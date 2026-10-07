Fashion 07.10.2026

«Waistmaxxing»: Η νέα τάση που επαναπροσδιορίζει τη γυναικεία σιλουέτα

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Το waistmaxxing γίνεται σημείο αναφοράς για τη νέα σεζόν, καθώς η μόδα επαναπροσδιορίζει τη μέση και αλλάζει τις αναλογίες της σιλουέτας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η μόδα για την άνοιξη/καλοκαίρι 2027 επαναπροσδιορίζει τη γυναικεία σιλουέτα, παίζοντας με τις αναλογίες και τα σημεία εφαρμογής των ρούχων.
  • Η νέα τάση, που αποκαλείται «anti-waistmaxxing», εστιάζει στην αλλαγή της αντίληψης της μέσης, αντί στην οπτική της σμίκρυνση.
  • Επανέρχεται το χαμηλόμεσο παντελόνι, με τα εσώρουχα να γίνονται μέρος του styling και να δημιουργούν ασαφή όρια με τα ρούχα.
  • Η ζώνη αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, λειτουργώντας ως statement κομμάτι που αλλάζει τις αναλογίες και την αισθητική ενός συνόλου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, η μόδα φαίνεται πως έχει αποφασίσει να αφήσει πίσω της τις γνώριμες αναλογίες και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σιλουέτα. Στις νέες συλλογές, το σώμα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια σταθερή βάση πάνω στην οποία εφαρμόζονται τα ρούχα, αλλά ως ένα πεδίο πειραματισμού. Οι σχεδιαστές μετακινούν τις γραμμές, παίζουν με τα σημεία όπου τελειώνει και ξεκινά ένα ρούχο, υπερβάλλουν σε όγκους και ανατρέπουν τις κλασικές ισορροπίες, δημιουργώντας μια νέα εικόνα που μοιάζει ταυτόχρονα οικεία και εντελώς διαφορετική.

Μοντέλο παρουσιάζει ρούχα από τη νέα συλλογή SS 27, με τον Demna να επανασχεδιάζει το DNA του οίκου Gucci.
https://www.instagram.com/gucci

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση έρχεται σχεδόν ως αντίθετη απάντηση στην τάση του waistmaxxing, η οποία επικεντρώνεται στην οπτική ανάδειξη μιας πολύ πιο λεπτή και καθορισμένης μέσης. Για τη νέα σεζόν, το ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα να κάνουμε τη μέση να φαίνεται μικρότερη, αλλά να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο «διαβάζεται» μέσα σε ένα look. Οι ζώνες μετακινούνται χαμηλότερα, οι μέσες εξαφανίζονται ή υπερτονίζονται, τα εσώρουχα γίνονται μέρος του styling και τα παντελόνια αποκτούν αναλογίες που μοιάζουν να αψηφούν τους παραδοσιακούς κανόνες. Πρόκειται για μια αισθητική που δεν προσπαθεί να περιορίσει το σώμα σε μία συγκεκριμένη φόρμα, αλλά να δημιουργήσει καινούργιες.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Gucci, όπου η ζώνη παύει να λειτουργεί ως το κλασικό αξεσουάρ που «ορίζει» τη μέση και μετατρέπεται σε εργαλείο αλλαγής των αναλογιών. Σε ορισμένα looks φοριέται χαμηλά στους γοφούς, αλλάζοντας εντελώς το σημείο στο οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μέση και δημιουργώντας μια πιο μακρόστενη, αποδομημένη εικόνα. Η ίδια λογική λειτουργεί και στα ανδρικά σύνολα, όπου οι ζώνες χαμηλώνουν ακόμη περισσότερο και αποκτούν έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι μια σιλουέτα που δεν υπακούει στην παραδοσιακή λογική της μέσης ως κεντρικού σημείου ισορροπίας, αλλά δημιουργεί νέες οπτικές γραμμές.

Μοντέλο παρουσιάζει ρούχα από τη νέα συλλογή SS 27 του οίκου Gucci, με έμφαση στο επανασχεδιασμένο DNA του brand.
https://www.instagram.com/gucci

Το χαμηλόμεσο παντελόνι επιστρέφει, επίσης, με τρόπο που δεν περιορίζεται απλώς στη νοσταλγία των προηγούμενων δεκαετιών. Η αισθητική του bumster, που έγινε γνωστή μέσα από τις τολμηρές δημιουργίες του Alexander McQueen τη δεκαετία του ’90, επανέρχεται σε πιο σύγχρονη εκδοχή. Στις πασαρέλες των Miu Miu και Loewe, το χαμηλό ύψος του παντελονιού γίνεται βασικό στοιχείο του styling, αφήνοντας να αποκαλυφθεί μέρος του εσωρούχου και μετατρέποντας αυτό που παλαιότερα θεωρούνταν «λάθος» σε συνειδητή fashion statement επιλογή. Η γραμμή ανάμεσα στο ρούχο και το εσώρουχο γίνεται σκόπιμα ασαφής, με το layering να αποκτά έναν πιο παιχνιδιάρικο και ανατρεπτικό χαρακτήρα.

