Αεροπορικά ταξίδια 2027: Οι αλλαγές που πρέπει να ξέρεις πριν μπεις στο αεροπλάνο

Από τις χειραποσκευές και τα vouchers μέχρι τις καθυστερήσεις και τις αποζημιώσεις, δες τι αλλάζει για τους επιβάτες στην ΕΕ από το 2027

Με μια ματιά Από 23 Οκτωβρίου 2027, νέοι κανόνες στην ΕΕ ενισχύουν τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών ταξιδιών.

Καθυστέρηση άνω των 3 ωρών μπορεί να δώσει δικαίωμα αποζημίωσης έως 600 ευρώ, ανάλογα την απόσταση.

Σε ακύρωση ή πεντάωρη καθυστέρηση, επιβάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων εντός 7 ημερών.

Εισάγεται δωρεάν προσωπικό αντικείμενο στην καμπίνα (40x30x15 εκ.) και νέες προστασίες για οικογένειες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να χαλάσει το mood ενός ταξιδιού, αυτό είναι να φτάσεις στο αεροδρόμιο και να δεις τη λέξη «Delayed» δίπλα στην πτήση σου. Καθυστέρηση, ακύρωση, χαμένη ανταπόκριση, βαλίτσα που δεν χωράει πουθενά και εκείνο το περίφημο «θα σας ενημερώσουμε» μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μετατρέψουν ένα ταξίδι σε μικρή περιπέτεια. Από τις 23 Οκτωβρίου 2027, όμως, οι κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουν και αρκετές από αυτές τις καταστάσεις αποκτούν πιο ξεκάθαρο πλαίσιο.

Οι νέες ρυθμίσεις βάζουν στο επίκεντρο τον επιβάτη και ξεκαθαρίζουν τι οφείλει να κάνει μια αεροπορική εταιρεία όταν κάτι πάει στραβά. Από πιθανή αποζημίωση έως 600 ευρώ και επιστροφή χρημάτων μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι ξενοδοχείο, φαγητό και εναλλακτική μεταφορά, οι υποχρεώσεις των εταιρειών γίνονται πιο συγκεκριμένες. Και ναι, υπάρχουν αλλαγές που αφορούν ακόμη και το προσωπικό αντικείμενο που παίρνεις μαζί σου στην καμπίνα.

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Το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο όσους έχουν ζήσει το απόλυτο «airport nightmare». Αφορά ουσιαστικά οποιονδήποτε ταξιδεύει αεροπορικώς στην ΕΕ και θέλει να ξέρει τι μπορεί να ζητήσει όταν μια πτήση δεν πάει σύμφωνα με το αρχικό πλάνο. Πάμε να δούμε τις 25 αλλαγές που ξεχωρίζουν και τι σημαίνουν στην πράξη για το επόμενο ταξίδι σου.

1. Καθυστέρησε η πτήση σου πάνω από 3 ώρες; Μπορεί να δικαιούσαι αποζημίωση

Με τους νέους κανόνες, ο επιβάτης αποκτά ρητά δικαίωμα αποζημίωσης όταν φτάνει στον τελικό προορισμό του με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών ωρών, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

2. Η αποζημίωση μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ

Το ποσό εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης. Προβλέπονται 250 ευρώ για ταξίδια έως 1.500 χλμ., 400 ευρώ για συγκεκριμένες ενδιάμεσες αποστάσεις και έως 600 ευρώ για τις μεγαλύτερες διαδρομές.

3. Πέντε ώρες καθυστέρηση; Μπορείς να ζητήσεις επιστροφή χρημάτων

Αν η καθυστέρηση στην αναχώρηση φτάσει τις πέντε ώρες, ο επιβάτης μπορεί να επιλέξει την επιστροφή χρημάτων αντί να συνεχίσει το ταξίδι του.

4. Το refund πρέπει να γίνει μέσα σε 7 ημέρες

Όταν επιλέξεις επιστροφή χρημάτων, αυτή δεν θα πρέπει να μένει για εβδομάδες σε εκκρεμότητα. Το ποσό πρέπει να επιστρέφεται εντός επτά ημερολογιακών ημερών.

5. Voucher μόνο αν το θέλεις

Δεν μπορεί η αεροπορική να σε οδηγήσει υποχρεωτικά στη λύση του voucher. Μπορεί να σου το προτείνει, αλλά χρειάζεται η δική σου ρητή συγκατάθεση.

6. Και το voucher μπορεί να γίνει ξανά… cash

Αν το voucher λήξει χωρίς να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο, το υπόλοιπο πρέπει να επιστραφεί στον επιβάτη μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Το voucher έχει κανονικά διάρκεια έως 12 μήνες, με δυνατότητα συμφωνημένης παράτασης.

