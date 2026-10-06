Beauty 06.10.2026

Ξέχνα ό,τι ήξερες για το κόκκινο κραγιόν – Αυτό είναι το νέο trend που θα το αντικαταστήσει

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Το «bitten lip» effect γίνεται η νέα τάση στα χείλη για τη SS27, με έντονες κόκκινες πορτοκαλί και raspberry αποχρώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το κόκκινο κραγιόν είναι το νέο trend, με φυσική, blurred εφαρμογή.
  • Το "bitten lip" effect δίνει ένταση στα χείλη χωρίς αυστηρότητα.
  • Οι αποχρώσεις είναι ζεστές πορτοκαλί ή raspberry red.
  • Η εφαρμογή γίνεται ταμπονάροντας το κραγιόν στο κέντρο των χειλιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα beauty trend που ξεχώρισε στις πασαρέλες του Παρισιού για τη Spring/Summer 2027 σεζόν, αυτό είναι αναμφίβολα το κόκκινο κραγιόν. Μόνο που αυτή τη φορά αφήνουμε στην άκρη τα απόλυτα σχηματισμένα περιγράμματα και την υπερβολικά «τέλεια» εφαρμογή. Η νέα εκδοχή θέλει τα χείλη πιο φυσικά, με ένα ελαφρώς blurred αποτέλεσμα που θυμίζει το χρώμα που μένει στα χείλη μετά από ένα φιλί.

lanvin_kokkino_kragion
https://www.instagram.com/lanvin/

Το λεγόμενο «bitten lip» effect δίνει στα χείλη ένταση χωρίς να δείχνει αυστηρό ή επιτηδευμένο. Το κλασικό κόκκινο αποκτά πιο ζεστές πορτοκαλί αποχρώσεις ή μετατρέπεται σε raspberry red, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μπορεί να γίνει statement χωρίς να χρειάζεται έντονο υπόλοιπο μακιγιάζ.

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Στα shows των Lanvin, Tom Ford, Dries Van Noten, Julie Kegels και Victoria Beckham, τα χείλη πρωταγωνίστησαν με έντονα πορτοκαλοκόκκινα και raspberry shades. Το υπόλοιπο makeup παρέμεινε ιδιαίτερα καθαρό και minimal, με φρέσκια επιδερμίδα και ελάχιστη έμφαση στα μάτια.

dries_van_noten_kokkina_xilia
https://www.instagram.com/driesvannoten/

Αυτός ο συνδυασμός κάνει το κόκκινο κραγιόν ακόμη πιο δυνατό. Χωρίς βαριά σκιά ή έντονη μάσκαρα να ανταγωνίζεται το χρώμα, όλη η προσοχή μεταφέρεται στα χείλη, ενώ η φυσική όψη της επιδερμίδας διατηρεί το αποτέλεσμα σύγχρονο και effortless.

Παράλληλα, οι raspberry τόνοι αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευέλικτοι, καθώς λειτουργούν όμορφα ακόμη και σε πολύ ανοιχτές επιδερμίδες. Στο show του Valentino, το αποτέλεσμα ήταν χαρακτηριστικό: έντονα χείλη, αλλά με μια πιο soft και φυσική προσέγγιση που απομακρύνεται από το αυστηρό, perfectly drawn κόκκινο κραγιόν.

Πώς θα πετύχεις το bitten lip effect

Το μυστικό βρίσκεται στον τρόπο εφαρμογής. Αντί να σχεδιάσεις πρώτα ένα απόλυτα καθορισμένο περίγραμμα, άπλωσε το κραγιόν κυρίως στο κέντρο των χειλιών και στη συνέχεια ταμπονάρισέ το απαλά με το δάχτυλο. Για ακόμη πιο φυσικό αποτέλεσμα, «σβήσε» ελαφρά το χρώμα προς τις άκρες, ώστε να μην υπάρχει έντονη γραμμή.

victoria_beckham_ss_27 (11)
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Το αποτέλεσμα πρέπει να μοιάζει σαν το χρώμα να έχει ενσωματωθεί φυσικά στα χείλη. Ένα πορτοκαλοκόκκινο ή raspberry κραγιόν, μια καθαρή επιδερμίδα και ελάχιστο makeup στα μάτια είναι όλα όσα χρειάζονται για να υιοθετήσεις μία από τις πιο fresh beauty τάσεις της Spring/Summer 2027.

1. MAC/M·A·CXIMAL SLEEK SATIN LIPSTICK

portokali_kragion

2. MUA CREAMY MATTE LIPSTICK – Love Letter

mua_portokali_kragion

3. Seventeen /Lipstick Special 348

seventeen_kokkino_kragion

4. Korres/ True Velvety Lipstick Vivid Red

korres_kragion

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