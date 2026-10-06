Θέλω να φοράω φόρμα στο γραφείο και αυτά τα 5 looks είναι η έμπνευσή μου

Με μια ματιά Η άνεση και το στυλ μπορούν να συνδυαστούν στο γραφείο, επαναπροσδιορίζοντας το "office chic".

Οι φόρμες και τα κολάν μπορούν να ενσωματωθούν σε επαγγελματικά outfits, ισορροπώντας χαλάρωση και επαγγελματισμό.

Προτείνονται συνδυασμοί όπως oversized blazer με κολάν, παλτό με φόρμα, ή πουκάμισο με sneakers.

Παρουσιάζονται 5 συγκεκριμένες ιδέες για άνετα και κομψά outfits γραφείου, αντλώντας έμπνευση από influencers. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν είναι λίγες οι φορές που όλες μας έχουμε σκεφτεί πως αυτό που θα θέλαμε περισσότερο σε αυτή τη ζωή, πέρα από το να τρώμε cinnamon rolls χωρίς καμία έγνοια, είναι να μπορούσαμε να φορέσουμε την αγαπημένη μας φόρμα και να συνεχίσουμε κανονικά τη μέρα μας. Να ξυπνήσουμε το πρωί, να ανοίξουμε την ντουλάπα μας και, αντί να αναρωτιόμαστε ποιο παντελόνι θα είναι αρκετά άνετο για να αντέξει μια ολόκληρη ημέρα, να επιλέξουμε απλώς το αγαπημένο μας comfy outfit και να φύγουμε από το σπίτι. Δυστυχώς, πολλές φορές η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τη θέση του αγαπημένου σου κολάν έρχεται να πάρει το σκληρό jean παντελόνι ή η αυστηρή pencil φούστα, ενώ τα sneakers που θα επέλεγες χωρίς δεύτερη σκέψη για μια γεμάτη ημέρα αντικαθίστανται από ένα πιο formal ζευγάρι παπούτσια.

Και κάπου εκεί ξεκινά η καθημερινή μάχη ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε να φορέσουμε και σε αυτό που θεωρούμε ότι «πρέπει» να φορέσουμε στο γραφείο. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, όσο κι αν αγαπάμε ένα καλοραμμένο παντελόνι ή ένα chic blazer, υπάρχουν εκείνες οι μέρες που το μόνο που θέλουμε είναι κάτι που να μας επιτρέπει να κινηθούμε ελεύθερα, να νιώθουμε ο εαυτός μας και να μη σκεφτόμαστε το outfit μας κάθε φορά που σηκωνόμαστε από την καρέκλα. Και τελικά, ίσως η μόδα να έχει αρχίσει να μας ακούει, αφού η άνεση δεν είναι πλέον απαραίτητο να σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσουμε το στιλ μας.

Διάβασε επίσης: Hermès SS27: Όταν η γαλλική κομψότητα συναντά την «West Coast» ανεμελιά

Εγώ λοιπόν, αυτό το φθινόπωρο, πήρα την απόφαση να επαναπροσδιορίσω τον ορισμό του «office chic» και να υιοθετήσω την τάση του «athleisure». Οι φόρμες και τα κολάν δεν έχουν θέση μόνο στο γυμναστήριο και στις βόλτες στο supermarket, αλλά γίνονται κομμάτια-κλειδιά για outfits που ισορροπούν ανάμεσα στη χαλάρωση του σπιτιού και του επαγγελματισμού που απαιτείται από έναν εργασιακό χώρο.

Ένα oversized blazer πάνω από ένα κολάν, ένα κομψό παλτό συνδυασμένο με μια φόρμα, ένα πουκάμισο με sneakers ή μια structured τσάντα μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο basic outfit να δείχνει προσεγμένο και σύγχρονο. Επομένως, έκανα την έρευνά μου, αντλώντας έμπνευση από τις fashion influencers, και παρακάτω σου έχω 5 ιδέες για πιο άνετα outfits για το γραφείο. Γιατί τελικά, ποιος είπε ότι για να δείχνουμε chic στη δουλειά πρέπει να υποφέρουμε λίγο από τα ρούχα μας;

1.Truck pants με γόβες και bomber jacket

Τα truck pants είναι ένα trend που πρόκειται να βλέπουμε πολύ φέτος το φθινόπωρο και τον χειμώνα και, προσωπικά, είναι από εκείνα τα κομμάτια που θα ήθελα να βλέπω περισσότερο στην καθημερινή μου γκαρνταρόμπα. Είναι άνετα, πρακτικά και ευκολοφόρετα, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν τη χρυσή τομή ανάμεσα στο coziness που αναζητάμε στα καθημερινά μας outfits και την κομψότητα που προσφέρει ένα loose tailored παντελόνι.

