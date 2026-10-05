Miu Miu SS27: Η Miuccia Prada ξαναγράφει τους κανόνες του καθημερινού styling

Με μια ματιά Η Miuccia Prada αναδιαμορφώνει καθημερινά ρούχα με retro και sporty στοιχεία για τη συλλογή Miu Miu SS27.

Η συλλογή «Here and Now» εστιάζει στο παρόν, προσδίδοντας ένταση και ανατροπή στα κλασικά κομμάτια.

Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι τα mini φορέματα, τα sports bras, τα jeans και τα skirt suits, ανανεωμένα με πειραματισμούς σε χρώματα, υφές και αναλογίες.

Η συλλογή αγκαλιάζει μια εσκεμμένα ατημέλητη αισθητική, αποδεικνύοντας ότι το συνηθισμένο μπορεί να γίνει εξαιρετικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miuccia Prada έχει έναν μοναδικό τρόπο να παίρνει τα πιο γνώριμα κομμάτια της καθημερινής γκαρνταρόμπας και να τα μετατρέπει σε κάτι απρόσμενα ενδιαφέρον. Για τη συλλογή Miu Miu Spring/Summer 2027, η σχεδιάστρια επέστρεψε σε αγαπημένους κώδικες του οίκου, τους ανακάτεψε με retro αναφορές και sporty στοιχεία και δημιούργησε μια συλλογή που μοιάζει ταυτόχρονα οικεία και εντελώς καινούργια. Με τίτλο «Here and Now», το show στο Παρίσι κινήθηκε γύρω από την ιδέα του παρόντος και τον τρόπο με τον οποίο τα καθημερινά ρούχα μπορούν να αποκτήσουν νέα ένταση όταν αντιμετωπίζονται μέσα από ένα πιο εκλεπτυσμένο και ανατρεπτικό βλέμμα.

Το σκηνικό στο Palais d’Iéna ακολούθησε αυτή τη διάθεση, με το χαρακτηριστικό venue να μεταμορφώνεται σε έναν χώρο σε έντονο royal purple, ενώ οι καφέ θέσεις έδιναν την αίσθηση μιας αυτοσχέδιας κερκίδας. Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων η Gigi Hadid, η Emma Corrin, η Olivia Colman και ο Igby Rigney, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ένα show που έπαιξε με την ιδέα της καθημερινότητας, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ το ιδιαίτερο fashion DNA της Miu Miu.

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Η βασική ιδέα ήταν απλή αλλά απόλυτα Miu Miu: τι συμβαίνει όταν τα ρούχα που φοράμε κάθε μέρα αποκτούν περισσότερη κομψότητα, περισσότερη ένταση και μια δόση υπερβολής; Τα sports bras, τα gym shorts, τα πλεκτά γιλέκα, τα jeans και τα κλασικά skirt suits βρέθηκαν στο επίκεντρο, όμως τίποτα δεν έμεινε ακριβώς όπως το γνωρίζουμε. Η Prada τα αντιμετώπισε σαν καμβά για πειραματισμό, προσθέτοντας retro prints, έντονα χρώματα, λαμπερές επιφάνειες και απρόσμενες αναλογίες.

Τα χαρακτηριστικά mini φορέματα με αισθητική των ’60s επέστρεψαν σε μια πιο glamorous εκδοχή, διακοσμημένα με κρύσταλλα και κοσμήματα που έδιναν μια έντονη αίσθηση maximalism. Δίπλα τους, sporty bra tops καλύπτονταν από λαμπερές embellishments, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο casual και το extravagant. Τα έντονα πορτοκαλί και μωβ χρώματα έδιναν ενέργεια στη συλλογή, ενώ τα retro prints έφερναν στο προσκήνιο τη νοσταλγική πλευρά της Miu Miu.

Η αντίθεση ήταν, άλλωστε, ένα από τα βασικά εργαλεία της συλλογής. Tailored μάλλινα σακάκια συνδυάστηκαν με track pants, ογκώδεις τσάντες έδωσαν βάρος σε πιο μικροσκοπικές σιλουέτες, ενώ τα skirt suits απέκτησαν απρόσμενες υφές που θύμιζαν python. Τα T-shirts εμφανίστηκαν με ασύμμετρες επεμβάσεις και διαφορετικούς γιακάδες, ενώ halter tops με πουά μοτίβα έμοιαζαν με μεταξωτά μαντήλια που είχαν δεθεί πάνω στο σώμα. Η αίσθηση ήταν εκείνη ενός wardrobe που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση και δεν υπακούει σε έναν μόνο κανόνα styling.

Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε και η σκόπιμα «φθαρμένη» αισθητική. Suede επιφάνειες με crackled όψη, τσαλακωμένα υφάσματα και φορέματα που έμοιαζαν να έχουν φορεθεί και ξαναφορεθεί έδωσαν στις εμφανίσεις μια αίσθηση πραγματικής ζωής. Η Prada δεν αναζήτησε την τελειότητα με την κλασική έννοια, αντίθετα, έδειξε πως η ομορφιά μπορεί να βρίσκεται και σε ένα ρούχο που μοιάζει ελαφρώς ατημέλητο, σε μια σιλουέτα που έχει χάσει την αυστηρότητά της ή σε ένα κομμάτι που μοιάζει ήδη αγαπημένο.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της συλλογής ήταν τα κορδόνια. Εμφανίστηκαν ξανά και ξανά, δεμένα στη μέση, περασμένα πάνω από χαμηλοκάβαλα παντελόνια και shorts, αλλά και ως λεπτομέρεια σε jeans που είχαν δημιουργηθεί από vintage Wrangler κομμάτια. Ακόμη και τα sneakers απέκτησαν αντίστοιχο στοιχείο, ενισχύοντας την ιδέα ότι ένα απόλυτα απλό και καθημερινό αντικείμενο μπορεί να μετατραπεί σε fashion statement. Το κορδόνι λειτουργούσε σχεδόν σαν ένα μικρό νήμα που συνέδεε ολόκληρη τη συλλογή.

Η Miu Miu Spring 2027 δεν προσπαθεί να δημιουργήσει έναν φανταστικό κόσμο μακριά από την πραγματικότητα. Αντίθετα, κοιτάζει την καθημερινή γκαρνταρόμπα κατάματα και την επανεφευρίσκει. Παίρνει ένα sports bra, ένα ζευγάρι jeans, ένα μάλλινο σακάκι ή ένα απλό T-shirt και τα μετατρέπει σε αντικείμενα επιθυμίας μέσα από styling, υλικά, χρώμα και αναπάντεχες αναλογίες.

Και κάπου ανάμεσα στο retro glamour, το sportswear και την εσκεμμένα ατημέλητη αισθητική βρίσκεται η ουσία της νέας συλλογής: το συνηθισμένο μπορεί να γίνει extraordinary. Για ακόμη μία σεζόν, η Miuccia Prada αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται να απομακρυνθείς από την πραγματική ζωή για να κάνεις μόδα. Αρκεί να κοιτάξεις τα ίδια ρούχα με μια εντελώς διαφορετική ματιά.

Κεντρική Εικόνα: @miumiu

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