αλλά το μυαλό σου αρνείται πεισματικά να κατεβάσει διακόπτες; Στριφογυρνάς ανάμεσα στα σεντόνια, μετράς ώρες μέχρι το πρωινό ξυπνητήρι και η απογοήτευση μεγαλώνει. Πριν καταφύγεις σε βαριά συμπληρώματα ή περάσεις άλλη μια νύχτα κάνοντας ανούσιο scrolling στο κινητό, οι ειδικοί της διατροφής σου έχουν μια αναπάντεχη λύση που βρίσκεται στο επόμενο σούπερ μάρκετ.Υπάρχει ένα συγκεκριμένο φρούτο που οι διαιτολόγοι και οι επιστήμονες ύπνου αποκαλούν «φυσικό ηρεμιστικό».

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Ο λόγος για τα βύσσινα, και πιο συγκεκριμένα για την ποικιλία Montmorency. Αυτό το μικρό, κατακόκκινο φρούτο κρύβει μέσα του τον πιο ισχυρό συνδυασμό συστατικών που λένε στον εγκέφαλό σου ότι η μέρα τελείωσε και ήρθε η ώρα για πραγματική ξεκούραση.Η κρυφή επιστήμη πίσω από το βύσσινοΤο μεγάλο μυστικό των βύσσινων είναι ότι αποτελούν μία από τις ελάχιστες φυσικές τροφές που είναι πλούσιες σε μελατονίνη. Πρόκειται για την ορμόνη που παράγει ο εγκέφαλός μας για να ρυθμίσει το εσωτερικό μας 24ωρο ρολόι. Όταν τα επίπεδα μελατονίνης ανεβαίνουν, το σώμα χαλαρώνει και προετοιμάζεται για ύπνο.

Όμως, τα βύσσινα δεν σταματούν εκεί. Περιέχουν επίσης τρυπτοφάνη, ένα πολύτιμο αμινοξύ που ο οργανισμός σου χρησιμοποιεί για να φτιάξει σεροτονίνη (την ορμόνη της ευτυχίας και της χαλάρωσης), η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται και αυτή σε μελατονίνη. Παράλληλα, σου προσφέρουν μαγνήσιο, το οποίο είναι γνωστό για την ιδιότητά του να ηρεμεί το νευρικό σύστημα και να χαλαρώνει τους μυς από την ένταση της ημέρας, αλλά και ανθοκυανίνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά που μειώνουν τις φλεγμονές και το σωματικό στρες.

Πώς και πότε να το βάλεις στη βραδινή σου ρουτίνα. Αν και μπορείς να βρεις βύσσινα σε κατεψυγμένη ή αποξηραμένη μορφή, οι περισσότερες επιστημονικές μελέτες έχουν γίνει με τον συμπυκνωμένο χυμό βύσσινου (tart cherry juice concentrate), καθώς έχει την πιο άμεση και αποτελεσματική δράση. Οι διαιτολόγοι προτείνουν να πίνεις περίπου 240 με 350 ml χυμού (ένα μεγάλο ποτήρι) αναμεμειγμένο με νερό, περίπου 1 με 2 ώρες πριν πέσεις για ύπνο. Αυτό δίνει στη φυσική μελατονίνη τον χρόνο που χρειάζεται για να απορροφηθεί και να δράσει. Αν προτιμάς κάτι μασώμενο, μισό φλιτζάνι κατεψυγμένα βύσσινα ή ένα τέταρτο του φλιτζανιού αποξηραμένα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μεγάλη προσοχή όμως: Όταν ψωνίζεις, διάβασε καλά την ετικέτα. Ψάξε για 100% φυσικό χυμό βύσσινου χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Η επιπλέον ζάχαρη θα προκαλέσει απότομη υπεργλυκαιμία, φέρνοντάς σου τα αντίθετα αποτελέσματα.Το κόλπο για να μην ξυπνάς μέσα στη νύχταΘέλεις να απογειώσεις τη δράση του; Μην πιεις τον χυμό σκέτο.

Οι διατροφολόγοι συμβουλεύουν να συνδυάζεις τα βύσσινα με μια μικρή πηγή πρωτεΐνης και καλού λίπους. Δοκίμασε να ρίξεις μερικά βύσσινα πάνω σε ελληνικό γιαούρτι με μια κουταλιά αμυγδαλοβούτυρο ή φάε τα μαζί με μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης με βούτυρο καρπών. Αυτός ο συνδυασμός σταθεροποιεί το σάκχαρό σου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, ο εγκέφαλός σου δεν θα δεχτεί σήμα κινδύνου από ξαφνική πτώση του ζαχάρου, γλιτώνοντάς σε από τις ενοχλητικές νυχτερινές αφυπνίσεις και τις λιγούρες στις 3 το πρωί.

Φυσικά, κανένα φρούτο δεν είναι μαγικό αν το απόγευμα πίνεις διπλούς εσπρέσο ή αν τρως βαριά ακριβώς πριν ξαπλώσεις. Αν όμως προσέξεις τις γενικές σου συνήθειες, αυτό το φθινοπωρινό reset με τον χυμό βύσσινου θα γίνει η πιο γλυκιά και υγιεινή ιεροτελεστία για τον ύπνο που τόσο στερείσαι. Δοκίμασέ το απόψε!

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