Μοντέλο με μεταλλικά κέρατα και κοστούμι με ρίγες στην πασαρέλα του Alexander McQueen SS27 στο Λονδίνο.
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el

Στη Miu Miu, για παράδειγμα, φούστες και denim συνδυάζονται με boxer shorts που εμφανίζονται κάτω από τη μέση, δημιουργώντας ένα γεωμετρικό παιχνίδι ανάμεσα στα διαφορετικά layers. Στη Loewe, η ιδέα προχωρά ακόμη περισσότερο, καθώς το εσώρουχο δεν αποκαλύπτεται μόνο στο πάνω μέρος του παντελονιού αλλά και χαμηλά, κοντά στους αστραγάλους, δημιουργώντας μια αναπάντεχη αίσθηση «αντεστραμμένου» layering. Η Valentino κινείται επίσης σε αυτή τη λογική, επιβεβαιώνοντας πως το χαμηλόμεσο δεν αποτελεί απλώς μια επιστροφή μιας παλιάς τάσης, αλλά έναν τρόπο να επαναπροσδιοριστούν οι αναλογίες ολόκληρου του outfit.

Μοντέλο παρουσιάζει look #20 με μαύρο δερμάτινο σακάκι και σορτς σε πασαρέλα Miu Miu SS27.
https://www.instagram.com/miumiu/

Και αν υπάρχει ένα αξεσουάρ που αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε αυτή τη νέα προσέγγιση, αυτό είναι αναμφίβολα η ζώνη. Για την άνοιξη/καλοκαίρι 2027, δεν λειτουργεί πλέον απλώς ως πρακτική λεπτομέρεια που κρατά ένα παντελόνι στη θέση του. Αντίθετα, γίνεται statement κομμάτι που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα ενός look. Στη Celine, οι oversized ζώνες με εντυπωσιακές αγκράφες τραβούν την προσοχή και λειτουργούν σχεδόν σαν κεντρικό κόσμημα. Σε άλλες εμφανίσεις, οι άκρες της ζώνης αφήνονται να πέφτουν ελεύθερα δεξιά και αριστερά, προσθέτοντας κίνηση και δημιουργώντας μια πιο χαλαρή, effortless αισθητική.

Μοντέλο παρουσιάζει τη νέα συλλογή SS27 του οίκου Loewe με ριγέ πουκάμισο και μαύρο παντελόνι.
https://www.instagram.com/loewe/

Παράλληλα, η Courrèges αξιοποιεί τη ζώνη με έναν διαφορετικό τρόπο, τοποθετώντας την πάνω από ίσια, αμάνικα jackets και ενισχύοντας τη χαρακτηριστική retro αισθητική της δεκαετίας του ’60. Έτσι, το ίδιο αξεσουάρ μπορεί τη μία στιγμή να μοιάζει αυστηρό και αρχιτεκτονικό και την επόμενη πιο χαλαρό και παιχνιδιάρικο, αποδεικνύοντας πως η νέα σεζόν δεν ενδιαφέρεται τόσο για συγκεκριμένα trends όσο για τον τρόπο με τον οποίο ένα γνώριμο στοιχείο μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική λειτουργία.

courrege_waistmaxxinf
https://www.instagram.com/courreges/

Στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα looks έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την επιθυμία να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι υπάρχει μία «σωστή» αναλογία για το σώμα. Η άνοιξη/καλοκαίρι 2027 δεν προσπαθεί να μικρύνει τη μέση, να επιμηκύνει τα πόδια ή να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη ιδανική σιλουέτα. Αντίθετα, μετακινεί τα όρια και παίζει με την οπτική. Η μέση μπορεί να βρίσκεται χαμηλότερα, ψηλότερα ή να μην είναι καν το βασικό σημείο αναφοράς. Τα ρούχα μπορούν να αποκαλύπτουν το σώμα ή να το καλύπτουν με όγκους και layers, ενώ τα εσώρουχα παύουν να είναι κάτι που πρέπει να κρύβεται.

Η νέα αυτή αισθητική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια μορφή «anti-waistmaxxing»: αντί να περιορίζει τη σιλουέτα, την επανασχεδιάζει. Και ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μόδας για τη νέα σεζόν. Γιατί, τελικά, δεν πρόκειται απλώς για χαμηλόμεσα παντελόνια, oversized ζώνες ή εμφανή εσώρουχα. Πρόκειται για μια διαφορετική αντίληψη γύρω από το σώμα και τα ρούχα, όπου οι αναλογίες δεν θεωρούνται δεδομένες αλλά μπορούν κάθε φορά να αλλάζουν, να υπερβάλλουν και να αποκτούν μια νέα, απρόβλεπτη μορφή.

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