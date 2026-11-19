Έργο του Αλέξη Ακριθάκη που εντοπίστηκε σε σοφίτα στη Γερμανία πουλήθηκε για 512.600 ευρώ σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον καλλιτέχνη

Με μια ματιά Έργο του Αλέξη Ακριθάκη πωλήθηκε 512.600 ευρώ στο Παρίσι, σπάζοντας ρεκόρ.

Το έργο «Μίλησε μες στην τρέλα που σε κυρίευσε» βρέθηκε τυχαία σε σοφίτα στη Γερμανία.

Η σύνθεση του 1969, με τέμπερα και μελάνι, διεκδικήθηκε από πολλούς συλλέκτες.

Ένας Έλληνας συλλέκτης απέκτησε το έργο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα απρόσμενο εύρημα από μια σοφίτα στη Γερμανία κατέληξε σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της αγοράς τέχνης. Το έργο «Μίλησε μες στην τρέλα που σε κυρίευσε» του Αλέξη Ακριθάκη πωλήθηκε έναντι 512.600 ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τον Έλληνα δημιουργό.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι από τον οίκο Bonhams, στο πλαίσιο της πώλησης έργων τέχνης ελληνικού ενδιαφέροντος. Το έργο διεκδίκησαν αρκετοί συλλέκτες, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σε μια έντονη αναμέτρηση που διήρκεσε περισσότερα από 15 λεπτά. Τελικά, ένας Έλληνας συλλέκτης ήταν εκείνος που κατάφερε να το αποκτήσει.

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Η σύνθεση, διαστάσεων ενός επί 1,5 μέτρου, δημιουργήθηκε το 1969 με τέμπερα και μελάνι. Πέρα από την καλλιτεχνική της αξία, η ιστορία πίσω από τον εντοπισμό της κάνει την περίπτωσή της ακόμη πιο ξεχωριστή.

Από μια σοφίτα στη Γερμανία σε δημοπρασία στο Παρίσι

Το έργο είχε παρουσιαστεί στην πρώτη ιστορική έκθεση του Αλέξη Ακριθάκη στο Βερολίνο. Ο καλλιτέχνης ζούσε τότε στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου είχε εγκατασταθεί το 1968 με υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών.

Για χρόνια παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι που εντοπίστηκε πρόσφατα τυλιγμένο σε μια κουβέρτα, μέσα σε σοφίτα στα περίχωρα της Λειψίας. Η ανακάλυψη έγινε από την εγγονή της προηγούμενης ιδιοκτήτριας του σπιτιού, κατά τη διάρκεια μιας μετακόμισης.

Η πώληση των 512.600 ευρώ ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του Ακριθάκη. Αυτό είχε καταγραφεί το 2012 στον γερμανικό οίκο δημοπρασιών Grisebach, όταν το έργο «Ελεύθερη είσοδος» είχε πωληθεί περίπου 214.237 δολάρια.

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