Για να το κάνεις το ιδανικό κομμάτι για το γραφείο, δεν έχεις παρά να το συνδυάσεις με τις αγαπημένες σου γόβες με μυτερή μύτη, οι οποίες θα προσθέσουν αμέσως έναν πιο polished χαρακτήρα στο look. Στο πάνω μέρος μπορείς να διατηρήσεις την άνεση, επιλέγοντας ένα bomber jacket, ιδανικά σε αντίστοιχη υφή με αυτή της φόρμας, δημιουργώντας έτσι ένα outfit που δείχνει cool και σύγχρονο, χωρίς να χάνει καθόλου από την κομψότητά του.

2. Yoga pants με καμπαρτίνα και flat παπούτσια

Τα yoga pants δεν έχουν πλέον θέση μόνο στο γυμναστήριο, αλλά εξελίσσονται στο απόλυτο κομμάτι για τις ημέρες που θέλεις άνεση χωρίς να θυσιάζεις την κομψότητά σου στο γραφείο. Η ελαφρώς καμπάνα γραμμή στο τελείωμα κολακεύει τη σιλουέτα και χαρίζει ένα effortless, αλλά απόλυτα polished αποτέλεσμα. Για να απογειώσεις το look, συνδύασέ τα με ένα basic T-shirt και μια cropped καμπαρντίνα. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με boat shoes και μια κορδέλα στα μαλλιά, για να προσθέσεις την απαραίτητη preppy πινελιά.

3. Φόρμα με blazer

Και μιας και οι φόρμες αποτελούν σταθερή αξία στη γκαρνταρόμπα μας, ειδικά αυτούς τους μήνες που το μόνο που θέλουμε είναι να φορέσουμε ό,τι πιο άνετο υπάρχει στη ντουλάπα μας και να κουλουριαστούμε κάτω από τα σκεπάσματα, ήρθε η ώρα να τους δώσουμε μια πιο fashion-forward διάσταση. Ένα ζευγάρι φόρμες σε έντονη απόχρωση είναι το ιδανικό κομμάτι για να κάνει elevate ακόμη και το πιο απλό outfit, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Συνδύασέ το με kitten heels, ένα μονόχρωμο T-shirt και ένα καλοραμμένο blazer, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με statement κοσμήματα που θα προσθέσουν την απαραίτητη δόση λάμψης.

4. Κολάν με v-πουλόβερ και μπότες

Φυσικά, από ένα τέτοιο άρθρο δεν θα μπορούσε να λείπει ένα σύνολο με κολάν. Άνετο, κομψό και ευέλικτο, ταιριάζει σχεδόν με κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου και μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί σε ένα chic office look. Για να το απογειώσεις, συνδύασέ το με ένα πουλόβερ σε ουδέτερη απόχρωση και V λαιμόκοψη, έχοντας από μέσα ένα λεπτό ζιβάγκο για ένα διακριτικό layering. Πρόσθεσε ένα καλοραμμένο blazer, που θα χαρίσει αμέσως στο σύνολο πιο polished, επαγγελματικό χαρακτήρα, και ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι ψηλές suede μπότες, ιδανικές για την εποχή.

5. Denim jacket και φόρμα με print

Αν θέλεις να δώσεις μια πιο cool και ανεπιτήδευτη διάθεση στο office look σου, μια φόρμα με print είναι το κομμάτι που χρειάζεσαι. Συνδύασέ τη με ένα κλασικό denim jacket, το οποίο θα λειτουργήσει ως η τέλεια ισορροπία απέναντι στο πιο παιχνιδιάρικο μοτίβο της φόρμας. Για να διατηρήσεις το σύνολο κομψό και όχι υπερβολικά casual, πρόσθεσε ένα ζευγάρι sleek loafers ή μπαλαρίνες και κράτησε τα αξεσουάρ minimal, αφήνοντας το print να πρωταγωνιστήσει.

Κεντρική Εικόνα: @move.active.wear

Διάβασε επίσης: