Björk: «Θα χορεύω techno μέχρι τα 90 μου» – Η ηλεκτρονική μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης!

Με μια ματιά Η Björk δηλώνει ότι θα χορεύει techno μέχρι τα 90 της χρόνια.

Υποστηρίζει ότι ο χορός και η ηλεκτρονική μουσική δεν έχουν ηλικιακά όρια.

Η Björk συνδέεται ουσιαστικά με την rave κουλτούρα από τις αρχές της δεκαετίας του '90.

Τονίζει την ανάγκη να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του καθενός να χορεύει, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν χρειάζονται ηλικιακό όριο, κοινωνική έγκριση ή την άδεια κανενός για να συνεχίσουν να υπάρχουν στη ζωή σου. Η μουσική είναι ένα από αυτά και ο χορός ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί ποιος αποφάσισε ότι τα ξενύχτια, οι δυνατοί ήχοι, τα techno parties και οι ατελείωτες ώρες στην πίστα αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των 20άρηδων; Η Björk, πάντως, φαίνεται να έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη.

Η Ισλανδή καλλιτέχνιδα, που εδώ και δεκαετίες κινείται με απόλυτη φυσικότητα ανάμεσα στην ηλεκτρονική μουσική, τον πειραματισμό και την avant-garde αισθητική, δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τον κόσμο του rave μεγαλώνοντας. Αντιθέτως, έχει ήδη θέσει έναν αρκετά ξεκάθαρο στόχο: να συνεχίσει να χορεύει techno μέχρι τα 90 της χρόνια. Και δεν το λέει απλώς ως μια χαριτωμένη δήλωση αισιοδοξίας. Το αντιμετωπίζει ως κάτι που αξίζει να υπερασπιστείς, ως μια μορφή ελευθερίας που δεν πρέπει να περιορίζεται από αριθμούς, ηλικιακά στερεότυπα και κοινωνικές προσδοκίες. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει, «Πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να χορεύουμε».

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Η Björk δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την πίστα του techno

Σε μια συνέντευξή της στο Apple Music με τον Zane Lowe, η Björk μίλησε για τη σχέση της με την techno και την κουλτούρα του rave, εκφράζοντας την επιθυμία της να παραμείνει ενεργή σε αυτόν τον κόσμο ακόμη και όταν φτάσει τα 90. Η τοποθέτησή της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν προέρχεται από μια καλλιτέχνιδα που απλώς αγαπά περιστασιακά την ηλεκτρονική μουσική. Η Björk έχει συνδεθεί ουσιαστικά με την underground rave κουλτούρα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ σε ολόκληρη την πορεία της έχει ενσωματώσει στον ήχο της στοιχεία από την house, την techno και την πειραματική ηλεκτρονική μουσική.

Γιατί θεωρούμε ότι το rave έχει ημερομηνία λήξης;

Το πιο ενδιαφέρον σημείο στη σκέψη της Björk είναι το επιχείρημά της απέναντι στην αντίληψη ότι ορισμένες μορφές διασκέδασης ανήκουν αποκλειστικά στη νεότητα. Η ίδια αναφέρεται στους ανθρώπους που χορεύουν tango και salsa ακόμη και στα 90 τους χρόνια, χρησιμοποιώντας τους ως ένα πολύ απλό αλλά εύστοχο παράδειγμα. Αν κάποιος μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει αυτούς τους χορούς σε προχωρημένη ηλικία, γιατί να θεωρούμε ότι το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί με το techno και το rave; Και πράγματι, αν το σκεφτείς λίγο περισσότερο, η ερώτηση είναι απολύτως λογική. Ο χορός δεν έχει συγκεκριμένη ηλικία, όπως δεν έχει ηλικία ούτε η ανάγκη σου να ακούς μουσική που σε συγκινεί, να βγαίνεις, να γνωρίζεις ανθρώπους και να αφήνεσαι στον ρυθμό. Το γεγονός ότι μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείπεις όλα όσα κάποτε σε έκαναν να αισθάνεσαι ζωντανός.

Από την underground rave κουλτούρα μέχρι τη διαχρονική ηλεκτρονική μουσική

Για να καταλάβεις γιατί η συγκεκριμένη δήλωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όταν προέρχεται από την Björk, αξίζει να θυμηθείς τη σχέση της με την ηλεκτρονική μουσική. Η καλλιτέχνιδα από την Ισλανδία έχει αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής, ακριβώς επειδή δεν φοβήθηκε ποτέ να κινηθεί έξω από τα συνηθισμένα. Από τις αρχές των 90s, όταν η rave κουλτούρα και η ηλεκτρονική μουσική διαμόρφωναν νέες μουσικές κοινότητες, μέχρι τις μετέπειτα κυκλοφορίες της, η Björk διατηρούσε μια σταθερή σύνδεση με τους ηλεκτρονικούς ήχους. Η house, η techno και οι πειραματικές παραγωγές δεν αποτέλεσαν απλώς επιρροές που εμφανίστηκαν περιστασιακά στη δισκογραφία της. Έγιναν κομμάτι μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής φιλοσοφίας, στην οποία η τεχνολογία, ο ρυθμός και το συναίσθημα μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς περιορισμούς.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να χορεύουμε»

Η φράση της Björk που ξεχωρίζει από τη συζήτησή της με τον Zane Lowe είναι ίσως και το σημαντικότερο μήνυμα ολόκληρης της τοποθέτησής της. «Πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να χορεύουμε». Δεν πρόκειται απλώς για μια αναφορά στη διασκέδαση ή για μια δήλωση αγάπης προς τη νυχτερινή ζωή. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν πρέπει να περιορίζεται από το πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ηλικία, την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά μας. Σκέψου πόσες φορές έχεις συνδέσει ασυναίσθητα συγκεκριμένες δραστηριότητες με συγκεκριμένες ηλικίες. Τα clubs με τους νεότερους, τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ με τους 20άρηδες, τις νύχτες χωρίς ύπνο με μια περίοδο της ζωής που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή πρέπει να αφήσεις πίσω σου.

Το rave είναι κουλτούρα, όχι ηλικιακή κατηγορία

Η κουλτούρα του rave γεννήθηκε και εξελίχθηκε μέσα από την ανάγκη για μουσική ελευθερία, συλλογικότητα και διαφορετικούς τρόπους έκφρασης. Η πίστα λειτουργεί ως ένας χώρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, μοιράζονται τον ίδιο ρυθμό και αφήνουν για λίγο στην άκρη τους ρόλους της καθημερινότητας. Αυτός ο χαρακτήρας δεν εξαφανίζεται όταν μεγαλώνεις. Ούτε η ηλεκτρονική μουσική χάνει τη δύναμή της επειδή αλλάζει η ηλικία εκείνου που βρίσκεται μπροστά στα ηχεία. Φυσικά, η σχέση σου με τη νυχτερινή ζωή μπορεί να αλλάξει με τα χρόνια. Μπορεί να μη θέλεις πλέον να ξενυχτάς μέχρι το πρωί κάθε Σαββατοκύριακο ή να επιλέγεις διαφορετικά parties και μουσικές εμπειρίες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις την αγάπη σου για τη μουσική. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία όσων λέει η Björk. Δεν υποστηρίζει ότι πρέπει όλοι να ζουν με τον ίδιο τρόπο για πάντα. Υπενθυμίζει ότι πρέπει να έχεις την ελευθερία να επιλέγεις τι σε κάνει χαρούμενο, χωρίς να αισθάνεσαι ότι η ηλικία σου επιβάλλει συγκεκριμένες συμπεριφορές.

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