«Mad Έχεις Άστρο»: Οι προβλέψεις του Astrojason για την εβδομάδα 05-11/10

Με μια ματιά Η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από επιστροφές από το παρελθόν, νέα φλερτ και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Πολλά ζώδια θα κληθούν να αποφασίσουν μεταξύ παλιών και νέων ευκαιριών.

Ο έρωτας, τα οικονομικά και η δουλειά θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις προβλέψεις.

Αναμένονται plot twists, απρόσμενες ευκαιρίες και μηνύματα από το παρελθόν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιο ζώδιο θα δεχτεί μήνυμα από το παρελθόν; Ποιο θα κάνει ένα δυνατό comeback στα ερωτικά και ποιο ανοίγει έναν εντελώς νέο επαγγελματικό δρόμο; Ο Astrojason επιστρέφει στο «Mad Έχεις Άστρο» και μας δίνει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας για τα 12 ζώδια, με τον έρωτα, τα οικονομικά και τη δουλειά να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτή την εβδομάδα το σύμπαν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις… επιστροφές. Πρόσωπα από το παρελθόν ξαναμπαίνουν στο κάδρο, παλιά φλερτ κάνουν comeback και ξεχασμένες συνεργασίες ή συμφωνίες ζητούν μια δεύτερη ματιά. Παράλληλα, νέα φλερτ, επαγγελματικές ευκαιρίες και ταξίδια έρχονται για να βάλουν λίγο περισσότερο excitement στην καθημερινότητα.

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Ο Jason μάς καλεί λοιπόν να δούμε τι επιφυλάσσουν τα άστρα και κυρίως να είμαστε προετοιμασμένοι για τα μικρά και μεγάλα plot twists της εβδομάδας. Γιατί μπορεί κάποιοι να περιμένουν ένα μήνυμα που νόμιζαν ότι δεν θα έρθει ποτέ, ενώ άλλοι θα βρεθούν μπροστά σε μια ευκαιρία που δεν είχαν καν φανταστεί.

Κριός

Για τους Κριούς, μια παλιά ερωτική υπόθεση φαίνεται πως επιστρέφει στο προσκήνιο. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να κάνει ξανά την εμφάνισή του και να δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με την εμπιστοσύνη και το κατά πόσο αξίζει να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία. Παράλληλα, η εβδομάδα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ένα νέο ξεκίνημα στα προσωπικά. Το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσουν πρώτα όσα έμειναν στη μέση, πριν γίνει το επόμενο βήμα.

Ταύρος

Οι Ταύροι φαίνεται πως έρχονται αντιμέτωποι με ένα δυνατό comeback. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει με διάθεση να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε μια σχέση ή μια κατάσταση που δεν είχε ολοκληρωθεί όπως θα ήθελαν. Την ίδια στιγμή, μια νέα επαγγελματική υποχρέωση μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην καθημερινότητα. Η διαχείριση χρόνου και οι σωστές προτεραιότητες θα παίξουν σημαντικό ρόλο, ειδικά στα προσωπικά.

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, μια παλιά επαγγελματική συνεργασία φαίνεται πως επιστρέφει με νέα δεδομένα. Αυτή τη φορά, όμως, χρειάζονται ξεκάθαρες συζητήσεις για χρήματα, ωράρια και όρους, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Παράλληλα, ένα νέο φλερτ μπορεί να εμφανιστεί και να αλλάξει το κλίμα στα προσωπικά. Η εβδομάδα συνδυάζει, λοιπόν, επαγγελματικό restart και μια ενδιαφέρουσα νέα γνωριμία.

Καρκίνος

Ένα μήνυμα από το παρελθόν μπορεί να αναστατώσει ευχάριστα τους Καρκίνους. Ένα παλιό φλερτ επιστρέφει και ξανανοίγει μια ιστορία που δεν είχε κλείσει εντελώς. Στα οικονομικά, ωστόσο, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Ένα απρόσμενο έξοδο μπορεί να προκύψει και να κάνει απαραίτητη μια πιο προσεκτική διαχείριση των χρημάτων.

Λέων

Οι Λέοντες φαίνεται πως επιστρέφουν σε ένα ζήτημα που αφορά μετακόμιση ή αλλαγή χώρου. Μια υπόθεση που είχε μείνει στη μέση επανέρχεται και δημιουργεί την ανάγκη για αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν όλοι γύρω τους την ίδια διάθεση για αλλαγή. Έτσι, μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, καθώς η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα συγκρούεται με τις αντιστάσεις ενός κοντινού προσώπου.

