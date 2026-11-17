Η Hailey Bieber αποκάλυψε τη συλλογή με τις αγαπημένες της μάσκες προσώπου, επιλέγοντας διαφορετικές συνθέσεις για κάθε ανάγκη της

Με μια ματιά Η Hailey Bieber προσαρμόζει τις μάσκες προσώπου της στις ανάγκες της επιδερμίδας της.

Χρησιμοποιεί μάσκες για ενυδάτωση, καταπράυνση και λάμψη, καθώς και eye patches.

Στη συλλογή της περιλαμβάνονται προϊόντα από Rhode, Dr. Barbara Sturm, Drunk Elephant, Medicube και LOOPS.

Εντάσσει στη ρουτίνα της και συσκευές φωτοθεραπείας LED για περιποίηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber έχει καταφέρει να κάνει το λαμπερό, ενυδατωμένο δέρμα σήμα κατατεθέν της, με το χαρακτηριστικό glazed-donut skin να έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα beauty trends των τελευταίων ετών. Η ιδρύτρια της Rhode δεν κρύβει την αγάπη της για την περιποίηση της επιδερμίδας και συχνά μοιράζεται με τους followers της μικρές στιγμές από την καθημερινή beauty routine της, αλλά και τα προϊόντα που ξεχωρίζει.

Αυτή τη φορά, μια νέα ανάρτησή της στο Instagram ήταν αρκετή για να τραβήξει την προσοχή των skincare lovers. Σε ένα carousel φωτογραφιών, η Hailey αποκάλυψε ένα μέρος της συλλογής της από μάσκες προσώπου, δείχνοντας ότι δεν επιλέγει απαραίτητα την ίδια περιποίηση κάθε φορά, αλλά προσαρμόζει τις επιλογές της ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας της. Άλλοτε προτιμά μια έντονα ενυδατική σύνθεση, άλλοτε μια μάσκα με καταπραϋντική δράση και άλλοτε ένα πιο εξειδικευμένο treatment για μια επιπλέον δόση λάμψης.

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Στις φωτογραφίες τη βλέπουμε με διαφορετικές υφές και χρώματα στο πρόσωπό της, από μια έντονη μπλε μάσκα που έφερε μαζί της από πρόσφατο ταξίδι στη Σεούλ μέχρι κρεμώδεις συνθέσεις σε λευκές, κίτρινες και λιλά αποχρώσεις. Στη συλλογή της υπάρχουν επίσης hydrogel eye patches, μάσκες νύχτας, αλλά και συσκευές φωτοθεραπείας LED, αποδεικνύοντας ότι η περιποίησή της περιλαμβάνει αρκετά διαφορετικά βήματα.

Οι μάσκες προσώπου που ξεχωρίζουν στη συλλογή της Hailey Bieber

Ανάμεσα στα προϊόντα που ξεχωρίζουν βρίσκεται η Hydrovuster PDRN SOS Hyal Soothing Mask της PYDERIN, η χαρακτηριστική μπλε μάσκα που η Hailey Bieber φαίνεται να απέκτησε κατά την επίσκεψή της στη Νότια Κορέα. Η σύνθεσή της περιλαμβάνει PDRN, ένα συστατικό που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα στον κόσμο της κορεατικής ομορφιάς, καθώς και δέκα διαφορετικές μορφές υαλουρονικού οξέος. Παράλληλα, περιέχει πανθενόλη και αζουλένιο, συστατικά που συνδέονται με την ενυδάτωση και την καταπράυνση της επιδερμίδας. Το έντονο μπλε χρώμα της είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Στη συλλογή της υπάρχει και η Caffeine Reset Sculpting Cream Mask της Rhode, μια κρεμώδης μάσκα που σχεδιάστηκε για την πρωινή περιποίηση. Η καφεΐνη αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της και συνδέεται με την προσωρινή μείωση της όψης του πρηξίματος, ενώ τα πεπτίδια και τα φυτικά εκχυλίσματα συμπληρώνουν τη σύνθεσή της. Η ίδια η Rhode την παρουσιάζει ως μια μικρή δόση αναζωογόνησης για την επιδερμίδα, σαν ένα πρωινό ξύπνημα μετά από μια απαιτητική ημέρα.

