Με μια ματιά Η RAYE, η Rosalía και η Ariana Grande έδειξαν τον ενθουσιασμό τους για τις υποψηφιότητες των Grammy 2027.

Η RAYE συγκινήθηκε μέχρι δακρύων για τις 11 υποψηφιότητές της, γιορτάζοντας με την οικογένειά της.

Η Rosalía γιόρτασε τις 9 υποψηφιότητές της με σαμπάνια και χορό στον κήπο της.

Η Ariana Grande εξέφρασε τη χαρά της με δάκρυα και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της για τις 4 υποψηφιότητες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από δάκρυα χαράς και αυθόρμητους πανηγυρισμούς μέχρι σαμπάνιες στον κήπο και αγκαλιές με την οικογένεια, οι φετινές υποψηφιότητες για τα Grammy 2027 έφεραν πολλές συγκινητικές αλλά και απολαυστικές στιγμές. Οι stars έμαθαν τα ευχάριστα νέα και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, με τις κάμερες και τα κινητά να καταγράφουν τις πρώτες τους αντιδράσεις.

Αν αναρωτιέσαι τι συμβαίνει όταν ένας καλλιτέχνης ακούει το όνομά του ανάμεσα στους υποψηφίους για τα μεγαλύτερα μουσικά βραβεία, τα videos που κυκλοφόρησαν στα social media δίνουν την πιο αυθόρμητη απάντηση. Η RAYE, η Rosalía και η Ariana Grande είχαν φέτος κάθε λόγο να γιορτάσουν, αφού οι υποψηφιότητές τους αποτέλεσαν μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της ανακοίνωσης.

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Κάθε μία από αυτές τις στιγμές είχε τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες stars δεν μπορούν πάντα να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους. Από τη συγκίνηση που μοιράζεσαι με τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους μέχρι τους αυθόρμητους πανηγυρισμούς, οι πρώτες αντιδράσεις τους έγιναν εξίσου ενδιαφέρουσες με τις ίδιες τις υποψηφιότητες. Και τα videos που ανέβασαν μας επιτρέπουν να δούμε όσα συνέβησαν πίσω από τις ανακοινώσεις.

RAYE: Τα δάκρυα χαράς για τις 11 υποψηφιότητες

Η RAYE δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν έμαθε ότι συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες για Grammy 2027, περισσότερες από κάθε άλλον καλλιτέχνη φέτος. Στο video που μοιράστηκε, παρακολουθεί την ανακοίνωση μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της, με τη συγκίνησή της να μεγαλώνει όσο ακούγονται οι υποψηφιότητες.

Η μητέρα της την παροτρύνει να αφήσει τα συναισθήματά της να βγουν, θυμίζοντάς της πόση δουλειά έχει προηγηθεί για να φτάσει σε αυτή τη στιγμή. Η ίδια έγραψε στη συνέχεια πως η καρδιά της δεν μπορεί να χωρέσει ούτε να φανταστεί αυτό που συμβαίνει. Και κάπως έτσι, μια από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές στιγμές της έγινε και μια πολύ προσωπική οικογενειακή ανάμνηση.

Rosalía: Σαμπάνια και χοροπηδητά για τις 9 υποψηφιότητες

Η Rosalía επέλεξε έναν πιο… εκρηκτικό τρόπο για να γιορτάσει τις 9 υποψηφιότητές της. Σε video που ανέβασε στο Instagram, εμφανίζεται στον κήπο της να ανοίγει ένα μπουκάλι σαμπάνιας και να χοροπηδά από τη χαρά της. Η αντίδρασή της ήταν τόσο αυθόρμητη όσο και η λεζάντα της, που αποτύπωνε τον ενθουσιασμό της για την αναγνώριση του άλμπουμ «LUX».

Ανάμεσα στις σημαντικότερες υποψηφιότητες βρίσκονται εκείνες για το «Album of the Year», αλλά και για το «Song of the Year» και το «Record of the Year» με το «Berghain», στο οποίο συμμετέχουν οι Björk και Yves Tumor. Μετά τη μεγάλη της επιτυχία στα Latin Grammys, η Rosalía έχει έναν ακόμη λόγο να πανηγυρίζει!

Ariana Grande: Δάκρυα και 1 μεγάλο «ευχαριστώ»

Η Ariana Grande ξεκίνησε τη μέρα της με δάκρυα στα μάτια, καθώς έμαθε ότι το άλμπουμ της «Petal» απέσπασε 4 υποψηφιότητες για Grammy. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη χαρά της μέσα από το Instagram, γράφοντας πως έκλαιγε από τη στιγμή που ξύπνησε και πως δυσκολευόταν να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει όσα ένιωθε.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της, ανάμεσά τους τους παραγωγούς Max Martin και Ilya Salmanzadeh, για τη δημιουργική διαδρομή πίσω από το «Petal». Η αναγνώριση αυτή ήταν για εκείνη μια γλυκιά και απρόσμενη έκπληξη, αλλά και μια επιβεβαίωση της δουλειάς που έχει αφιερώσει στο νέο της μουσικό κεφάλαιο.

Είτε με δάκρυα, είτε με σαμπάνιες και αυθόρμητους πανηγυρισμούς, οι αντιδράσεις των τριών stars αποδεικνύουν ότι πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις κρύβονται στιγμές αληθινής συγκίνησης. Και τα videos από την ανακοίνωση των Grammy 2027 μάς έδωσαν την ευκαιρία να τις ζήσουμε μαζί τους!

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