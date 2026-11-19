Προερχόμενο από τον κόσμο της αισθητικής δερματολογίας, το PDRN έχει κατακτήσει την κορεάτικη περιποίηση και βρίσκεται πλέον σε όλο και περισσότερα προϊόντα

Με μια ματιά Το PDRN είναι τμήματα DNA από ψάρια, που χρησιμοποιούνται στο skincare για ανανέωση και ενυδάτωση.

Βελτιώνει υφή, ελαστικότητα και υποστηρίζει την ανανέωση της επιδερμίδας.

Βρίσκεται σε serums, κρέμες, αμπούλες, συχνά με υαλουρονικό οξύ και πεπτίδια.

Δεν πρέπει να συγχέεται με τα polynucleotides (PN) λόγω διαφορετικού μήκους αλυσίδων DNA. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο του skincare, είναι πολύ πιθανό να έχεις ήδη συναντήσει το PDRN. Το συστατικό που ξεκίνησε από την κορεάτικη περιποίηση έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της beauty βιομηχανίας, καθώς συνδέεται με την ανανέωση, την ενυδάτωση και την αποκατάσταση της επιδερμίδας.

Η δημοτικότητά του δεν είναι τυχαία, αφού όλο και περισσότερα brands το εντάσσουν σε serums, κρέμες και μάσκες προσώπου. Τι ακριβώς είναι, όμως, το PDRN, ποιες ιδιότητες έχει και τι χρειάζεται να γνωρίζεις πριν το προσθέσεις στη ρουτίνα περιποίησής σου;

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Τι ακριβώς είναι το PDRN;

Το PDRN (Polydeoxyribonucleotide) αποτελείται από μικρά τμήματα DNA, τα οποία προέρχονται συνήθως από ψάρια, όπως ο σολομός και η πέστροφα, έπειτα από ειδική επεξεργασία και καθαρισμό. Έχει μελετηθεί για τη συμβολή του στην επούλωση και την αποκατάσταση των ιστών, ενώ το ενδιαφέρον γύρω από τις ιδιότητές του έχει πλέον περάσει και στον κόσμο των καλλυντικών.

Τι μπορεί να προσφέρει στην επιδερμίδα;

Το PDRN συνδέεται κυρίως με τη βελτίωση της υφής και της ποιότητας της επιδερμίδας, την ελαστικότητα και την υποστήριξη των φυσικών διαδικασιών ανανέωσης. Ωστόσο, χρειάζεται να ξεχωρίζουμε τις ενέσιμες εφαρμογές από τα προϊόντα καθημερινής περιποίησης, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι ένα serum με PDRN προσφέρει τα ίδια αποτελέσματα με μια αισθητική θεραπεία.

Σε ποια προϊόντα skincare θα το βρεις;

Σήμερα, θα το συναντήσεις σε serums, αμπούλες και ενυδατικές κρέμες, συχνά σε συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια, πανθενόλη και ceramides. Τα υπόλοιπα συστατικά συμπληρώνουν τη σύνθεση, προσφέροντας ενυδάτωση και υποστήριξη του δερματικού φραγμού.

Ένα προϊόν με PDRN μπορεί να ενταχθεί στη ρουτίνα σου ανάλογα με τη σύνθεσή του και τις οδηγίες χρήσης. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να αλλάξεις ολόκληρο το skincare routine σου για να δοκιμάσεις τη συγκεκριμένη τάση.

PDRN και polynucleotides είναι το ίδιο πράγμα;

Παρότι οι δύο όροι χρησιμοποιούνται συχνά μαζί, δεν περιγράφουν ακριβώς το ίδιο συστατικό. Και τα δύο προέρχονται από αλυσίδες DNA, ωστόσο διαφέρουν ως προς το μήκος των μοριακών αλυσίδων και ορισμένες από τις βιολογικές τους ιδιότητες.

Σε γενικές γραμμές, το PDRN αποτελείται από μικρότερα τμήματα DNA, ενώ τα polynucleotides (PN) από μεγαλύτερες αλυσίδες. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να θεωρείς ότι κάθε προϊόν που αναγράφει PN στη συσκευασία του έχει ακριβώς την ίδια σύνθεση με ένα προϊόν PDRN.

Γιατί έχει γίνει τόσο δημοφιλές;

Η άνοδος του PDRN συνδέεται με τη γενικότερη στροφή της K-Beauty σε προϊόντα που εστιάζουν στην υγεία και την ποιότητα της επιδερμίδας. Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από τα συγκεκριμένα συστατικά έχει ενισχυθεί από τη δημοτικότητα των skin boosters και των θεραπειών αναζωογόνησης στην αισθητική δερματολογία.

Το PDRN είναι σίγουρα ένα από τα συστατικά που αξίζει να γνωρίζεις αυτή την περίοδο, αρκεί να θυμάσαι ότι η δημοτικότητά του δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη αποτελεσματικότητας. Η σύνθεση ενός προϊόντος και τα επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν τις υποσχέσεις του παραμένουν τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής.

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