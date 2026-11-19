Με μια ματιά Ολοκληρώθηκε το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε βραβεία ECFA, Kids Jury και Κοινού, με υποστήριξη πρεσβειών.

Διοργανώθηκαν εργαστήρια, προγράμματα φιλοξενίας και ζωντανή διερμηνεία.

Το φεστιβάλ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media και υποστηρίζεται από θεσμικούς εταίρους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ ολοκληρώθηκε. Μένουν πίσω του μια γιορτή που δεν χωρούσε σε καμία αίθουσα και αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν πολύ καιρό.

Είδαμε παιδιά να κρατούν την ανάσα τους στη σκοτεινή αίθουσα και να ξεσπούν σε γέλια την ίδια στιγμή. Είδαμε εφήβους να μιλούν με πάθος για όσα τους συγκίνησαν. Ακούσαμε τα πιο ειλικρινή «ΜΠΡΑΒΟ»! Είδαμε μικρούς κριτές να παίρνουν τη δουλειά τους στα σοβαρά, μικρούς δημιουργούς να στέκονται περήφανοι μπροστά στο κοινό και γονείς να χαμογελούν, γιατί ξαναθυμήθηκαν πώς είναι να βλέπεις σινεμά με παιδικά μάτια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά και τους εφήβους, που ήταν η καρδιά και η ψυχή του Φεστιβάλ. Στις οικογένειες, που μας εμπιστεύτηκαν. Στους δημιουργούς, τους εθελοντές και τις ομάδες των εργαστηρίων, που έδωσαν ζωή σε κάθε στιγμή. Και στους υποστηρικτές και συνεργάτες μας, που στάθηκαν δίπλα μας.

Το σινεμά είναι μαγικό όταν το μοιραζόμαστε, και εσείς μας το θυμίσατε με τον πιο όμορφο τρόπο.

ΒΡΑΒΕΙΑ ECFA

ΒΡΑΒΕΙΑ KIDS JURY

*Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

*Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες. *Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Αθήνα. Kids Jury Kids’ Picks Teens’ Picks Εθελοντές Young Reporters Πρόγραμμα Φιλοξενίας – Γυμνάσιο Σουφλίου Ζωντανή Διερμηνεία & Ζωντανή Μεταγλώττιση επί σκηνής Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Τα λέμε του χρόνου… στην αίθουσα! 🎬✨

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, με Κύριο Θεσμικό Εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). To πρόγραμμα «Όλοι στο Κάδρο» τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD TV, Mad Radio 106,2, Mad.gr