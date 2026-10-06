Το Old Hollywood γίνεται πιο sexy από ποτέ στη συλλογή SS27 του οίκου Elie Saab

Από τη Jean Harlow και το glamour των ’30s μέχρι τη σύγχρονη lingerie τάση, ο Elie Saab δημιουργεί μια συλλογή γεμάτη αισθησιασμό

Με μια ματιά Η συλλογή SS27 του Elie Saab συνδυάζει το Old Hollywood glamour με τη σύγχρονη lingerie αισθητική.

Εμπνευσμένη από την Jean Harlow, η συλλογή παρουσιάζει slip dresses, διαφάνειες και πέρλες.

Floral κεντήματα, δερμάτινα bows και animal prints προσθέτουν λεπτομέρεια και παιχνιδιάρικη διάσταση.

Η lingerie αισθητική μεταφέρεται από το boudoir σε εντυπωσιακές red carpet εμφανίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η άνοιξη έκανε αισθητή την παρουσία της στο catwalk του Elie Saab, με αγριολούλουδα να γεμίζουν τον χώρο και μικροσκοπικά φυσικά άνθη να στολίζουν τα πρόσωπα των μοντέλων σαν ιδιαίτερα «floral piercings». Το ρομαντικό σκηνικό αποτέλεσε το ιδανικό φόντο για τη Spring/Summer 2027 συλλογή του οίκου, όπου η χαρακτηριστική θηλυκότητα του Elie Saab συναντά το glamour του Old Hollywood και τη σύγχρονη εμμονή με τη lingerie αισθητική.

Από τα πρώτα κιόλας looks, η κατεύθυνση ήταν ξεκάθαρη. Bustiers και bralettes, χαλαρές τιράντες, ruffles στη μέση και διαφάνειες δημιουργούν μια αισθησιακή γκαρνταρόμπα που κινείται ανάμεσα στο lingerie και το eveningwear. Το αποτέλεσμα είναι αποκαλυπτικό χωρίς να χάνει την κομψότητά του, μεταφέροντας την αισθητική του boudoir σε εμφανίσεις που μπορούν να σταθούν εξίσου εύκολα σε ένα red carpet ή σε μια ιδιαίτερη περίσταση.

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Η Jean Harlow ως σημείο αναφοράς

Ο οίκος Elie Saab στρέφεται στη δεκαετία του 1930 και στην εικόνα της Jean Harlow, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό glamour της στα δεδομένα της σύγχρονης μόδας. Τα slip dresses αποκτούν διαφορετικές εκδοχές: από εφαρμοστές δημιουργίες διακοσμημένες με πέρλες μέχρι φορέματα με δαντέλα, leather jackets και ασύμμετρα τελειώματα που αφήνουν το πόδι να πρωταγωνιστεί.

Οι μεταξωτές δημιουργίες σε απαλές pastel αποχρώσεις αγκαλιάζουν το σώμα με bias cuts, δημιουργώντας μια ρευστή και εξαιρετικά θηλυκή εικόνα. Την ίδια στιγμή, animal prints σε ροζ και soft αποχρώσεις παραπέμπουν στο glamour των ’90s, προσθέτοντας μια πιο playful διάσταση στη συλλογή.

Η floral αισθητική δεν περιορίζεται στο σκηνικό. Ανάγλυφα κεντήματα με ανθισμένα μοτίβα και περίτεχνες εφαρμογές δίνουν όγκο στις δημιουργίες και αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της συλλογής. Τα μικρά δερμάτινα bows, εμπνευσμένα από τις λεπτομέρειες των lingerie pieces, λειτουργούν ως διακριτικές αλλά ιδιαίτερα stylish πινελιές.

Από το boudoir στο red carpet

Το layering παίζει σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας στα πιο αισθησιακά κομμάτια να αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα ανάλογα με τον τρόπο που φοριούνται. Έτσι, η lingerie αισθητική δεν περιορίζεται πλέον στο υπνοδωμάτιο, αλλά μετατρέπεται σε statement επιλογή για red carpet εμφανίσεις, γάμους και βραδινές εξόδους.

Και επειδή μια συλλογή τόσο πλούσια σε glamour χρειάζεται και τις απαραίτητες ανάσες, ο Elie Saab εντάσσει στη σειρά πιο καθαρές και minimal σιλουέτες. Ένα κομψό trench coat και looks με πιο streamlined γραμμές λειτουργούν ως αντίβαρο στις διαφάνειες, τα κεντήματα και τις lingerie αναφορές, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή.

Η Spring/Summer 2027 συλλογή του Elie Saab μοιάζει τελικά με έναν διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές της γυναικείας γοητείας. Από τη Jean Harlow και το Old Hollywood μέχρι τη lingerie τάση του σήμερα, ο οίκος δημιουργεί μια γκαρνταρόμπα γεμάτη αισθησιασμό, λουλούδια και couture λάμψη, παραμένοντας πιστός στη χαρακτηριστική του αισθητική.

Κεντρική Εικόνα: https://eliesaab.com/

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