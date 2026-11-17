Με μια ματιά Το νέο music video των U2 για το «Can’t Stop Us Now» γυρίστηκε στην έρημο της Καλιφόρνιας.

Σκηνοθετημένο από τον Anton Corbijn, συνδυάζει μουσική ερμηνεία με χαλαρές στιγμές φίλων.

Περιλαμβάνει σουρεαλιστικά στοιχεία, όπως φεγγάρι και ομπρέλες, και μια σκηνή σε μπαρ.

Το μπαρ «El Floridita» αποτελεί αναφορά στον Ernest Hemingway και το τραγούδι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το συγκρότημα U2 παρουσίασε το νέο του music video για το τραγούδι «Can’t Stop Us Now», μια συνεργασία που υπογράφει ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Anton Corbijn. Το βίντεο, γυρισμένο στην εντυπωσιακή έρημο της Καλιφόρνιας, συνδυάζει κινηματογραφικά πλάνα μιας δυναμικής μουσικής εμφάνισης με στιγμές χαλάρωσης και παρέας, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία.

Τα γυρίσματα του music video για το «Can’t Stop Us Now» πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαΐου του 2026, στην περιοχή Cougar Buttes της Lucerne Valley, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες. Η τοποθεσία, γνωστή για το αχανές ερημικό της τοπίο, λειτούργησε ως καμβάς για τη δημιουργία ενός οπτικά συναρπαστικού βίντεο. Είναι αξιοσημείωτο ότι ταυτόχρονα με την παραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο, γυρίστηκε και το music video για το τραγούδι «The Greatest Show on Earth». Παρόλο που μοιράζονται τον ίδιο χώρο και κάποια σκηνογραφικά στοιχεία, τα δύο βίντεο παρουσιάζουν σημαντικές αισθητικές διαφορές. Ενώ το «The Greatest Show on Earth» είναι ασπρόμαυρο, το «Can’t Stop Us Now» γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε έγχρωμο, αναδεικνύοντας τις πλούσιες αποχρώσεις του ερημικού τοπίου και την έντονη θεατρικότητα του σκηνικού.

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Το βίντεο ξεκινά με τα 4 μέλη των U2, Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr., να περπατούν προς την κάμερα μέσα στην απέραντη έρημο. Η εικόνα αυτή μεταβαίνει σε μια σκηνή όπου το συγκρότημα ερμηνεύει το τραγούδι. Ο Bono, με το βλέμμα του να κοιτάζει προς τον ορίζοντα, αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της σκηνής. Τα μέλη του συγκροτήματος φορούν διαφορετικά ρούχα από εκείνα του προηγούμενου βίντεο και παρουσιάζονται χωρίς μάσκες, γεγονός που τονίζει μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά τους.

Σουρεαλισμός και χαλαρές στιγμές

Το σκηνικό του βίντεο διατηρεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με μια χαρακτηριστική κόκκινη αυλαία και αντικείμενα που προσδίδουν μια σχεδόν σουρεαλιστική διάσταση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν μια αναπαράσταση της Σελήνης, ένας σταυρός και φθαρμένες ομπρέλες, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικό περιβάλλον που συνδυάζει τη θεατρική αισθητική με την αίσθηση της απομόνωσης του ερημικού τοπίου.

Στη συνέχεια, η δράση μεταφέρεται σε ένα απρόσμενο σκηνικό: ένα μπαρ που μοιάζει να βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά. Εκεί, οι Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης, συζητώντας και γελούν καθισμένοι σε σκαμπό. Πίσω από την μπάρα βρίσκεται ο Gavin Friday, στενός φίλος και μακροχρόνιος συνεργάτης του συγκροτήματος, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του bartender, ετοιμάζοντας cocktails για τους τέσσερις μουσικούς. Αυτή η σκηνή είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, καθώς αποτυπώνει πέντε παλιούς φίλους να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου σε ένα παράξενο, σχεδόν ονειρικό περιβάλλον. Η εναλλαγή ανάμεσα στα πλάνα της μουσικής εμφάνισης και στις χαλαρές στιγμές στο μπαρ δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση, αναδεικνύοντας τόσο τη σκηνική παρουσία των U2 όσο και την ανθρώπινη πλευρά της μακρόχρονης φιλίας τους.

Πολιτισμικές αναφορές και ένα αποχαιρετιστήριο πλάνο

Το μπαρ φέρει την ονομασία «El Floridita», η οποία διακρίνεται στον καθρέφτη πίσω από την μπάρα. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί άμεση αναφορά στο ιστορικό cocktail bar της Αβάνας, στην Κούβα, που υπήρξε αγαπημένο στέκι του Αμερικανού συγγραφέα Ernest Hemingway. Το «El Floridita» συνδέεται στενά με την ιστορία του daiquiri και αναφέρεται και στους στίχους του «Can’t Stop Us Now». Συγκεκριμένα, υπάρχει μια φράση που αποδίδεται στον Ernest Hemingway και συνδέει το daiquiri του Floridita με το mojito του Bodeguita. Με αυτή την πολιτισμική αναφορά, ο Anton Corbijn ενσωματώνει στο video ένα στοιχείο που σχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο του τραγουδιού.

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Προς το τέλος του music video, τα μέλη των U2 υψώνουν τα ποτήρια τους σε μια πρόποση, πριν επιστρέψουμε στο ερημικό τοπίο. Οι 4 μουσικοί εμφανίζονται ξανά στραμμένοι προς την κάμερα, αυτή τη φορά όμως απομακρύνονται με μια κινηματογραφική κίνηση που παρουσιάζεται αντίστροφα. Στη συνέχεια, γυρίζουν και περπατούν προς το βάθος της ερήμου, καθώς ακούγονται οι τελευταίες νότες του τραγουδιού. Το video ολοκληρώνεται με ένα ακόμη πλάνο από τη σκηνή, στο οποίο ο Bono υποκλίνεται βγάζοντας το καπέλο του, αφήνοντας μια αίσθηση καλλιτεχνικής πληρότητας.

Για τις ανάγκες του music video, χρησιμοποιήθηκε μια ελαφρώς συντομευμένη εκδοχή του «Can’t Stop Us Now», διάρκειας 5 λεπτών και 25 δευτερολέπτων, δηλαδή 25 δευτερόλεπτα μικρότερη από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο album. Το «Can’t Stop Us Now» αποτελεί το τέταρτο music video που συνδέεται με το album «Carnaval de Luz», μετά τα προηγούμενα singles «Street of Dreams», «Silencio» και «The Greatest Show on Earth». Παρόλο που το συγκεκριμένο κομμάτι δεν κυκλοφόρησε ως single, επιλέχθηκε να αποκτήσει τη δική του οπτικοακουστική παρουσία.

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