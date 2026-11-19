Οι ζεστές γωνιές της πόλης που διώχνουν αμέσως το κρύο του χειμώνα και τα στέκια που αξίζει να επισκεφτείς αυτό το Σαββατοκύριακο

Με μια ματιά Το Riza Riza στο Κουκάκι προσφέρει ζεστό κρασί με μπαχαρικά και πιάτα για τη μέση.

Το Tiki Bar Athens στο Κουκάκι έχει εξωτική διακόσμηση και σερβίρει αρωματικό ζεστό κρασί.

Το Lalupa Athens στα Ζωγράφου προσφέρει αυθεντική φιλοξενία και ζεστό κρασί με πλούσιες νότες μπαχαρικών.

Το Blue Bird Bar στο Σύνταγμα έχει vintage αισθητική και σερβίρει αρωματικό ζεστό κρασί με προσεγμένες μουσικές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει αισθητά και η ατμόσφαιρα στην πόλη αποκτά αυτή τη χαρακτηριστική, νυχτερινή υγρασία του χειμώνα, η σκέψη σου ταξιδεύει αυτόματα σε ζεστούς εσωτερικούς χώρους, χαμηλό φωτισμό και σε μια απολαυστική κούπα γεμάτη αρωματικό, καλοδουλεμένο ζεστό κρασί. Δεν υπάρχει τίποτα πιο παρηγορητικό από το να αφήνεις πίσω σου τη φασαρία του δρόμου, να πιάνεις μια θέση σε έναν προσεγμένο χώρο και να απολαμβάνεις τις γήινες νότες από κανέλα, γαρύφαλλο και εσπεριδοειδή που αναδύονται από το ποτήρι σου.

Το κέντρο της Αθήνας διαθέτει μερικά από τα πιο ατμοσφαιρικά wine bars και μπιστρό που την περίοδο του χειμώνα προσαρμόζουν τα μενού τους, προσφέροντας εξαιρετικές εκδοχές σε ζεστό κρασί —είτε μιλάμε για το κλασικό glühwein είτε για προσεγμένες ελληνικές ετικέτες που ζεσταίνονται ιδανικά με μπαχαρικά. Αν αναρωτήθηκες πού ακριβώς αξίζει να κατευθυνθείς για να περάσεις ένα αξέχαστο βράδυ με την καλύτερη παρέα, ήρθε η ώρα να δούμε τα δεδομένα.

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Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε 4 μοναδικά σημεία στην καρδιά της Αθήνας που ξεχωρίζουν για τη ζεστή ατμόσφαιρα και τις υπέροχες γεύσεις τους.

1. Riza Riza – Δράκου 19, Κουκάκι

Στην καρδιά του πεζόδρομου της Δράκου στο Κουκάκι, το Riza Riza αποτελεί μία από τις πιο ζεστές και νεανικές επιλογές για τις κρύες μέρες του χρόνου. Με ατμοσφαιρικό φωτισμό, ιδιαίτερη διακόσμηση και χαλαρή διάθεση που σε κερδίζει αμέσως, σερβίρει ένα εξαιρετικά αρωματικό ζεστό κρασί γεμάτο χειμωνιάτικα μπαχαρικά, όπως κανέλα και γαρίφαλο, το οποίο μπορείς να απολαύσεις είτε στον φιλόξενο εσωτερικό του χώρο είτε στα εξωτερικά τραπεζάκια κάτω από τις σόμπες, συνοδεύοντάς το ιδανικά με νόστιμα πιάτα για τη μέση.

2. Tiki Bar Athens – Φαλήρου 15, Κουκάκι

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα και να συνδυάσεις τη χειμωνιάτικη βραδιά σου με μια πιο εξωτική, εναλλακτική ατμόσφαιρα, το Tiki Bar Athens στην περιοχή του Κουκακίου είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Με τροπική διακόσμηση, ξύλινες λεπτομέρειες, χαλαρό vibe και μουσικές που ταιριάζουν σε κάθε παρεΐστικη έξοδο, το αγαπημένο αυτό στέκι φροντίζει τους χειμερινούς μήνες να σερβίρει ζεστό, αρωματικό κρασί με μπαχαρικά, προσφέροντας μια απολαυστική ζεστή νότα λίγα μόλις βήματα μακριά από τη φασαρία του κέντρου.

3. Lalupa Athens – Δημοκρατίας 7, Ζωγράφου

Στην πιο ζωντανή πλευρά του Ζωγράφου , το Lalupa Athens φέρνει έναν αέρα αυθεντικής φιλοξενίας και χαλαρής κομψότητας που ταιριάζει απόλυτα στα χειμωνιάτικα βράδια στην πόλη. Με προσεγμένη αισθητική, ζεστό φωτισμό και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου από το πρώτο λεπτό, σερβίρει αρωματικό ζεστό κρασί με πλούσιες νότες μπαχαρικών, το οποίο μπορείς να συνδυάσεις ιδανικά με τα νόστιμα πιάτα του μενού του για μια ολοκληρωμένη έξοδο με την παρέα σου.

4. Blue Bird Bar – Ηπίτου 4, Σύνταγμα

Σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς και μποέμ πεζοδρόμους του κέντρου, το Blue Bird αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τις αυθεντικές και χαλαρές νύχτες με vintage αισθητική στην Αθήνα. Ο μικρός και ιδιαίτερος εσωτερικός του χώρος θυμίζει παλιό καλλιτεχνικό στέκι και αποπνέει μοναδική ζεστασιά, καθιστώντας το ιδανικό προορισμό για τις κρύες νύχτες του χειμώνα, όπου μπορείς να απολαύσεις αρωματικό ζεστό κρασί ακούγοντας προσεγμένες μουσικές επιλογές.

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