Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα της Λένας Ζευγαρά με τον Sotiris Georgiou για το MadWalk 2026 και κατέγραψε στιγμές από την προετοιμασία του act

Με μια ματιά Η Λένα Ζευγαρά κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Συνεργάζεται με τον σχεδιαστή Sotiris Georgiou για ένα fashion act με την Colgate.

Η Ζευγαρά θα αναλάβει το μουσικό κομμάτι, ενώ οι δημιουργίες του Γεωργίου θα παρουσιαστούν στην πασαρέλα.

Το mad.gr παρακολούθησε την πρόβα της τραγουδίστριας στα backstage της διοργάνωσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προετοιμασία για το MadWalk 2026 by Three Cents βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η Λένα Ζευγαρά ετοιμάζεται για την πρώτη της εμφάνιση στον θεσμό. Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο σχεδιαστής Sotiris Georgiou, με τους δύο να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα fashion act σε partnership με την Colgate. Το mad.gr βρέθηκε στο Κλειστό Tae Kwon Do και κατέγραψε στιγμές από την πρόβα της τραγουδίστριας, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή.

Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της ένταση και τη δυναμική παρουσία της, η Λένα Ζευγαρά έδωσε μια πρώτη γεύση από το μουσικό μέρος του act, ενώ οι προετοιμασίες συνεχίζονταν για την τελική παρουσίαση.

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Η συνεργασία της με τον Sotiris Georgiou έρχεται να ενώσει δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, με τη Λένα Ζευγαρά να αναλαμβάνει το μουσικό κομμάτι και τις δημιουργίες του σχεδιαστή να πρωταγωνιστούν στην πασαρέλα.

Αυτή θα είναι η πρώτη συμμετοχή της Λένας Ζευγαρά στο MadWalk, με την ίδια να ετοιμάζεται για μια διαφορετική σκηνική εμπειρία, πέρα από τις καθιερωμένες μουσικές της εμφανίσεις. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τον Sotiris Georgiou αναμένεται να δώσει τη δική του ξεχωριστή διάσταση στη φετινή διοργάνωση.

Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα της τραγουδίστριας και κατέγραψε στιγμές από την προετοιμασία της, μεταφέροντας όλη την ενέργεια από τα backstage του MadWalk 2026 by Three Cents. Μείνε συντονισμένος στο mad.gr για περισσότερες backstage εικόνες, πρόβες και αποκλειστικές στιγμές λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

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