7. Τρεις ώρες για να σου βρουν εναλλακτική μεταφορά

Αν μετά από μια διαταραχή θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι σου, η εταιρεία έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να σου βρει άλλη πτήση ή άλλο μέσο μεταφοράς υπό συγκρίσιμες συνθήκες.

8. Δεν βρέθηκε λύση; Μπορείς να κινηθείς μόνος σου

Αν περάσουν τρεις ώρες χωρίς να σου προσφερθεί κατάλληλη εναλλακτική, μπορείς να οργανώσεις μόνος σου τη μεταφορά, αφού ενημερώσεις την αεροπορική. Τα αναγκαία και εύλογα έξοδα μπορούν να επιστραφούν, μέχρι τα προβλεπόμενα όρια.

9. Κόλλησες μέσα στο αεροπλάνο; Υπάρχουν κανόνες και γι’ αυτό

Το «μένουμε στον διάδρομο και περιμένουμε» δεν σημαίνει ότι οι επιβάτες μένουν χωρίς βασικές παροχές. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, κατάλληλες συνθήκες στην καμπίνα, πρόσβαση στις τουαλέτες και δωρεάν πόσιμο νερό.

10. Δύο ώρες στον διάδρομο; Προβλέπεται αποβίβαση

Αν η καθυστέρηση στο έδαφος φτάσει τις δύο ώρες σε αεροδρόμιο κράτους-μέλους, το αεροσκάφος πρέπει να οδηγηθεί σε κατάλληλο σημείο ώστε να μπορούν οι επιβάτες να αποβιβαστούν, εφόσον το επιτρέπουν οι κανόνες ασφαλείας.

11. Αναμονή σημαίνει και φαγητό

Οι νέοι κανόνες κάνουν πιο συγκεκριμένη τη φροντίδα των επιβατών. Προβλέπονται δωρεάν ελαφρά φαγητά και ποτά ανά δύο ώρες αναμονής, ενώ σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις προβλέπονται γεύματα.

12. Wi-Fi και δύο τηλεφωνικές κλήσεις

Στις παροχές που προβλέπονται για τους επιβάτες περιλαμβάνονται επίσης πρόσβαση στο διαδίκτυο και δύο τηλεφωνικές κλήσεις.

13. Αν χρειαστεί να μείνεις, η εταιρεία καλύπτει ξενοδοχείο

Αν η διαταραχή της πτήσης σημαίνει ότι πρέπει να περάσεις τη νύχτα περιμένοντας την επόμενη πτήση ή εναλλακτική μεταφορά, προβλέπεται δωρεάν ξενοδοχειακό κατάλυμα και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.

14. Υπάρχει όμως όριο σε έκτακτες περιστάσεις

Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων που δεν μπορούσαν να αποφευχθούν, η κάλυψη του ξενοδοχείου μπορεί να περιοριστεί στις τρεις διανυκτερεύσεις. Για ορισμένες ευάλωτες κατηγορίες επιβατών προβλέπονται διαφορετικές προστασίες.

15. Το προσωπικό αντικείμενο στην καμπίνα γίνεται δωρεάν

Μία από τις αλλαγές που πιθανότατα θα σε ενδιαφέρουν περισσότερο αφορά την καμπίνα. Κατοχυρώνεται η δυνατότητα μεταφοράς ενός προσωπικού αντικειμένου χωρίς επιπλέον χρέωση, με μέγιστες διαστάσεις 40x30x15 εκατοστά ή αντικείμενο που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα.

16. Η τροχήλατη χειραποσκευή είναι άλλη υπόθεση

Προσοχή, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τροχήλατη βαλίτσα καμπίνας γίνεται αυτόματα δωρεάν. Οι εταιρείες πρέπει, όμως, να εμφανίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τις επιλογές ναύλου και το πραγματικό κόστος της χειραποσκευής.

Αν μάλιστα η εταιρεία χρειαστεί να μεταφέρει στον χώρο αποσκευών μια χειραποσκευή που πληροί τους προβλεπόμενους όρους, δεν μπορεί να επιβάλει επιπλέον χρέωση.

17. Έγραψες λάθος ένα γράμμα στο όνομα; Δεν θα πρέπει να πληρώσεις… περιουσία

Ένα απλό ορθογραφικό λάθος στο όνομα δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε ακριβή διαδικασία. Εφόσον το αίτημα γίνει έως 48 ώρες πριν από την αναχώρηση, προβλέπεται τουλάχιστον μία δωρεάν διόρθωση ορθογραφικού λάθους ή διοικητική επικαιροποίηση.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι μπορείς να αλλάξεις επιβάτη και να δώσεις το εισιτήριο σε κάποιον άλλον.