Δεν λείπουν, φυσικά, και τα Peptide Eye Prep της Rhode, τα υδροgel patches ματιών που έχουν γίνει ένα από τα χαρακτηριστικά προϊόντα του brand. Με καφεΐνη, πεπτίδια, γλυκερίνη και sodium PCA, στοχεύουν στην ενυδάτωση της ευαίσθητης περιοχής κάτω από τα μάτια και στη βελτίωση της όψης του πρηξίματος. Είναι επίσης από εκείνα τα προϊόντα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις εύκολα όσο ετοιμάζεσαι το πρωί ή ακόμη και πριν από μια έξοδο.

Τα αγαπημένα της από άλλα beauty brands

Η αγάπη της Hailey Bieber για τις μάσκες προσώπου δεν ξεκίνησε με τη δημιουργία της Rhode. Στη συλλογή της βρίσκουμε και προϊόντα που είχε ξεχωρίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, όπως τη Face Mask της Dr. Barbara Sturm. Πρόκειται για μια μάσκα με αλόη, χαμομήλι, purslane και άργιλο καολίνη, με έμφαση στην ενυδάτωση και την απαλότητα της επιδερμίδας.

Από το ίδιο brand έχει επιλέξει και την Clarifying Mask, μια σύνθεση που απευθύνεται περισσότερο σε επιδερμίδες με τάση για ατέλειες και λιπαρότητα. Περιέχει ψευδάργυρο και καολίνη, συστατικά που βοηθούν στην απορρόφηση της περίσσειας σμήγματος, ενώ τα φυτικά εκχυλίσματα συμπληρώνουν τη σύνθεσή της.

Ένα ακόμη προϊόν που έχει εκφράσει την προτίμησή της είναι η F-Balm Electrolyte Waterfacial της Drunk Elephant. Πρόκειται για μια ενυδατική μάσκα νύχτας με ηλεκτρολύτες, νιασιναμίδη, σκουαλάνιο και λιπίδια, η οποία εφαρμόζεται πριν από τον ύπνο, λειτουργώντας ως επιπλέον βήμα ενυδάτωσης στην evening skincare routine.

Στο πιο πρόσφατο beauty rotation της εμφανίζονται επίσης προϊόντα της Medicube, μιας από τις εταιρείες που έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα μέσα από την κορεατική skincare σκηνή. Ανάμεσά τους βρίσκεται η PDRN Pink Collagen Gel Mask, μια hydrogel μάσκα που εστιάζει στην ενυδάτωση και στην πιο γεμάτη όψη της επιδερμίδας, αλλά και η Collagen Night Wrapping Mask, η οποία σχηματίζει ένα λεπτό φιλμ στην επιφάνεια του προσώπου και παραμένει όλη τη νύχτα.

Για μια γρήγορη δόση λάμψης πριν από το μακιγιάζ ή μια βραδινή έξοδο, η Hailey έχει ξεχωρίσει και τη Double Take Glow Mask της LOOPS. Πρόκειται για μια hydrogel μάσκα με ηλιέλαιο, αλόη και υαλουρονικό οξύ, η οποία χρειάζεται μόλις δέκα λεπτά εφαρμογής.

Η φωτοθεραπεία LED έχει επίσης θέση στη ρουτίνα της

Πέρα από τις κλασικές μάσκες σε μορφή κρέμας ή υφάσματος, στη συλλογή της Hailey Bieber υπάρχει και μια συσκευή φωτοθεραπείας LED. Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς τεχνολογικές προσθήκες στις σύγχρονες beauty routines, με διαφορετικά μήκη κύματος φωτός να χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς στόχους περιποίησης. Το κόκκινο και το εγγύς υπέρυθρο φως συνδέονται με τη βελτίωση της όψης των λεπτών γραμμών και της υφής του δέρματος, ενώ το μπλε φως χρησιμοποιείται σε θεραπείες που στοχεύουν στην ακμή.

Φυσικά, η περιποίηση της Hailey δεν περιορίζεται στις μάσκες. Έχει μιλήσει στο παρελθόν και για άλλες θεραπείες που εντάσσει περιστασιακά στη ρουτίνα της, όπως το microneedling, τα laser treatments και τις θεραπείες PRP και PRF.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στη συγκεκριμένη συλλογή δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των προϊόντων, αλλά κυρίως στην ποικιλία τους. Η Hailey Bieber δείχνει να αντιμετωπίζει τις μάσκες ως ένα επιπλέον βήμα περιποίησης που αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της επιδερμίδας της. Και κάπως έτσι, το skincare γίνεται λίγο πιο ευέλικτο, με διαφορετικές επιλογές για τις ημέρες που το δέρμα χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση, ξεκούραση ή μια έξτρα δόση λάμψης.

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