Παρθένος

Για τους Παρθένους, ένα μήνυμα από το παρελθόν μπορεί να φέρει ξανά στη ζωή τους ένα πρόσωπο με το οποίο έχει μείνει μια συζήτηση στη μέση. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να λειτουργήσει σαν αφορμή για να κλείσει ένας παλιός κύκλος ή να ανοίξει ένας καινούργιος. Παράλληλα, ένα νέο ξεκίνημα φαίνεται να βοηθά και στην οικονομική σταθερότητα. Η εβδομάδα έχει στοιχεία επανεκκίνησης, αλλά και την ευκαιρία να μπουν τα πράγματα σε μια πιο ξεκάθαρη σειρά.

Ζυγός

Οι Ζυγοί φαίνεται πως επιστρέφουν σε μια παλιά οικονομική υποχρέωση ή συμφωνία. Η κατάσταση χρειάζεται νέα συζήτηση και πιθανότατα επαναδιαπραγμάτευση, ώστε να διαμορφωθούν καλύτεροι όροι. Στα προσωπικά, την ίδια στιγμή, υπάρχει διάθεση για restart. Μια αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των εξόδων μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για νέα σχέδια.

Σκορπιός

Για τους Σκορπιούς, το comeback της εβδομάδας είναι ιδιαίτερα έντονο. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν φαίνεται πως επιστρέφει και παίρνει ξανά θέση στο προσκήνιο. Παράλληλα, υπάρχει ένα νέο προσωπικό ξεκίνημα που χρειάζεται διακριτικότητα. Ο Astrojason επισημαίνει πως δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν όλοι τι συμβαίνει στα προσωπικά, ειδικά όταν υπάρχει παρασκήνιο και αρκετό… gossip γύρω από την κατάσταση.

Τοξότης

Ένα κρυφό ερωτικό κεφάλαιο φαίνεται πως ανοίγει ξανά για τους Τοξότες. Ένα μήνυμα από πρόσωπο του παρελθόντος μπορεί να επαναφέρει συναισθήματα και σκέψεις που θεωρούνταν ξεπερασμένες. Παρότι το περιβάλλον μπορεί να ενθαρρύνει ένα νέο βήμα, η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή. Υπάρχει ακόμη ένας συναισθηματικός δεσμός με το παρελθόν που χρειάζεται χρόνο για να ξεκαθαρίσει.

Αιγόκερως

Για τους Αιγόκερους, μια παλιά φιλία μπορεί να αποκτήσει διαφορετική δυναμική. Ένα πρόσωπο που βρίσκεται ήδη στον κύκλο τους μπορεί να επιστρέψει πιο έντονα στη ζωή τους, αυτή τη φορά με πιθανότητες να εξελιχθεί κάτι περισσότερο. Στα επαγγελματικά, παράλληλα, μια νέα ευκαιρία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τους βλέπουν στον χώρο εργασίας. Πρόκειται για μια εβδομάδα που μπορεί να φέρει αλλαγές τόσο στις σχέσεις όσο και στην καριέρα.

Υδροχόος

Μια παλιά επαγγελματική συνεργασία επιστρέφει για τους Υδροχόους, αυτή τη φορά με μια νέα πρόταση. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να τους βάλει σε σκέψεις σχετικά με την πορεία που θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά. Τα ταξίδια φαίνεται επίσης να έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο. Μια μετακίνηση ή μια αλλαγή περιβάλλοντος μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που δεν είχαν υπολογίσει μέχρι τώρα.

Ιχθύες

Για τους Ιχθύες, ένα ταξίδι που είχε ακυρωθεί φαίνεται πως επιστρέφει στο προσκήνιο. Η νέα εβδομάδα μπορεί να φέρει την ευκαιρία να ξαναμπεί το συγκεκριμένο σχέδιο στο πρόγραμμα, αρκεί να βρεθούν οι κατάλληλες ημερομηνίες. Στα επαγγελματικά, ωστόσο, χρειάζεται ευελιξία. Κάποια εμπόδια ή αλλαγές στο πρόγραμμα μπορεί να απαιτήσουν διαφορετική οργάνωση και προσαρμογή των σχεδίων.

Επιστροφές από το παρελθόν, νέα φλερτ, επαγγελματικές ευκαιρίες και οικονομικά ζητήματα συνθέτουν μια εβδομάδα με αρκετές ανατροπές. Σύμφωνα με τον Astrojason, αρκετά ζώδια θα χρειαστεί να αποφασίσουν αν θέλουν να δώσουν δεύτερη ευκαιρία σε κάτι παλιό ή να ανοίξουν χώρο για το καινούργιο. Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Mad Έχεις Άστρο», με τον Astrojason να δίνει το δικό του astro update για όλα τα ζώδια.

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