18. Σε έβαλαν σε χειρότερη θέση; Υπάρχει επιστροφή χρημάτων

Αν αναβαθμιστείς σε καλύτερη κατηγορία, η εταιρεία δεν μπορεί να σου ζητήσει περισσότερα χρήματα. Αντίθετα, αν καταλήξεις σε χαμηλότερη κατηγορία από αυτή που πλήρωσες, προβλέπεται επιστροφή μέρους του ποσού μέσα σε 14 ημέρες.

19. Έχεις έως 9 μήνες για αίτημα αποζημίωσης

Ο επιβάτης έχει εννέα μήνες από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης για να υποβάλει αίτημα αποζημίωσης. Η εταιρεία πρέπει να επιβεβαιώσει την παραλαβή και μέσα σε 30 ημέρες να πληρώσει ή να εξηγήσει γιατί δεν δικαιούται ο επιβάτης αποζημίωση.

20. Και οι καταγγελίες αποκτούν συγκεκριμένο deadline

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι μεσάζοντες θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό για τις καταγγελίες των επιβατών. Η παραλαβή πρέπει να επιβεβαιώνεται μέσα σε επτά εργάσιμες ημέρες, ενώ η απάντηση πρέπει να δίνεται μέσα σε έναν μήνα, με δυνατότητα παράτασης σε ειδικές περιπτώσεις.

21. Έχασες την ανταπόκριση; Η εταιρεία πρέπει να σε βοηθήσει

Αν χάσεις την επόμενη πτήση επειδή υπήρξε πρόβλημα στην προηγούμενη, η εταιρεία πρέπει να σου εξασφαλίσει εναλλακτική μεταφορά. Αν δεν υπάρξει λύση μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να ενεργοποιούνται και δικαιώματα επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.

22. Τα παιδιά δίπλα στους γονείς τους

Οι οικογένειες αποκτούν επιπλέον προστασία ως προς τις θέσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να δίνουν χωρίς πρόσθετη χρέωση στον συνοδό ενός παιδιού τη δυνατότητα να καθίσει σε διπλανή θέση, όταν ταξιδεύουν με την ίδια σύμβαση μεταφοράς.

23. Το καρότσι πάει μέχρι την πύλη

Τα βρέφη και τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν το καρότσι τους χωρίς επιπλέον κόστος μέχρι την πύλη ή τη θύρα του αεροσκάφους. Προβλέπεται επίσης προτεραιότητα κατά την επιβίβαση για τα παιδιά με καρότσι και τον συνοδό τους.

24. Περισσότερη προστασία για επιβάτες με αναπηρία

Οι πληροφορίες για το ταξίδι πρέπει να παρέχονται και σε προσβάσιμη μορφή, ενώ σε περίπτωση προβλήματος προβλέπεται ειδική φροντίδα για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

25. Νερό και φόρτιση στο αεροδρόμιο χωρίς έξτρα κόστος

Και επειδή το κινητό χωρίς μπαταρία στο αεροδρόμιο είναι από μόνο του μια μικρή κρίση, προβλέπεται δωρεάν πόσιμο νερό και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών στα αεροδρόμια της ΕΕ με εμπορική επιβατική κίνηση.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το επόμενο ταξίδι σου;

Με λίγα λόγια, το ταξίδι με αεροπλάνο στην ΕΕ αποκτά ένα πιο ξεκάθαρο «manual» για τις δύσκολες στιγμές. Αν η πτήση καθυστερήσει, ακυρωθεί, χαθεί μια ανταπόκριση ή χρειαστεί να περάσεις τη νύχτα σε άλλη πόλη, οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντί σου.

Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να θυμάσαι και τους 25 κανόνες απ’ έξω. Κράτα όμως μερικά βασικά στο μυαλό σου: αποζημίωση έως 600 ευρώ υπό προϋποθέσεις, refund μέσα σε επτά ημέρες, εναλλακτική μεταφορά όταν η εταιρεία δεν βρίσκει λύση, δωρεάν προσωπικό αντικείμενο και περισσότερη προστασία όταν ταξιδεύεις με παιδιά.

Οι νέοι κανόνες δεν εφαρμόζονται ακόμη. Η ημερομηνία που αξίζει να σημειώσεις στο travel calendar σου είναι η 23η Οκτωβρίου 2027, όταν ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2026/2202 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ.

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