Fashion 07.10.2026

Η Zendaya έκανε το απόλυτο fashion rewear και απέδειξε πως ένα statement κομμάτι δεν φοριέται μόνο μία φορά

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Η Zendaya ξαναφόρεσε το εντυπωσιακό Louis Vuitton bolero της στο Παρίσι, αποδεικνύοντας πως ένα statement κομμάτι μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya επανέφερε ένα δαντελένιο bolero του Nicolas Ghesquière, το οποίο είχε φορέσει στο παρελθόν.
  • Το bolero, που απαιτεί πάνω από 800 ώρες κατασκευής, συνδυάστηκε με τζιν και tank top για street style.
  • Η ηθοποιός απέδειξε ότι ένα statement κομμάτι μπορεί να φορεθεί ξανά με διαφορετικό styling.
  • Η Zendaya πειραματίζεται με το προσωπικό της στιλιστικό παρελθόν, επαναφέροντας παλαιότερα κομμάτια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya φαίνεται πως έχει βρει έναν νέο τρόπο να κάνει τη μόδα ακόμα πιο ενδιαφέρουσα: να επιστρέφει σε αγαπημένα κομμάτια της γκαρνταρόμπας της και να τους δίνει κάθε φορά μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα. Η ηθοποιός βρέθηκε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας και την επίδειξη του Louis Vuitton για τη σεζόν Spring/Summer 2027, επιλέγοντας ένα look που ήταν ταυτόχρονα χαλαρό, cool και γεμάτο fashion αναφορές.

zendaya_louis_vuitton
https://www.instagram.com/whowhatwear.uk/

Αντί για μια εντυπωσιακή δημιουργία από την κορυφή μέχρι τα νύχια, η Zendaya εμφανίστηκε με ένα απλό λευκό tank top και ξεβαμμένο τζιν, αφήνοντας ένα ιδιαίτερο κομμάτι να κλέψει την παράσταση. Πρόκειται για ένα περίτεχνο ivory δαντελένιο bolero του Nicolas Ghesquière, το οποίο είχε φορέσει μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Η συγκεκριμένη δημιουργία είχε σχεδιαστεί ειδικά για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του «The Odyssey» στο Παρίσι, τον περασμένο Ιούλιο. Τότε, το bolero είχε συνδυαστεί με ένα ιδιαίτερα τολμηρό φόρεμα με cut-outs και σατέν γόβες σε περλέ απόχρωση, δημιουργώντας ένα άκρως glamorous σύνολο.

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Και αν αναρωτιέσαι γιατί ένα τόσο ξεχωριστό κομμάτι επέστρεψε τόσο γρήγορα στην εμφάνισή της, η απάντηση βρίσκεται στις αμέτρητες ώρες δουλειάς που χρειάστηκαν για την κατασκευή του. Περισσότερες από 800 ώρες αφιερώθηκαν στη δημιουργία του συγκεκριμένου look, γεγονός που κάνει την απόφαση της Zendaya να το φορέσει ξανά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.

Αυτή τη φορά, όμως, το styling κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Το άλλοτε red carpet κομμάτι μετατράπηκε σε fashion statement για το street style, καθώς η δαντέλα του bolero ήρθε σε αντίθεση με το casual denim και το λιτό tank top. Οι μυτερές γόβες παρέμειναν στο look, λειτουργώντας ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ανεπιτήδευτη βάση και την couture αισθητική.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα look που απέδειξε πως ένα statement fashion piece δεν χρειάζεται να φορεθεί μόνο μία φορά ή με τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, η Zendaya έδειξε πώς ένα εντυπωσιακό designer κομμάτι μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή μέσα από διαφορετικούς συνδυασμούς.

Η επιστροφή σε κομμάτια από το προσωπικό της fashion archive δεν είναι, μάλιστα, κάτι εντελώς καινούργιο για την ίδια. Αν και η Zendaya είναι γνωστή για τις vintage επιλογές της, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να πειραματίζεται περισσότερο με το δικό της στιλιστικό παρελθόν. Σε προηγούμενo press tour, μάλιστα, είχε εντάξει στο concept των εμφανίσεών της την ιδέα του «something old, something new», επαναφέροντας ένα λευκό Vivienne Westwood φόρεμα που είχε φορέσει στα Όσκαρ του 2015, όταν ήταν μόλις 18 ετών.

zendaya_new_york_odyssey
https://www.instagram.com/matieresfecales/

Αυτό που κάνει τη νέα εμφάνιση στο Παρίσι ξεχωριστή είναι πως δεν πρόκειται απλώς για μια επανάληψη. Η Zendaya δεν φόρεσε ξανά το bolero με τον ίδιο τρόπο, αλλά το αποδόμησε και το ενσωμάτωσε σε ένα εντελώς διαφορετικό outfit. Από ένα couture σύνολο για την πρεμιέρα μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής, μετατράπηκε σε ένα cool κομμάτι που θα μπορούσε εύκολα να πρωταγωνιστήσει σε ένα σύγχρονο street-style look.

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Louis Vuitton Zendaya Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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